من هو «علي بطيخ» المتهم بإفساد احتفالات 30 يونيو؟

علي السيد أحمد محمد بطيخ، وشهرته علي بطيخ عضو بمجلس شورى جماعة الإخوان ورد اسمه في عدد من القضايا العسكرية ووجهت إليه اتهامات «غيابيا» بالتدبير لعمليات تفجيرية
علي بطيخ، واحد من الأسماء التي تضمنها بيان وزارة الداخلية، الصادر اليوم الثلاثاء، بخصوص القبض على المحامي زياد العليمي، عضو مجلس الشعب الأسبق، والصحفيين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وآخرين من بينهم مدير مكتب عضو مجلس النواب، أحمد طنطاوي.
و«بطيخ» تتّهمه أجهزة الأمن في مصر بـ"إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية، خصوصًا من العناصر الإيثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية من الخارج"، حسب بيان الداخلية الصادر صباح الثلاثاء.
اسمه بالكامل، علي السيد أحمد محمد بطيخ، وشهرته علي بطيخ، عضو بمجلس شورى جماعة الإخوان، من مواليد 1955 في محافظة الجيزة، تدرج في الجماعة من عضو عامل إلى مسئول مكتب إدارى إلى عضو مجلس شورى عام وبعد ثورة 30 يونيو تم اختياره عضوا في اللجنة الإدارية العليا القائمة بأعمال مكتب الإرشاد.
هرب «بطيخ»
اسمه بالكامل، علي السيد أحمد محمد بطيخ، وشهرته علي بطيخ، عضو بمجلس شورى جماعة الإخوان، من مواليد 1955 في محافظة الجيزة، تدرج في الجماعة من عضو عامل إلى مسئول مكتب إدارى إلى عضو مجلس شورى عام وبعد ثورة 30 يونيو تم اختياره عضوا في اللجنة الإدارية العليا القائمة بأعمال مكتب الإرشاد.
هرب «بطيخ» بحسب المعلومات المتوافرة عنه إلى تركيا، وورد اسمه في عدد من القضايا العسكرية، ووجهت إليه اتهامات «غيابيا» بالتدبير لعمليات تفجيرية وإرهابية ضد القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والقضاء.
في يونيو 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، حكما بإحالة أوراق الإرهابي علي بطيخ في قضية «اغتيال النائب العام»، المستشار الشهيد الراحل هشام بركات، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
في 18 يناير 2017 تم إدراج على بطيخ ضمن قوائم الكيانات الإرهابية، لاشتراكه في جرائم إرهابية تهدد استقرار الوطن وتقوم على تمويل عمليات شراء الأسلحة وتدريب عناصر جماعة الإخوان عسكريا وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة حول الاقتصاد المصري وتعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة.
وفي أكتوبر من عام 2016 تم إحالة «بطيخ» للمحكمة العسكرية في القضية التي حملت رقم 5 لسنة 2016 جنايات عسكرية، وفي أبريل 2018، نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا من محكمة جنايات القاهرة، بإدراج علي بطيخ على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك على قضية جديدة رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه وآخرين بارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، واحتكار البضائع وجمع العملات الأجنبية من الأسواق، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.
وصول زياد العليمي وحسام مؤنس لنيابة أمن الدولة
وأعلنت وزارة الداخلية، في البيان الذي تضمن اسم علي بطيخ، تمكنها من إجهاض مخطط لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو وتحديد واستهداف 19 كيانا اقتصاديا قيمتها 250 مليون جنيه للإنفاق على ذلك المخطط.
وأوضحت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهودها لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الهدامة، فقد تمكّن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لإسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.