تشييع جثمان المخرج محمد النجار من مسجد المشير

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م

محمد النجار

أعلنت نقابة المهن السينمائية، تشييع جثمان المخرج الراحل، محمد النجار، بعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء، من مسجد المشير في التجمع الخامس، مؤكدة أن الوسط الفني فقد واحدًا من مبدعيه. "النجار" رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقد نعته وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، قائلة إن الراحل قدم أعمالا سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن وعبرت عن واقع المجتمع.

بدأ محمد النجار مشواره الفني بالعمل كمساعد مخرج، وكمخرج منفذ في نحو52 فيلمًا مع العديد من المخرجين السينمائيين الكبار أمثال المخرج محمد راضي وعاطف الطيب وغيرهما، وبدأ إخراج أول أعماله السينمائية من خلال فيلم "زمن حاتم زهران" بطولة نور الشريف، وقد حقق هذا الفيلم نجاحًا جماهيريا كبيرًا استطاع من خلاله