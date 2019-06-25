من يحسم مقعد نقيب الأطباء؟ خمسة وجوه تتنافس

حسين خيري يعلن ترشحه من جديد.. ومنى مينا تقدم أوراقها.. وأسامة عبد الحي يشعل المنافسة.. وترشح إيهاب الطاهر يهدد مينا.. والرهان على المشاركة

تحرير:أحمد صبحي ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

نقابة الأطباء أعلنت الخميس الماضي، عن فتح باب التقدم لانتخابات التجديد النصفي على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، ولمدة 10 أيام، على أن يغلق باب الترشح يوم الأحد الموافق 30 من الشهر الجاري. ويبدو أن الانتخابات هذه المرة ستختلف عن سابقتها، فمع انتهاء اليوم السادس، تقدم للجنة تلقي الطلبات 11 مرشحا على منصب النقيب العام، كما استقبلت اللجنة أوراق 25 مرشحا على عضوية المجلس من بينهم 9 مرشحين لمقاعد فوق السن، و6 مرشحين لمقاعد تحت السن، و4 مرشحين عن منطقة شمال الصعيد.

أبرز المرشحين على مقعد نقيب الأطباء وجاء أبرز المرشحين على منصب النقيب العام، الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة السابق، والدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة، والدكتور محمد سلامة عضو المجلس، والدكتور إبراهيم الزيات نقيب الأطباء بالدقهلية، والدكتور محمد نصر نقيب

أبرز المرشحين على مقعد نقيب الأطباء

وجاء أبرز المرشحين على منصب النقيب العام، الدكتورة منى مينا، عضو مجلس النقابة، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة السابق، والدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة، والدكتور محمد سلامة عضو المجلس، والدكتور إبراهيم الزيات نقيب الأطباء بالدقهلية، والدكتور محمد نصر نقيب الأطباء بالجيزة، فيما لم يتقدم رسميا الدكتور حسين خيري النقيب العام الحالي بأوراق ترشحه رغم إعلانه الترشح على المنصب ذاته.

حسين خيري

الدكتور حسين خيري، هو نقيب الأطباء الحالي، أعلن فى تصريحات صحفية، أنه سيتقدم بأوراق ترشحه على منصب النقيب العام، وهو ما لم يحدث مع انتهاء اليوم السادس من فتح باب الترشح والمقرر إغلاقة فى 30 يونيو.

خاض خيري الانتخابات الماضية ولديه شعبية كبيرة، حتى أن الأطباء كانوا يطلقون عليه راهب قصر العيني، تلك الشعبية مكنته من حسم مقعد النقيب فى الانتخابات التى شهدت إقبالا ضعيفا للغاية، بحسب النتائج التى أكدت مشاركة 5% فقط ممن لهم حق التصويت.

قضية الطبيب محمد حسن الذي استدعته النيابة العامة للشهادة فى إحدى القضايا بمستشفى العاشر من رمضان التابعة للتأمين الصحي، والتى انتهت بحبسه 4 أيام، بسبب تأخره عن الحضور أمام النيابة، بحسب ما ذكرته النقابة حينها، كان لها بالغ الأثر على شعبية خيري، خاصة أن تعاملة مع الواقعة لم يكن على القدر الذي يرغب فيه الأطباء.

واقعة طبيب العاشر لم تكن الوحيدة التى أثرت على شعبية خيري، ففشل عمومية الأطباء التى دعى لها لمواجهة قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، كان لها تأثير أيضا على شعبيته، إلا أن حالة الانشقاق التى عاشها المجلس في عهده، وتسببت فى تقديم العديد من أعضاء المجلس استقالاتهم، تبقى هى الأبرز.

أسامة عبدالحي



الدكتور أسامة عبدالحي هو وكيل نقابة الأطباء السابق، والذي تقدم باستقالته من منصب وكيل النقابة العام الماضي، إلا أنه ظهر منذ أيام على وسائل الإعلام باعتباره الوكيل الفعلي للنقابة.

يمتلك عبدالحي شعبية لا يستهان بها، فعلى الرغم من أن بعض الأطباء يحملونه الفشل في التعامل مع قضية طبيب المطرية الذي تعرض لاعتداءات على يد بعض أمناء الشرطة، والتى كانت سببا فى تقديم استقالته، إلا أن آخرين اعتبروا قرار الاستقالة قرارا جيدا ويؤكد أنه رجل يستحق التقدير.

عبدالحي لديه مشروع يراهن به على ثقة الأطباء، وهو صدور قانون المسئولية الطبية لحماية المستشفيات والمنشآت الصحية، لكن تبقى المنافسة ليست بالسهلة في ظل وجود كل هؤلاء المرشحين.

منى مينا



الدكتورة منى مينا، وهى عضو مجلس نقابة الأطباء، اشتهرت براهبة الأطباء والمرأة الحديدية، وهى أحد المرشحين على مقعد النقيب العام، لديها تاريخ هائل يلقى احترام الكثيرين من الأطباء، خاصة أنها أحد المشاركين فى كل الفاعليات التى تخص الطبيب، ولها دور فعال في أي مشاركة.

ورغم الشعبية الهائلة التى تمتلكها مينا، إلا أن عددا من الأطباء لا يرغبون في دعمها، لما اعتبروه أنها صدامية ودائما ما تلجأ للتصعيد، كما أنها لا تجيد فن التفاوض والحصول على المكتسبات، في حين أن دور النقابة الأساسي هو تقديم الخدمات للأعضاء.

إيهاب الطاهر

جاء ترشح الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس النقابة، على منصب النقيب العام، لكنه يفتح باب التساؤلات أمام الأسباب التى دفعته لخوض المعركة الانتخابية خاصة أن صداقة تربطه بمنى مينا، التى أعلنت منذ فترة عن خوضها الانتخابات على مقعد النقيب.

بترشح الطاهر على مقعد النقيب فإنه يفتح الباب أمام خيري، وعبدالحي ليحسم أحدهما مقعد النقيب العام، على حساب منى مينا.