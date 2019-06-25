رياضة

الكاميرون بالقوة الضاربة لمواجهة غينيا بيساو

تحرير:محمد جمال ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٢٦ م
الكاميرون
الكاميرون
أعلن الهولندى كلارنس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، التشكيل الذى سيواجه به نظيره منتخب غينيا بيساو، بقيادة المدير الفنى باسيرو كاندى، اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء، ضمن لقاءات المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا مصر 2019، والتى ستقام على استاد الإسماعلية. وجاء التشكيل كالآتى: حراسة المرمى: أندرى أونانا. خط الدفاع: يايا بانانا - تشاكونتى - نجادو - أويانجو. خط الوسط: ماندجيك - ديجوم - أنجوسا. خط الهجوم: موتينج - إيكامبى - باسوجوج.
بينما جاءت التشكيلة الأساسية للمنتخب الغينى على النحو التالى .. مينديس - نادجاك - رودينيلسون سيلفا - جوارى، كاندى - زيزينهو - بيليه - مانى - ميندى - تونى سيلفا - سيلفا . ويتطلع منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بلقب كأس الأمم الأفريقية برصيد 5 ألقاب لتحقيق الفوز، قبل
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رمضان-صبحى

رمضان صبحي يودع لاعبي الأهلي في مران اليوم

تواجد رمضان صبحي، لاعب هدريسفيلد الإنجليزي والمعار لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب مختار التتش بالجزيرة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة المران الجماعي، قبل رحيله عن الفريق والعودة إلى إنجلترا بعد فشل مفاوضات ضم اللاعب بصورة نهائية أو على سبيل الإعارة، وقدمت إدارة الأهلي عرضا لنادي هدريسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحي بصورة نهائية إلا أن الإدارة الإنجليزية طلبت 8 ملايين إسترليني في حالة البيع النهائي و2 مليون ونصف في حالة إعارته لموسم جديد.
رمضان-صبحى (4)

بعد صدمة هدرسفيلد.. هل يلعب رمضان صبحي للزمالك؟

أكد نادر شوقي، مدير شركة ألفن (11) المسئولة عن تسويق اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، أن الزمالك ليس طرفًا حتى الآن في محاولات شراء رمضان صبحي، من ناديه الإنجليزي، وقال نادر شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إفريقيا» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلم إذا كان نادي الزمالك سيتقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد أم لا، مضيفًا: «من المؤكد أن رمضان صبحي رغبته هو الاستمرار مع الأهلي».
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كيتا يشيد بمحمد صلاح: يعاملني مثل شقيقه الأصغر

تحدث الغيني نابي كيتا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن علاقته الجيدة مع زميله محمد صلاح نجم الفريق، ولاعب منتخب مصر الأول، وقال كيتا فى تصريحات عبر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال تواجده مع فريقه ببطولة أمم إفريقيا: «مو صلاح له دور كبير مع فريق الريدز خلال الآونة الأخيرة، وله تأثير كبير في المباريات التي يتواجد بها، فهو دائمًا يقوم بنصيحتي داخل وخارج ملعب المباراة، ويعمل بكل جدية خلال حصص التدريبات مع الفريق، ولديه الكثير لمساعدة الغير».
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الكاميرون‎

استبعاد لاعب الكاميرون من أمم إفريقيا بسبب المرض

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن استبعاد جويل تاجوي مهاجم الفريق من قائمة الـ23 لاعبًا المشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام حاليًا في مصر بسبب الخطر على حياته، حيث أوضح الاتحاد في بيانه أن التقرير الطبي للاعب أثبت وجود خلل في الشريان التاجي بقلبه؛ ما يؤدي لخطر على حياته قد يتعرض بسببه للموت المفاجئ نتيجة للمجهود الزائد، جاء ذلك في بيان نشره اليوم الإثنين الاتحاد الكاميروني، عبر موقعه الرسمي للإعلان عن سبب استبعاد اللاعب خاصة أن الكاميرون لن تستطيع ضم لاعب جديد للقائمة.
السنغال-وتنزانيا ‎ (4)

السنغال تتخطى تنزانيا بسهولة في كأس الأمم الأفريقية

حقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث تشهد البطولة مشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخها تم تقسيمهم على 6 مجموعات، جاء الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 29 عن طريق بالدي دياو كايتا وأضاف كريبان دياتا الهدف الثاني في الدقيقة 64 من زمن اللقاء، ليحصد السنغال 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة بينما يبقى منتخب تنزانيا دون رصيد.
مدغشقر-و غينيا‎ (1)

«كان 2019».. التعادل يحسم مواجهة مدغشقر وغينيا

تعادل منتخب مدغشقر مع نظيره الغيني بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما مساء السبت على استاد الإسكندرية ضمن منافسات المجموعة الثانية بدور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، ليحصد بذلك كل منتخب نقطة واحدة وتعد هذه أول مشاركة لمنتخب مدغشقر في تاريخ بطولة أمم أفريقيا حيث لم يسبق لهذا المنتخب التأهل للبطولة من قبل، بهذه النتيجة يحتل المنتخبين المركزين الثاني والثالث بينما يحتل منتخب نيجيريا صدارة المجموعة بعد فوزه على بوروندي بهدف دون رد.
منتخب-زيمبابوى

لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة داخل صفوف منتخب زيمبابوي، قبل ساعات من مواجهته مع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث ذكرت التقارير أن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي يرفضون خوض مباراتهم مع الفراعنة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة ويرغبون في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بمنحهم المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي حدده من قبل.
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