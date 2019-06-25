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تشييع جثمان المخرج محمد النجار من مسجد المشير

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٠ م
محمد النجار
محمد النجار
أعلنت نقابة المهن السينمائية، تشييع جثمان المخرج الراحل، محمد النجار، بعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء، من مسجد المشير في التجمع الخامس، مؤكدة أن الوسط الفني فقد واحدًا من مبدعيه. "النجار" رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقد نعته وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، قائلة إن الراحل قدم أعمالا سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن وعبرت عن واقع المجتمع.
بدأ محمد النجار مشواره الفني بالعمل كمساعد مخرج، وكمخرج منفذ في نحو52 فيلمًا مع العديد من المخرجين السينمائيين الكبار أمثال المخرج محمد راضي وعاطف الطيب وغيرهما، وبدأ إخراج أول أعماله السينمائية من خلال فيلم "زمن حاتم زهران" بطولة نور الشريف، وقد حقق هذا الفيلم نجاحًا جماهيريا كبيرًا استطاع من خلاله
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محمد-النجار (1)

محمد النجار.. تلميذ نور الشريف الذي أعاده «عوكل»

خبر حزين تلقاه محبو المخرج الكبير محمد النجار، حيث فارق دنيانا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقبل ذلك تعرّض لغيبوبة مفاجئة أثناء تواجده ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الإسكندرية في أكتوبر 2017، ورافقته الدكتورة غادة جبارة إلى مستشفى مصطفى كامل بسيدي جابر، حيث دخل العناية المركزة، وقضى هناك فترة قبل خروجه.
محمد-النجار (2)

وفاة المخرج محمد النجار عن عمر يناهز 65 عاما

أعلن المخرج محمد العدل، وفاة المخرج الكبير محمد النجار. حيث نشر اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تحمل آيات قرآنية، معلّقًا: "المخرج محمد النجار في ذمة الله". وكان المخرج محمد النجار قد نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وهو من مواليد 10 يوليو 1954م، تخرج فى المعهد العالى للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979.
Aladdin-علاء-الدين

مينا مسعود يتخطى 800 مليون دولار بـAladdin

نجح فيلم Aladdin الذي أنتجته شركة ديزني، في اكتساح شباك التذاكر العالمي، محققًا إيرادات تخطت 813 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهي مفاجأة لم يتوقعها كثيرون، خاصة أن الفيلم واجه انتقادات كثيرة قبل عرضه، بسبب اعتماده على كثير من الوجوه الصاعدة، وتقديمه نسخة حية بدلًا من النسخة الكرتونية التي وقع الجمهور في حبها في التسعينيات. وجنى الفيلم في أول أيام طرحه في دور العرض نحو 31 مليون دولار، ليصبح بذلك سادس أعلى افتتاحية إيرادات لأفلام ديزني، بعد فيلم X-Men: Days of Future Past الذي حقق في أول أسبوع عرض له 110.5 مليون دولار.
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محمد-النجار (1)

محمد النجار.. تلميذ نور الشريف الذي أعاده «عوكل»

خبر حزين تلقاه محبو المخرج الكبير محمد النجار، حيث فارق دنيانا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقبل ذلك تعرّض لغيبوبة مفاجئة أثناء تواجده ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الإسكندرية في أكتوبر 2017، ورافقته الدكتورة غادة جبارة إلى مستشفى مصطفى كامل بسيدي جابر، حيث دخل العناية المركزة، وقضى هناك فترة قبل خروجه.
محمد-النجار (2)

وفاة المخرج محمد النجار عن عمر يناهز 65 عاما

أعلن المخرج محمد العدل، وفاة المخرج الكبير محمد النجار. حيث نشر اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تحمل آيات قرآنية، معلّقًا: "المخرج محمد النجار في ذمة الله". وكان المخرج محمد النجار قد نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وهو من مواليد 10 يوليو 1954م، تخرج فى المعهد العالى للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979.
خالد-عبد-الجليل

الثقافة: إدراج 207 أفلام بسجل التراث السينمائي

قال الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أصدرت قررًا بإدراج 207 أفلام بسجل التراث القومي السينمائي، مضيفًا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية DMC، مساء الجمعة، أن هذا القرار يأتي في إطار حالة الاهتمام الشديد بالتراث السينمائي المهدر منذ سنوات طويلة، موضحًا أن الأفلام التي اختارتها الوزارة لتوثيقها في سجل التراث السينمائي جميعها ملك للدولة، معقبًا: "الصفة التراثية يعني بداية حفظ هذه الأفلام من القرصنة، وفحصها لترميمها في نسخ ديجيتال".
ياسر-صادق

تدهور الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

تدهورت الحالة الصحية للفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وعضو اللجنة العليا للمهرجان، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم حجزه في غرفة العناية المركزة بمستشفى الأمل. وسبق أن أدلت الفنانة نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، بتصريحات صحفية بشأن الحالة الصحية للفنان، مؤكدة أنه يمر بأزمة صحية صعبة للغاية، وهو يتلقى العلاج اللازم حاليًا، كما يجري بعض الفحوصات والتحاليل لتوضيح الإجراءات الطبية التي ستتخذ بعد ذلك.
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