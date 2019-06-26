زيادة 10%| مصير السلع المستوردة بعد شطب 10000 مستورد

جدل كبير داخل السوق المحلية بسبب شطب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية نحو 10 آلاف شركة استيراد.. فما الأسباب؟ وهل يتأثر السوق؟

تحرير:كريم ربيع ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص

قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن الهيئة تعتزم شطب 10 آلاف شركة من سجل المستوردين، مؤكدًا أن هذا القرار يعني أنها لن تتمكن من الاستيراد. وأصدرت الهيئة قرارًا بشطب آلاف الشركات بمجال الاستيراد، بدعوى عدم استيفاء شروط القيد في سجل المستوردين والتي انتهت في 15 أغسطس 2018، طبقا للقانون رقم (7) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين الصادر في شهر مارس 2017. فهل يؤثر القرار على الأسعار؟ وما مصير آلاف الشركات التي تم شطبها؟

أكبر عملية تطهير أكد محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين، ورئيس شعبة الأخشاب، أن هذا الرقم -10 آلاف مستورد- ليس كبيرًا، وهي مجرد بداية لشطب وحظر آلاف آخرى كثيرة، موضحًا أنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد أكبر عملية تطهير و«غربلة»

أكبر عملية تطهير

أكد محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين، ورئيس شعبة الأخشاب، أن هذا الرقم -10 آلاف مستورد- ليس كبيرًا، وهي مجرد بداية لشطب وحظر آلاف آخرى كثيرة، موضحًا أنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد أكبر عملية تطهير و«غربلة» للسوق التجاري من المستوردين ضعاف النفوس وأصحاب السمعة السيئة.

ارتفاع أسعار السلع المستوردة بنسبة تصل لـ10%

وتابع التاجوري في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «بكل تأكيد سيؤثر شطب هذا العدد من المستوردين على السوق في مصر، وسيتسبب في زيادة أسعار السلع المستوردة بنسبة تتراوح بين 5- 10 %»، موضحًا أن هذه فرصة جيدة لتقليل أعداد المستوردين الذي كان نحو 60 ألف مستورد.

وأشار نائب رئيس شعبة المستوردين، إلى أن الفترة الماضية شهدت عشوائية كبيرة في عميلات الاستيراد، كما أن المشطوبين إما من المستوردين سيئي السمعة أو يجلبون سلعا غير مطابقة للمواصفات، وهؤلاء سنشطبهم من سجلات المستوردين ونضع صورهم على أبواب الشعبة، أو من صغار المستوردين وهذه فرصة ليتجمعوا في كيان استيرادي أكبر.

الاشتراطات المالية الجديدة سبب الشطب

في المقابل أكد سامح ذكى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، أن الرقم الخاص بعدد الشركات التي سيتم شطبها كبير للغاية، نتج عن عدم توفيق هذه الشركات لأوضاعها طبقا للائحة الاستيرادية الجديدة، التي منحت مهلة للمستوردين لزيادة رأس مال الشركات وزيادة مبلغ التأمين المدفوع، وهو ما تسبب في شطبهم، بينهم أصحاب القدرات المالية الضعيفة فشلوا في الوفاء بالاشتراطات الجديدة، وآخرون غير جادين في الاستيراد، ستلغى البطاقة الاستيرادية ولن يحق لهم الاستيراد، ولكن يحق له التجارة في السوق.

وأوضح ذكي لـ«التحرير»، أنه في السابق كانت قيمة مبلغ التأمين 3 آلاف جنيه، وأصبح في اللائحة الجديدة نحو 50 ألف جنيه للمنشآت الفرد ية و200 ألف للشركات، وهي قفزة كبيرة خاصة أن هذا تأمين وليس رأس المال، وعلى صعيد رأس المال فقد كان في السابق 10 آلاف جنيه للفرد و25 ألف للشركات، والآن أصبح نصف مليون جنيه للفرد، و2 مليون جنيه لشركات الأموال والشركات المساهمة.

ويشير ذكي إلى أن هذا القرار قد يتسبب في خلق كيانات استيرادية أكبر، تضم عددا من صغار المستوردين.

وتحدث عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين، عن القرار الذي أثر على السوق بشكل كبير خلال الفترة الماضية، قائلا: «القرار الوزاري رقم 43 الصادر في فبراير 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها الى جمهورية مصر العربية والتي يتم التي يتم الاستيراد منها، وهو ما تسبب في شبهة احتكار لعدد محدود من المستوردين فتسبب في زيادة أسعار السلع المستوردة، حيث كان عدد المستوردين الذين نجحوا في تسجيل المصانع التي يشترون منها قليلا للغاية، وهو ما تسبب في تحجيم المنافسة وزيادة السعر، وهو ما يتم تداركه الآن من قبل جهاز حماية المنافسة، والجهاز في سبيله إلى إلغائه.