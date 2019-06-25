رمضان صبحي يودع لاعبي الأهلي في مران اليوم

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٢ م

رمضان صبحى

تواجد رمضان صبحي، لاعب هدريسفيلد الإنجليزي والمعار لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب مختار التتش بالجزيرة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة المران الجماعي، قبل رحيله عن الفريق والعودة إلى إنجلترا بعد فشل مفاوضات ضم اللاعب بصورة نهائية أو على سبيل الإعارة، وقدمت إدارة الأهلي عرضا لنادي هدريسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحي بصورة نهائية إلا أن الإدارة الإنجليزية طلبت 8 ملايين إسترليني في حالة البيع النهائي و2 مليون ونصف في حالة إعارته لموسم جديد.

وتواجد رمضان صبحي في مران الفريق لتوديع زملائه وجمع أغراضه ومتعلقاته استعدادًا للعودة من جديد لفريق هدريسفيلد الإنجليزي. وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قد قال قبل أيام، إن مسؤولي القلعة الحمراء يدرسون مطالب إدارة نادي هيدرسفيلد المادية، قبل الرد عليها، خاصة أن الأهلي أبدى رغبته في ضم