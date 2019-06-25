جريمة

من هو «علي بطيخ» المتهم بإفساد احتفالات 30 يونيو؟

علي السيد أحمد محمد بطيخ، وشهرته علي بطيخ عضو بمجلس شورى جماعة الإخوان ورد اسمه في عدد من القضايا العسكرية ووجهت إليه اتهامات «غيابيا» بالتدبير لعمليات تفجيرية
تحرير:تهامي البنداري ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
علي بطيخ
علي بطيخ
علي بطيخ، واحد من الأسماء التي تضمنها بيان وزارة الداخلية، الصادر اليوم الثلاثاء، بخصوص القبض على المحامي زياد العليمي، عضو مجلس الشعب الأسبق، والصحفيين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وآخرين من بينهم مدير مكتب عضو مجلس النواب، أحمد طنطاوي. و«بطيخ» تتّهمه أجهزة الأمن في مصر بـ"إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين وتكثيف الدعوات الإعلامية التحريضية، خصوصًا من العناصر الإيثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية من الخارج"، حسب بيان الداخلية الصادر صباح الثلاثاء.
اسمه بالكامل، علي السيد أحمد محمد بطيخ، وشهرته علي بطيخ، عضو بمجلس شورى جماعة الإخوان، من مواليد 1955 في محافظة الجيزة، تدرج في الجماعة من عضو عامل إلى مسئول مكتب إدارى إلى عضو مجلس شورى عام وبعد ثورة 30 يونيو تم اختياره عضوا في اللجنة الإدارية العليا القائمة بأعمال مكتب الإرشاد. هرب «بطيخ»
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«أمن الدولة» تنتهي من تحقيقات «خطة الأمل»

انتهت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الثلاثاء، من تحقيقاتها مع كل من المحامي زياد العليمي، عضو مجلس الشعب الأسبق، والمحاميين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وكذلك عمر الشنيطي، وآخرين، في القضية المقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تمت مواجهتهم بمحاضر التحريات التي أعدها جهاز الأمن الوطني عن دورهم في تنفيذ مخطط إرهابي تقوم عليه جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة وعدد من قياداتها بالخارج وعلى رأسهم معتز مطر وعلى بطيخ ومحمد ناصر.
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«أمن الدولة» تواجه العليمي وآخرين بتحريات الأمن الوطني

واجهت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، كل من المحامي زياد العليمي، عضو مجلس الشعب الأسبق، والمحاميين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وكذلك عمر الشنيطي، وآخرين، بمحاضر التحريات التي أعدها جهاز الأمن الوطني عن دورهم في تنفيذ مخطط إرهابي تقوم عليه جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة وعدد من قياداتها بالخارج وعلى رأسهم معتز مطر وعلى بطيخ ومحمد ناصر. أشارت التحريات الأمنية إلى أن المتهمين تواصلوا مع عناصر قيادية بجماعة الإخوان الإرهابية.
حريق

إصابة 13 شخصًا في حريق مول بالمنصورة

اندلع حريق هائل في مول كبير بمدينة المنصورة، اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا باختناقات، واندفعت 6 سيارات إطفاء و12 سيارة إسعاف إلى مكان الحريق للسيطرة عليه، ونجحت قوات الحماية المدنية في تسهيل مهمة خروج الأهالي من المول والسيطرة على الحريق قبل امتداده إلى باقى المنشآت. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى شرطة النجدة عن اندلاع حريق هائل في مول المحلة خلف استاد المنصورة.
محكمة

3 سنوات سجنا لأب و15 مشددا لنجله| يتاجران في البانجو

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد التوني ووليد المهدي، وسكرتارية خالد إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والسجن المشدد لمدة خمسة عشر عاما لنجله، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 5153 جنايات صان الحجر لسنة 2016، بحيازة كمية من نبات «البانجو» المخدر، وسلاح ناري عبارة عن فرد «خرطوش»، بقصد الاتجار وترويج المواد المخدرة على عملائهما بدائرة المركز.
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حشيش

المؤبد لثلاثة متهمين بسبب 2 كيلو حشيش بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، بالسجن المؤبد، على قهوجي وعاطلين، لاشتراكهم فى الاتجار في المواد المخدرة وحيازة 2 كيلو حشيش وأسلحة بيضاء بمنطقة المطرية، وتضمن الحكم مصادرة المضبوطات من مواد مخدرة وأسلحة، وإلزام المتهمين بالمصاريف، وهم "شريف. م" قهوجي، و"عادل. ا" عاطل، و"رجب. ط" عاطل، ونسبت إليهم التحقيقات أنهم اتخذوا دائرة قسم المطرية مكانا لترويج وتوزيع مخدر الحشيش، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة لترويجها على المتعاطين بدائرة القسم.
التراس

تجديد حبس اثنين من أولتراس أهلاوي 15 يوما احتياطيا

جددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمقر المحكمة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، حبس كل من "يوسف. م" و"عبدالرحمن. م"، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة، لاتهامهما بمشاركة آخرين في إعادة إحياء رابطة أولتراس أهلاوي، حيث وجهت النيابة للثنائي "يوسف وعبدالرحمن، عدة تهم مختلفة، في القضية التي حملت رقم 770 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومن بين تلك الاتهامات المشاركة مع آخرين في تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية والانضمام إلى جماعة إرهابية.
المتهمين بنشر أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة (5)

الداخلية تلاحق المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ملاحقة المتهمين وأصحاب صفحات فيسبوك ممن يستغلون قدرتهم التكنولوجية في نشر وتسريب نماذج من أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، وألقت القبض على عدد كبير من الأشخاص والقائمين على صفحات الغش والمتاجرين بأدوات تسهيل عملية غش الامتحانات داخل اللجان، كان آخرها اليوم السبت بالقبض على 5 أشخاص بأماكن ومحافظات متفرقة لممارستهم نفس النشاط، وعثر بحوزتهم على الأدوات المستخدمة ومبالغ مالية كبيرة حصلوا عليها نظير تسريب النماذج، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.
إزالة-قاعه-أفراح-تحت-الإنشاء (10)

تنفيذ 109 إزالات تعد على أملاك الدولة وحرم النيل

شنت مديريات الأمن المختلفة حملات أمنية مكبرة على كل محافظات الجمهورية، بمعاونة الأجهزة الإدارية، وقوات الأمن المركزي وقوات الأمن، وذلك بهدف تنفيذ قرارات الإزالة على كل التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، واستردادها من أيدي مغتصبيها، تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون. وأسفرت جهود الحملة التي استمرت 24 ساعة، عن تأمين تنفيذ 109 إزالات لحالات تعد متنوعة بمحافظات (الغربية، أسوان، كفر الشيخ، القليوبية، قنا، المنوفية، أسيوط، أسوان)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل حالة على حدة.
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