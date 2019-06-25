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بيان جديد من السعودية عن مقتل خاشقجي

تحرير:أ.ش.أ ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٥ م
جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل: إن مسار التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ما تزال جارية، وأن أي إثارة لهذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة، ولذلك تؤكد المملكة من جديد التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، والشفافية في نشر الوقائع والحقائق بما لا يؤثر على مجريات المحاكمة. جاء ذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء فى بيان ألقاه الواصل أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف.
وأكد أن المملكة تعمل دائما على تحديث أنظمتها وتشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع التزاماتها الدولية ولا يخالف الشريعة الإسلامية ويسهم في تعزيز وحماية حقوق الانسان.وأضاف السفير الواصل أن المملكة خطت خطوات جوهرية ومهمة عبر "رؤية المملكة 2030" خلال السنوات القلية الماضية في شتى مجالات حقوق الإنسان مشيرا إلى
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محمد حمدان دقلو

العسكري السوداني: البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري

قال نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق محمد حمدان دقلو، إن البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري أكثر من ذلك، داعيا جميع أطياف الشعب والأحزاب للحوار للتشكيل الحكومي. وأكد دقلو، خلال لقائه بقافلة نداء السلام لأبناء جنوب كردفان اليوم، أنه لم يتم التوصل لاتفاق على نسبة التمثيل بالمجلس السيادي مع قوى الحرية والتغيير، موضحا أن مهمة الوسيط الإثيوبي اقتصرت على تهيئة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات. ودعا لحوار وطني جامع مع ألوان الطيف السياسي للتوصل لدستور يرضي تطلعات الشعب، مطالبا الشباب بالمشاركة بفعالية في تحقيق التغيير الذي نادى به الشعب.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (2)

البشير في السجن.. يأكل «دليفري» ويشتكي من البعوض

بعد أن سقط نظامه في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في شهر ديسمبر 2019، ويقبع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خلف القضبان في سجن "كوبر" شديد الحراسة. إلا أن حياة الرئيس المخلوع خلف الجدران، تختلف عن غيره من المساجين الموجودين في السجن شديد الحراسة، حيث أكدت مصادر موثوقة أن البشير يتناول وجباته من خارج السجن، ويتم جلبها له "مغلفة" مع كميات من عصير الفاكهة. وأضافت المصادر لصحيفة "التيار" السودانية أن سلطات السجن بدأت في رش مبيدات البعوض داخل ساحات السجن، السبت الماضي.
تركى-المالكى (2)

القبض على أبو أسامة المهاجر زعيم داعش باليمن

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم داعش في اليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر". بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس). وصرح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن "العقيد الركن تركي المالكي بأن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على (أمير) تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ(أبو أسامة المهاجر) والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
تركى-المالكى (2)

«دعم الشرعية»: القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن

?أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش في اليمن أبو أسامة المهاجر. ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تم على إثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر" والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.
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عادل-الجبير-وزير الخارجية-السعودي (1)

الجبير: مقتل خاشقجي جريمة مؤسفة ومؤلمة

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالسعودية، عادل بن أحمد الجبير، إن مقتل المواطن جمال خاشقجي كان جريمة مؤسفة ومؤلمة، لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها أو التهاون مع مرتكبيها. وأضاف الجبير، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء الأربعاء، أن المملكة شرعت - كما سبق الإعلان عنه - في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم مرتكبي هذه الجريمة إلى العدالة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة بعد أن تجاوزوا - بفعلتهم - كل الأنظمة والصلاحيات المعمول بها.
خديجة-خطيبة-خاشقجى

ماذا قالت خطيبة خاشقجي عن التقرير الأممي؟

بعد التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، عن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، رحّبت خديجة جنكيز خطيبة خاشقجي، بالتقرير ووصفته بأنه "تطور محل ترحيب". وكتبت جنكيز تغريدة على صفحتها في موقع "تويتر" باللغة الإنجليزية، جاء فيها: "دعوة المقررة الأممية الخاصة، للتحقيق مع (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان في مقتل حبيبي جمال هو تطور محل ترحيب". وأضافت أنه يتعين الآن أن يتحرك أعضاء مجلس الأمن الدولي بناء على هذه التوصية، كما شددت على ضرورة "تحقيق العدالة وكشف الحقائق".
محمد-بن-سلمان

أدلة جديدة.. تحقيق أممي يحمل ابن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي

تطور جديد يعيد قضية جمال خاشقجي، إلى الساحة الدولية بعد مرور نحو 8 أشهر على مقتله داخل قنصلية السعودية في إسطنبول، واتهام مسؤولين سعوديين بقتله، وإحالتهم للتحقيق من قبل الرياض، وسط تلميحات تركية بأن قتل الصحفي المعارض جاء من شخصية رفيعة بالمملكة، تطورت إلى اتهامات غير مباشرة بتورط الرجل الثاني في المملكة وسط نفي سعودي مستمر، لكن الجديد هو التقرير الذي خلصت فيه محققة بالأمم المتحدة، إلى أن هناك أدلة تشير لمسؤولية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن عملية قتل خاشقجي، والتي وصفها ابن سلمان بـ"الجريمة المؤلمة".
القمة-الإسلامية

إيران والقمة الإسلامية.. مخاوف وإصرار على الحضور

يبدو أن إيران بدأت في البحث عن وسيلة للخروج من عزلتها، فرغم عدم دعوتها من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة الإسلامية التي تنطلق غدا الجمعة في مكة المكرمة، كشفت طهران عن نيتها حضور القمة. وأعلنت طهران أنها تلقت الدعوة من أمانة منظمة دول التعاون الإسلامي فقط ولم تتلق دعوة من الدول المضيفة، إلا أن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني كشف عن عزم بلاده المشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع. مشيرا إلى أن المشاركة ستكون على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها رسميا من قبل المملكة.
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