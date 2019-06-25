تعرض طفل للخطر.. تابلت سامسونج أحرق السرير

عندما يشتري الأشخاص الأجهزة الكهربائية، يجب أن يكون هناك المزيد من معلومات السلامة التي تقدمها شركات مثل Samsung وApple لمنع هذه الأخطار، تجنبًا للتعرض للخطر

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

تابلت سامسونج

من وقت لآخر نسمع عن حوادث حرائق ناتجة عن انفجار شاحن الموبايل أو التابلت، ومازال الكثير لم يتعظوا من ذلك، بل يضعون الهواتف بجانبهم، ويستغرقون في النوم لساعات طويلة، بالرغم من انتشار الوعي كل يوم، إلا أن هذه المأساة تتكرر كل يوم، وهذا مثل ما حدث مع الطفل كالوم هيكين البالغ من العمر أحد عشر عامًا عندما انفجرت بطارية تابلت سامسونج، مسببًا حرقًا على شكل حفرة في السرير، والكارثة هي نوم الطفل بجانبه، دون أن يعي بخطورة ذلك على نفسه، نقلا عن "dailymail".

شعر الطفل كالوم هيكين بالغضب والتوتر الشديد بعد أن حُرق التابلت الخاص به مسببًا حفرة في السرير تبعد عنه مسافة 2 سم أثناء نومه، فقد كان معرضًا بشكل كبير للأذى، وحصل ذلك عندما قرر ذات ليلة أن يأخذ جهاز سامسونج الخاص به لغرفته؛ وذلك من أجل مشاهدة برنامج في السرير قبل النوم، ولكن مثل بقية الأطفال غلبه النوم