من هو «علي بطيخ» المتهم بإفساد احتفالات 30 يونيو؟

علي السيد أحمد محمد بطيخ، وشهرته علي بطيخ عضو بمجلس شورى جماعة الإخوان ورد اسمه في عدد من القضايا العسكرية ووجهت إليه اتهامات «غيابيا» بالتدبير لعمليات تفجيرية

تحرير:تهامي البنداري ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

علي بطيخ

علي بطيخ، واحد من الأسماء التي تضمنها بيان وزارة الداخلية، الصادر اليوم الثلاثاء، بخصوص القبض على المحامي زياد العليمي، عضو مجلس الشعب الأسبق، والصحفيين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وآخرين من بينهم مدير مكتب عضو مجلس النواب، أحمد طنطاوي. و«بطيخ» تتّهمه أجهزة الأمن في مصر بـ"إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية، خصوصًا من العناصر الإيثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية من الخارج"، حسب بيان الداخلية الصادر صباح الثلاثاء.

اسمه بالكامل، علي السيد أحمد محمد بطيخ، وشهرته علي بطيخ، عضو بمجلس شورى جماعة الإخوان، من مواليد 1955 في محافظة الجيزة، تدرج في الجماعة من عضو عامل إلى مسئول مكتب إدارى إلى عضو مجلس شورى عام وبعد ثورة 30 يونيو تم اختياره عضوا في اللجنة الإدارية العليا القائمة بأعمال مكتب الإرشاد. هرب «بطيخ»