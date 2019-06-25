الكاميرون بالقوة الضاربة لمواجهة غينيا بيساو

تحرير:محمد جمال ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م

الكاميرون

أعلن الهولندى كلارنس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، التشكيل الذى سيواجه به نظيره منتخب غينيا بيساو، بقيادة المدير الفنى باسيرو كاندى، اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء، ضمن لقاءات المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا مصر 2019، والتى ستقام على استاد الإسماعلية. وجاء التشكيل كالآتى: حراسة المرمى: أندرى أونانا. خط الدفاع: يايا بانانا - تشاكونتى - نجادو - أويانجو. خط الوسط: ماندجيك - ديجوم - أنجوسا. خط الهجوم: موتينج - إيكامبى - باسوجوج.

بينما جاءت التشكيلة الأساسية للمنتخب الغينى على النحو التالى .. مينديس - نادجاك - رودينيلسون سيلفا - جوارى، كاندى - زيزينهو - بيليه - مانى - ميندى - تونى سيلفا - سيلفا . ويتطلع منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 5 ألقاب لتحقيق الفوز، قبل