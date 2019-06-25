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بائعو الجرائد: الصحافة الورقية تحتضر (فيديو)

ناصر: الصحف الورقية تحتضر و800 جنيه حصيلة اليوم.. وعبد الخالق: الجرائد تُستخدم فى الأكل والتنظيف ويبقى عامان على انقراض الصحف.. وصالح: زيادة أسعار الصحف أمر وارد
تحرير:مؤمن عبد اللاه ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:١٦ م
بائعو الجرائد
بائعو الجرائد
فى خطوة تتعارض مع الواقع المرير الذي تعاني منه الصحف الورقية والتى تكاد تحتضر، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أمس الإثنين، زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة "جنيه واحد" لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارا من يوليو المقبل، على أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بها، وطالبت الهيئة -من خلال خطة تفصيلية- بتطوير المحتوى التحريري، الأمر الذى كان محل استياء جميع المهتمين بشأن الصحافة بوجه عام، والعاملين بها بصفة خاصة، معتبرين أن هذا القرار هو المسمار الأخير فى نعش الصحافة الورقية التى تصارع من أجل البقاء.
«التحرير» كانت موجودة بجوار عدد من بائعي الجرائد فى اليوم التالي لإصدار القرار، إذ بدت على ملامحهم علامات الترقب والخوف من المستقبل، كما تم رصد ومعرفة انطباعهم من القرار ومدى تأثيره عليهم وعلى نسبة مبيعات الجرائد، وهل من الممكن أن يتسبب في هجرتهم هذه المهنة التي أخذت من عمرهم الكثير. الصحف
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«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير الترربية والتعليم للتعليم الفني، إنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية مطلع الأسبوع المقبل أي ما يتوافق مع نهاية الشهر الجاري، قائلا "الأدق أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات يوم 29 أو 30 يونيو الجاري". وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير"، أن تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية على وشك الانتهاء، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم مراجعة نتيجة تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية بعد انتهاء التصحيح نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم تحديد الأوائل والمراجعة النهائية قبل إعلان النتيجة نهاية الشهر الجاري.
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من يحسم مقعد نقيب الأطباء؟ خمسة وجوه تتنافس

نقابة الأطباء أعلنت الخميس الماضي، عن فتح باب التقدم لانتخابات التجديد النصفي على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، ولمدة 10 أيام، على أن يغلق باب الترشح يوم الأحد الموافق 30 من الشهر الجاري. ويبدو أن الانتخابات هذه المرة ستختلف عن سابقتها، فمع انتهاء اليوم السادس، تقدم للجنة تلقي الطلبات 11 مرشحا على منصب النقيب العام، كما استقبلت اللجنة أوراق 25 مرشحا على عضوية المجلس من بينهم 9 مرشحين لمقاعد فوق السن، و6 مرشحين لمقاعد تحت السن، و4 مرشحين عن منطقة شمال الصعيد.
القبض-على-متهم

ضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية استولى على 25 مليون جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط العديد من القضايا في إطار الحرص على نزاهة الوظيفة العامة بضبط كل من تاجر بها أو حقق لنفسه منافع أو مكاسب غير مشروعة. شمل جانب من جهود الرقابة الإدارية الكشف عن انتحال أحد الأشخاص صفة عميل بأحد البنوك الكبرى والاستيلاء على كامل المبلغ الموجود بحسابه بالبنك والبالغ 25 مليون جنيه، إذ شُكلت مجاميع عديدة من أعضاء الهيئة لإجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وأسفرت أعمال التحريات المؤكدة عن قيام مدير الخدمات المصرفية بالبنك، بالاتفاق مع مدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية على ارتكاب الجريمة.
رؤساء-الكنائس البابا تواضروس-والبطريرك ابراهيم-اسحق والدكتور-القس-اندريه زكى

«الأحوال الشخصية» للمسيحيين في انتظار «الكاثوليكية»

ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين المسيحيين ينتظر الرد النهائي من الكنيسة الكاثوليكية، بعدما التقى رؤساء الكنائس المسيحية منذ شهرين، واتفقوا بشكل نهائي على مشروع القانون، وأخذت الكنيسة الكاثوليكية مهلة لتعود إلى الفاتيكان، للحصول على الموافقة النهائية بشأن القانون، إلا أنها لم تعلن عن موقفها بعدُ، خاصة بعد رسامة أساقفة جدد للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وانتظار دراستهم مشروع القانون وإبداء مقترحاتهم، ولم يتحدد بعد متى ستعلن الكنيسة الكاثوليكية كلمتها الأخيرة بخصوص مشروع القانون الذي طال انتظاره.
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مكرم محمد أحمد: الإصلاح الإداري ضرورة.. وندعم خطواته

تنظم وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الإصلاح الإداري.. الواقع والمستقبل"، والتي يشارك فيه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي صرح بأن "الإصلاح الإداري ضرورة حتمية، وبدونه لن تصل أفكارنا وجهودنا إلى الناس، والموضوع خطير ومهم ليس فقط لصعوبة الأمر أو الاحتياج الشديد له، لكن لأنه ليس من الممكن أن نقوم بإصلاح إداري دون أن نقوم بإصلاح اقتصادي وتطوير التشريعات بشكل يمهد الأرض أمام هذه الإصلاحات".
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بعد رفع أسعارها| ما مصير توزيع الصحف الورقية في مصر؟

خلال الساعات الماضية أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة «جنيه واحد» لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارا من أول يوليو المقبل، مع ضرورة أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بالخدمة الصحفية المقدمة للقراء، وذلك على الرغم من تراجع توزيع النسخ المطبوعة للصحف العامة محليا وخارجيا خلال السنوات الماضية، الأمر الذى يطرح تساؤلا عن مصير توزيع الصحف فى مصر بعد رفع أسعارها.
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كرم جبر: تراجع مهنة الصحافة ليس بسبب فرض قيود(فيديو)

كشف كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أسباب الحالة المتردية التي وصلت إليها مهنة الصحافة والصحف في مصر. وقال كرم جبر في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن "إصدارات الصحف أصبحت متشابهة وكأننا نقرأ صحيفة واحدة، بطبعات مختلفة، كما أن الهوية التي تميز كل صحيفة اختفت، واختلطت الأمور ببعضها البعض، فالصحف السياسية أصبحت تكتب في الرياضة والصحف الرياضية أصبحت تكتب في الفن، مؤكدًا اختفاء المهنية والجودة.
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البداية بعابدين..كيف تستفيد السياحة من قصور الرئاسة؟

تتنوع مقاصد السياح الوافدين إلى مصر نحو أكثر من مقصد، فمنهم من يتجه نحو الآثار "القاهرة – الجيزة – الأقصر - أسوان"، ومنهم من يتجه نحو السياحة الشاطئية كما هو الحال في" شرم الشيخ – الغردقة – مرسى علم"، كما يوجد السياحة العلاجية والتي تسعى مصر للخوض فيها خلال الفترة الحالية، وبالتوازي مع التوسع في السياحة العلاجية، فُتح الباب أمام قطاع السياحة لجذب السياح إلى زيارة القصور الرئاسية. وكان النشاط السياحي قد تراجع عقب ثورة 25 يناير، حيث سجلت أعداد السياح في 2010 قرابة الـ 14.7 مليون سائح، بينما سجلت الأعداد خلال عام 2017 قرابة 8.3 مليون سائح.
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