تعرض طفل للخطر.. تابلت سامسونج أحرق السرير

عندما يشتري الأشخاص الأجهزة الكهربائية، يجب أن يكون هناك المزيد من معلومات السلامة التي تقدمها شركات مثل Samsung وApple لمنع هذه الأخطار، تجنبًا للتعرض للخطر
من وقت لآخر نسمع عن حوادث حرائق ناتجة عن انفجار شاحن الموبايل أو التابلت، ومازال الكثير لم يتعظوا من ذلك، بل يضعون الهواتف بجانبهم، ويستغرقون في النوم لساعات طويلة، بالرغم من انتشار الوعي كل يوم، إلا أن هذه المأساة تتكرر كل يوم، وهذا مثل ما حدث مع الطفل كالوم هيكين البالغ من العمر أحد عشر عامًا عندما انفجرت بطارية تابلت سامسونج، مسببًا حرقًا على شكل حفرة في السرير، والكارثة هي نوم الطفل بجانبه، دون أن يعي بخطورة ذلك على نفسه، نقلا عن "dailymail".
شعر الطفل كالوم هيكين بالغضب والتوتر الشديد بعد أن حُرق التابلت الخاص به مسببًا حفرة في السرير تبعد عنه مسافة 2 سم أثناء نومه، فقد كان معرضًا بشكل كبير للأذى، وحصل ذلك عندما قرر ذات ليلة أن يأخذ جهاز سامسونج الخاص به لغرفته؛ وذلك من أجل مشاهدة برنامج في السرير قبل النوم، ولكن مثل بقية الأطفال غلبه النوم
شعر الطفل كالوم هيكين بالغضب والتوتر الشديد بعد أن حُرق التابلت الخاص به مسببًا حفرة في السرير تبعد عنه مسافة 2 سم أثناء نومه، فقد كان معرضًا بشكل كبير للأذى، وحصل ذلك عندما قرر ذات ليلة أن يأخذ جهاز سامسونج الخاص به لغرفته؛ وذلك من أجل مشاهدة برنامج في السرير قبل النوم، ولكن مثل بقية الأطفال غلبه النوم بجانب التابلت، وفي صباح اليوم التالي استيقظ والداه، ووجدوا أن غرفته مليئة بالدخان الشديد مع حرق كبير بجانب رأسه، فقد كان قريبًا جدًا من الموت، بالرغم من أنه آمن في بيته ونومه، إلا أنه كان يضع بجانبه ما قد يودي بحياته.
وأخبر والداه إيمي وستيوارت هيكين "dailymail" كيف كان الحادث مروعًا، كما قال طواقم الإطفاء إنه كان سيكون قاتلا لجميع أفراد الأسرة، فقد كان الجهاز على بعد دقائق من أن ينفجر ويحدث تلفًا كبيرًا للعائلة، فلكي يذكرهم هذا الجهاز اللوحي بالحادث الأليم ترك فقط ثقبا كبيرا في المرتبة، وأضافا قائلين إنهما لم يعلما بوجود التابلت -الذي كان موجودًا في البيت منذ أربع سنوات- في غرفة ابنهما، فقد تركه في الشاحن لمدة تزيد على 9 ساعات.
أرخص هاتف مزود بـ6 جيجا رام.. طرح Realme3 Pro في مصر
قال مساعد هيكين: "إن آخر شيء ممكن أن يتمناه أحد هو أن تستيقظ وتجد طفلك مصابًا أو ميتا بسبب تابلت، أو هاتف متسبب في حدوث حريق في الغرفة، فنحن نعلم أنه نجا بأعجوبة كبيرة، فقد كان متعرضًا لخطر كبير".
وأضاف قائلا: "ليس لدينا أي فكرة عن التابلت، فقد تسلل في الليل وأخذه إلى غرفته، من أجل رؤية شيء ما قبل النوم"، فلو أمعنا النظر في كالوم سنجد أنه لم يفعل شيئًا خاطئًا من جانب الطفولة وشغفها الكبير بالأجهزة الإلكترونية، لذلك كان يجب على والديه توعيته بما يناسب عمره.
دراسة: منشوراتك على فيسبوك قد تعكس مرضك
في اليوم التالي كانوا يشعرون برائحة تشبه البلاستيك، ولكن كان التبرير أنهم يعيشون بالقرب من المصانع، ولم تتأكد ظنون هيكين إلا عندما سمع زوجته تصرخ في الطابق العلوي، وأول ما فعله هو الركض نحو غرفة كالوم، ووجدنا الكارثة التي ذكرناها مسبقًا، فقد كانت مليئة بالدخان بالكامل، وقال هيكين معلقًا على ذلك: "ليس لدينا أي فكرة حول كيف لم يستيقظ كالوم عند حدوث ذلك، فقد كان شيئًا سيئًا سيحدث له".
مثل باقي الأسر قالت عائلة كالوم: لم نكن نعلم أن مثل هذه الأشياء ستحدث لنا ذات يوم، كنا نسمع عنها فقط، وكأن الخطر يبعد عنا بأميال، فكنا غير متوقعين على الإطلاق أن يتأذى طفلنا نتيجة لاحتراق هاتف محمول أو أيباد، لذا بعد هذه الحادثة قامت خدمة الإنقاذ والحرائق بتحذير الأشخاص من ألا يتركوا أجهزة بجانبهم في الشاحن على الأسطح القابلة للاشتعال، وأضاف هيكين قائلا على ذلك: "لقد ذهبنا في اليوم التالي للنوم في المساء، ولم نضع هواتفنا في الشواحن، لقد أغلقنا جميع مفاتيح النور، فنشعر بالخوف الشديد من تكرار ذلك مرة أخرى، وفي آخر حديثهما طرحا سؤالا مهمًّا وهو كيف لا يكون هذا الجهاز اللوحي معيبًا، حيث انفجرت البطارية نفسها بشكل أساسي؟.
عندما يشتري الأشخاص الأجهزة الكهربائية، يجب أن يكون هناك المزيد من معلومات السلامة التي تقدمها شركات مثل Samsung وApple لمنع هذه الأخطار.
بالأرقام.. كيف تؤثر جوجل في حياة المصريين؟