رياضة

رمضان صبحي يودع لاعبي الأهلي في مران اليوم

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م
رمضان صبحى
رمضان صبحى
تواجد رمضان صبحي، لاعب هدريسفيلد الإنجليزي والمعار لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب مختار التتش بالجزيرة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة المران الجماعي، قبل رحيله عن الفريق والعودة إلى إنجلترا بعد فشل مفاوضات ضم اللاعب بصورة نهائية أو على سبيل الإعارة، وقدمت إدارة الأهلي عرضا لنادي هدريسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحي بصورة نهائية إلا أن الإدارة الإنجليزية طلبت 8 ملايين إسترليني في حالة البيع النهائي و2 مليون ونصف في حالة إعارته لموسم جديد.
وتواجد رمضان صبحي في مران الفريق لتوديع زملائه وجمع أغراضه ومتعلقاته استعدادًا للعودة من جديد لفريق هدريسفيلد الإنجليزي. وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد قال قبل أيام، إن مسؤولي القلعة الحمراء يدرسون مطالب إدارة نادي هيدرسفيلد المادية، قبل الرد عليها، خاصة أن الأهلي أبدى رغبته في ضم
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الكاميرون بالقوة الضاربة لمواجهة غينيا بيساو

أعلن الهولندى كلارنس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، التشكيل الذى سيواجه به نظيره منتخب غينيا بيساو، بقيادة المدير الفنى باسيرو كاندى، اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء، ضمن لقاءات المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا مصر 2019، والتى ستقام على استاد الإسماعلية. وجاء التشكيل كالآتى: حراسة المرمى: أندرى أونانا. خط الدفاع: يايا بانانا - تشاكونتى - نجادو - أويانجو. خط الوسط: ماندجيك - ديجوم - أنجوسا. خط الهجوم: موتينج - إيكامبى - باسوجوج.
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بعد صدمة هدرسفيلد.. هل يلعب رمضان صبحي للزمالك؟

أكد نادر شوقي، مدير شركة ألفن (11) المسئولة عن تسويق اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، أن الزمالك ليس طرفًا حتى الآن في محاولات شراء رمضان صبحي، من ناديه الإنجليزي، وقال نادر شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إفريقيا» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلم إذا كان نادي الزمالك سيتقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد أم لا، مضيفًا: «من المؤكد أن رمضان صبحي رغبته هو الاستمرار مع الأهلي».
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كيتا يشيد بمحمد صلاح: يعاملني مثل شقيقه الأصغر

تحدث الغيني نابي كيتا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن علاقته الجيدة مع زميله محمد صلاح نجم الفريق، ولاعب منتخب مصر الأول، وقال كيتا فى تصريحات عبر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال تواجده مع فريقه ببطولة أمم إفريقيا: «مو صلاح له دور كبير مع فريق الريدز خلال الآونة الأخيرة، وله تأثير كبير في المباريات التي يتواجد بها، فهو دائمًا يقوم بنصيحتي داخل وخارج ملعب المباراة، ويعمل بكل جدية خلال حصص التدريبات مع الفريق، ولديه الكثير لمساعدة الغير».
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الاهلى والمقاصة تصوير سامح ابوحسن (16)

هل طلب الأهلي التعاقد مع محمد توني؟ المقاصة يُجيب

كشف عصام سراج، مدير التعاقدات بفريق مصر للمقاصة، عن الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، التي تُشير إلى تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع محمد توني لاب الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة. وقال مدير التعاقدات بفريق مصر للمقاصة في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «لا توجد أي مفاوضات بين الأهلي ومحمد توني إطلاقًا، كل ما كُتب، اجتهادات إعلامية». وأضاف: «لم يتحدث معي أي مسؤول من النادي الأهلي للتعاقد مع محمد توني أو يصل للنادي أي خطاب رسمي يُفيد بغرض شراء أي لاعب من مصر للمقاصة».
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بعد تعادل الزمالك.. تعرف على جدول ترتيب الدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصدره جدول منافسات بطولة الدوري الممتاز، برصيد 74 نقطة، وذلك بعد انتهاء مبارياته ضمن الجولة الـ34، ويتبقى فقط مباراة وحيدة وهي مباراة الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى تعثر فريق الزمالك وتعادله أمام حرس الحدود بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري، ليحصد كل فريق نقطة واحدة، حيث ارتفع رصيد الزمالك إلى 68 نقطة يحتل بها المركز الثالث، بينما ارتفع رصيد الحرس إلى 38 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول مسابقة الدوري.
رمضان-صبحى

الأهلي يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي سيتقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل شراء رمضان صبحي أو تجديد استعارته، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «مهتمون باستمرار رمضان صبحي معنا في الفريق الأول وهناك اقتناع تام بضرورة وجوده خلال الفترة المقبلة، لذلك سنأخذ المبادرة خلال ساعات وسنخاطب هيدرسفيلد بشأنه، وسنحسم أولًا إذا كنا سنقدم عرض شراء أو استعارة، ثم سنشرع في سلك القنوات الرسمية مع النادي الإنجليزي حول اللاعب».
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رئيس الزمالك للخطيب: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك»

فتح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه أصبح لا يتمتع بثقة وقبول من جانب جماهير القلعة الحمراء، على حد وصفه. وقال رئيس الزمالك، خلال مداخلة هاتفية بقناة «المحور»: «الخطيب أثبت أنه (....) وليس له كلمة، ماذا سنفعل له، فهو كان ينتظر نتيجة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي لتحديد موقفه وجروس أهدى له التعادل على طبق من فضة، بعدما كان يدعي الشجاعة قبل مباراته مع الإسماعيلي»، ساخرًا: «بيبو بتاع اللحمة له كلمة عنك يا خطيب».
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