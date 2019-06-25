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تعرض طفل للخطر.. تابلت سامسونج أحرق السرير

عندما يشتري الأشخاص الأجهزة الكهربائية، يجب أن يكون هناك المزيد من معلومات السلامة التي تقدمها شركات مثل Samsung وApple لمنع هذه الأخطار، تجنبًا للتعرض للخطر
تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م
تابلت سامسونج
تابلت سامسونج
من وقت لآخر نسمع عن حوادث حرائق ناتجة عن انفجار شاحن الموبايل أو التابلت، ومازال الكثير لم يتعظوا من ذلك، بل يضعون الهواتف بجانبهم، ويستغرقون في النوم لساعات طويلة، بالرغم من انتشار الوعي كل يوم، إلا أن هذه المأساة تتكرر كل يوم، وهذا مثل ما حدث مع الطفل كالوم هيكين البالغ من العمر أحد عشر عامًا عندما انفجرت بطارية تابلت سامسونج، مسببًا حرقًا على شكل حفرة في السرير، والكارثة هي نوم الطفل بجانبه، دون أن يعي بخطورة ذلك على نفسه، نقلا عن "dailymail".
شعر الطفل كالوم هيكين بالغضب والتوتر الشديد بعد أن حُرق التابلت الخاص به مسببًا حفرة في السرير تبعد عنه مسافة 2 سم أثناء نومه، فقد كان معرضًا بشكل كبير للأذى، وحصل ذلك عندما قرر ذات ليلة أن يأخذ جهاز سامسونج الخاص به لغرفته؛ وذلك من أجل مشاهدة برنامج في السرير قبل النوم، ولكن مثل بقية الأطفال غلبه النوم
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حافظي على رائحة شعرك من تعرق الصيف بهذه الوصفات

مشكلة العرق في الصيف من أكثر الأمور المحرجة التي تواجه أي فتاة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يجعلها غير قادرة على عمل أي تسريحات محببة لها، فمشكلة التعرق تؤذي الشعر وتؤدي لحكة شديدة تجعل الشعر ضعيفا وعرضة للتساقط، كما أنها تتسبب في الرائحة الكريهة للشعر. في التقرير التالي نقدم لكِ بعض الحلول التي تنقذك من مشكلة تعرق الشعر في الصيف، ونستعرض طرقا بسيطة للتخلص من هذه الرائحة بوصفات طبيعية من مطبخك دون الحاجة لاستخدام مستحضرات تجميل وكريمات تصفيف باهظة الثمن:
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ما مصير الصحف الورقية في ظل زيادة أسعارها؟

لا ينكر الكثير منا أن الصحافة الورقية تعاني الكثير من الأزمات، وتواجه انخافضًا حادًا في نسب المبيعات بل و تواجه اختفاء في كثير من الأحيان. تحكي أحدث إحصاءات الإيرادات قصصا مخيفة عن مستقبل الصحافة المطبوعة ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء العالم، حيث انخفضت إيرادات الإعلانات المباعة للجرائد المطبوعة بشكل حاد، خاصةً أعقاب الوضع الاقتصادي الذي تعيشه معظم الدول؛ ما يعني أن الأمور سوف تزداد سوءًا بكثير عندما يضرب الركود المقبل، ما سيؤدي إلى إجبار العديد من الصحف على التوقف عن إصدار نسخها الورقية تمامًا، والاكتفاء بمواقعها الإلكترونية.
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استمتعي بالمصيف واحمي شعر طفلك بهذه الحيل

مع دخول الصيف والذهاب للشواطئ، يزداد قلق الأمهات على أطفالهن من مياه البحر وأشعة الشمس وتأثيرها على بشرتهم، أسئلة الأمهات حول طرق حماية الأطفال من مياه البحر وحمامات السباحة التي تكون مليئة بالكلور وتسبب مشاكل كثيرة لشعر الأطفال، كما يؤدي التعرض المستمر لأشعة الشمس إلى تصبغات جلدية يمكن أن تؤذي الطفل؛ لأن بشرتهم من النوع الحساس، في السطور التالية نساعدك على تقديم روشتة للاستمتاع بفصل الصيف والذهاب للشواطئ مع حماية طفلك من مياه البحر المالحة وحمامات السباحة أيضًا.
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كيف تحمي شاشة تلفزيون سامسونج من الفيروسات؟

بعد الغزو الكنولوجي الهائل لمعظم منازلنا، وبعد الكم المهول من شاشات التلفزيون الحديثة و الهواتف المحمولة، أصبحنا بالفعل أكثر عرضة للبرامج الخبيثة والفيروسات الضارة، خاصةً الأجهزة المنزلية الذكية التي نستخدمها كل يوم، ووقتها قد يكون الهجوم كارثيًا. ربما لا تعتقد أن التلفزيون الخاص بك يكون عرضة لهذا النوع من الهجوم، ولكن إذا كان لديك تلفزيون ذكي متصل بشبكةواي فاي، فقد يكون هدفًا واضحًا للقراصنة، تمامًا مثل السماعة الذكية أو الشاشة الذكية أو كاميرات المراقبة.
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أفضل 5 هواتف ذكية بتكلفة لا تزيد على 500 دولار

لم يعد امتلاك هاتف ذكي بإمكانيات جيدة خيارا ترفيهيا كما كان معتقدًا من قبل، بل أصبح المجتمع التكنولوجي كل يوم في تطور، وعليه أصبحت الأجهزة المحمولة ذات الجودة العالية غالية بشكل مبالغ فيه؛ لذا ربما لن يتحمل الكثير منا سد تكاليف هذه الأجهزة. على الرغم من ذلك، لديك خيارات عدة من الهواتف الذكية التي تتناسب مع ميزانيتك المحدودة، وفي نفس الوقت، تملك العديد من الخصائص التي تملكها نفس الأجهزة الغالية الأخرى، ومنها أيضًا أجهزة العملاق التكنولوجي الأمريكي "أيفون".
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بعيدًا عن الحظر الأمريكي.. هواوي تؤجل إطلاق Mate X

سبب الحظر الأمريكي على العملاق التكنولوجي الصيني هواوي العديد من الخسائر لها، بداية من تأرجح مكانتها بالسوق الدولية للهواتف الذكية، مرورًا بالخسائر المادية الفادحة التي تحاول الشركة تفاديها، نهاية بإحباط آمالها في ريادة المجتمع التكنولوجي، وذلك بعد تحقيق العديد من الانتصارات على كل الأصعدة. على الرغم من تأجيل هواوي لإصدار جهاز كمبيوتر محمول من سلسلة ميت بوك، بسبب الضغوط الأمريكية التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة، ورغم العديد من الإجراءات التي اتخذت ضد الشركة، فإن التأجيل هذه المرة لم يحدث بسبب الحظر الواقع عليها.
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