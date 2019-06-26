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زيادة 10%| مصير السلع المستوردة بعد شطب 10000 مستورد

جدل كبير داخل السوق المحلية بسبب شطب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية نحو 10 آلاف شركة استيراد.. فما الأسباب؟ وهل يتأثر السوق؟
تحرير:كريم ربيع ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٤٠ ص
شطب 10 آلاف شركة استيراد قد يزيد الأسعار بنسبة 10%
شطب 10 آلاف شركة استيراد قد يزيد الأسعار بنسبة 10%
قال اللواء إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إن الهيئة تعتزم شطب 10 آلاف شركة من سجل المستوردين، مؤكدًا أن هذا القرار يعني أنها لن تتمكن من الاستيراد. وأصدرت الهيئة قرارًا بشطب آلاف الشركات بمجال الاستيراد، بدعوى عدم استيفاء شروط القيد في سجل المستوردين والتي انتهت في 15 أغسطس 2018، طبقا للقانون رقم (7) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين الصادر في شهر مارس 2017. فهل يؤثر القرار على الأسعار؟ وما مصير آلاف الشركات التي تم شطبها؟
أكبر عملية تطهير أكد محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين، ورئيس شعبة الأخشاب، أن هذا الرقم -10 آلاف مستورد- ليس كبيرًا، وهي مجرد بداية لشطب وحظر آلاف آخرى كثيرة، موضحًا أنه يتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد أكبر عملية تطهير و«غربلة»
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هيئة-الرقابة-المالية

بعد موافقة البرلمان.. ما قانون التمويل الاستهلاكي؟

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، أو ما يعرف بتنظيم الشراء بالتقسيط، من حيث المبدأ، والذى يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط. ويبلغ عدد مواد القانون نحو 30 مادة مقسمة على 5 أبواب، ويشمل القانون الجديد المؤسسات المالية التى تبيع بالتقسيط، فيما استثنى القانون، التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر، ويصل حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر إلى أكثر من 70 مليار جنيه.
دولارات

سعر الدولار اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.64 جنيه، ونحو 16.74 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك الكويت الوطني ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك التنمية الصناعية، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عودة نحو 16.75 جنيه للبيع، و16.65 جنيه للشراء.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 يونيو 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلي، وذلك عقب صعودها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو1407 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
صندوق-النقد-الدولى

ماذا يعني توقيع مصر «اتفاق غير مالي» مع صندوق النقد؟

تعتزم الحكومة إبرام اتفاق غير مالي مع صندوق النقد الدولي بحلول شهر أكتوبر الجاري، ليحل محل اتفاقية القرض الموقعة بين الطرفين والتي ستنتهي هذا الشهر. وفي نوفمبر 2016 وقعت مصر اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات، مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والذي بدأته بتعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة والطاقة وزيادة مخصصات الدعم النقدي والسلع التموينية. وحصلت مصر حتى الآن على نحو 10 مليارات دولار من القرض الذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، ويتبقى لمصر الشريحة الأخيرة بقيمة 2 مليار دولار، والمتوقع تسلمها نهاية يونيو الحالي.
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كيا-سورينتو -2019 (3)

تراجع الدولار| متى يختفي الركود من سوق السيارات؟

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019_ Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافة إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وكشفت تقارير مجلس معلومات سوق السيارات عن مبيعات شهر أبريل 2019، تراجعا في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وصل لـ18.5%.. فهل ينتهي الركود؟ وكيف؟ ومتى ينتهي؟
عقارات

أزمة تواجه القطاع العقاري بسبب 10 ملايين وحدة خالية

أشار التقرير المرسل من وزارة الإسكان بعدد وحدات الإيجار القديم على مستوى جمهورية مصر العربية وتقسيم أنواع الوحدات ما بين سكني أو غير سكني، إلى وجود نحو 10 ملايين وحدة خالية «لم يتم حيازتها»، سواء كانت وحدات راكدة لدى شركات التطوير العقاري أو وحدات مخالفة، بخلاف الوحدات المغلقة التي يحمل أصحابها حيازات قانونية، فهل تؤثر هذه الملايين من الوحدات المغلقة على مشكلة السكن التي تحتاج 500 ألف وحدة سكنية سنويًّا؟ وما حلول هذه الظاهرة؟ وهل يحل قانون فرض ضريبة 10% على الوحدات المغلقة الأزمة أم لا؟
كيا-سورينتو -2019 (1)

مقارنة بين أهم 3 سيارات عائلية ذات 7 مقاعد

أجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمائة ألف عضو، وكلاء وتجار عدد من السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، وبخاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء، إضافةً إلى ظهور سيارات العام الجديد 2020. وفي التقرير التالي نعقد مقارنة بين 3 سيارات ذات 7 مقاعد، من فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر، وهي بيجو 5008، كيا سورنتو 2019، وتروم سييك 5 الصينية الجديدة.
مصانع-اسمنت (3)

وقف «أسمنت طرة».. كيف تنجو صناعة الأسمنت من الموت؟

علقّت شركة «أسمنت طرة» إنتاجها، بسبب أزمة مالية ناجمة عن تخمة المعروض في السوق المحلية، كما تدرس تصفية أعمالها. والمعروف أن الشركة هي أقدم شركة أسمنت مصرية، إذ تأسست في 1927، ومملوكة حاليًّا لشركة هايدلبرج الألمانية للأسمنت. كما باعت شركة السويس، مصنع الأسمنت الأبيض المملوك لشركتها التابعة لأسمنت حلوان، لصالح شركة إعمار للصناعات، ومن قبله بيعت شركة القومية للأسمنت المملوكة للدولة.. فماذا يحدث لصناعة الأسمنت في مصر؟ وهل يأتي الدور على شركات ومصانع أخرى؟ وكيف يتم حل أزمات هذا القطاع الذي كان يدر مليارات الدولارات؟
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