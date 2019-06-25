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«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

تحرير:أمينة محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م
محمد مجاهد نائب وزير الترربية والتعليم للتعليم الفني
محمد مجاهد نائب وزير الترربية والتعليم للتعليم الفني
قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير الترربية والتعليم للتعليم الفني، إنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية مطلع الأسبوع المقبل أي ما يتوافق مع نهاية الشهر الجاري، قائلا "الأدق أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات يوم 29 أو 30 يونيو الجاري". وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير"، أن تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية على وشك الانتهاء، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم مراجعة نتيجة تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية بعد انتهاء التصحيح نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم تحديد الأوائل والمراجعة النهائية قبل إعلان النتيجة نهاية الشهر الجاري.
وتابع، أن النسبة العامة للنجاح ستحدد عقب انتهاء تجميع النتيجة من جميع الكنترولات وانتهاء التصحيح.ولمعرفة النتيجة برقم الجلوس (اضغط هنا). وكانت انطلقت رسميا امتحانات الدبلومات الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي 2019" يوم 18 مايو 2019، واستمرت حتى يوم 1 يونيو 2019.ووفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية
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من يحسم مقعد نقيب الأطباء؟ خمسة وجوه تتنافس

نقابة الأطباء أعلنت الخميس الماضي، عن فتح باب التقدم لانتخابات التجديد النصفي على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، ولمدة 10 أيام، على أن يغلق باب الترشح يوم الأحد الموافق 30 من الشهر الجاري. ويبدو أن الانتخابات هذه المرة ستختلف عن سابقتها، فمع انتهاء اليوم السادس، تقدم للجنة تلقي الطلبات 11 مرشحا على منصب النقيب العام، كما استقبلت اللجنة أوراق 25 مرشحا على عضوية المجلس من بينهم 9 مرشحين لمقاعد فوق السن، و6 مرشحين لمقاعد تحت السن، و4 مرشحين عن منطقة شمال الصعيد.
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بائعو الجرائد: الصحافة الورقية تحتضر (فيديو)

فى خطوة تتعارض مع الواقع المرير الذي تعاني منه الصحف الورقية والتى تكاد تحتضر، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أمس الإثنين، زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة "جنيه واحد" لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارا من يوليو المقبل، على أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بها، وطالبت الهيئة -من خلال خطة تفصيلية- بتطوير المحتوى التحريري، الأمر الذى كان محل استياء جميع المهتمين بشأن الصحافة بوجه عام، والعاملين بها بصفة خاصة، معتبرين أن هذا القرار هو المسمار الأخير فى نعش الصحافة الورقية التى تصارع من أجل البقاء.
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ضبط مدير سابق بمؤسسة صحفية استولى على 25 مليون جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط العديد من القضايا في إطار الحرص على نزاهة الوظيفة العامة بضبط كل من تاجر بها أو حقق لنفسه منافع أو مكاسب غير مشروعة. شمل جانب من جهود الرقابة الإدارية الكشف عن انتحال أحد الأشخاص صفة عميل بأحد البنوك الكبرى والاستيلاء على كامل المبلغ الموجود بحسابه بالبنك والبالغ 25 مليون جنيه، إذ شُكلت مجاميع عديدة من أعضاء الهيئة لإجراء التحريات اللازمة لكشف غموض الواقعة وملابساتها، وأسفرت أعمال التحريات المؤكدة عن قيام مدير الخدمات المصرفية بالبنك، بالاتفاق مع مدير إدارة سابق بأحد المؤسسات الصحفية على ارتكاب الجريمة.
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«الأحوال الشخصية» للمسيحيين في انتظار «الكاثوليكية»

ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين المسيحيين ينتظر الرد النهائي من الكنيسة الكاثوليكية، بعدما التقى رؤساء الكنائس المسيحية منذ شهرين، واتفقوا بشكل نهائي على مشروع القانون، وأخذت الكنيسة الكاثوليكية مهلة لتعود إلى الفاتيكان، للحصول على الموافقة النهائية بشأن القانون، إلا أنها لم تعلن عن موقفها بعدُ، خاصة بعد رسامة أساقفة جدد للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وانتظار دراستهم مشروع القانون وإبداء مقترحاتهم، ولم يتحدد بعد متى ستعلن الكنيسة الكاثوليكية كلمتها الأخيرة بخصوص مشروع القانون الذي طال انتظاره.
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كلية الآداب بجامعة المنصورة

واقعة «التبول اللا إرادي» تدخل مرحلة الحسم في جامعة المنصورة

بدأت جامعة المنصورة إجراءاتها القانونية الداخلية لحسم واقعة التبول اللا إرادي، إذ استمع الدكتور تامر صالح، وكيل كلية الحقوق، اليوم السبت، إلى أقوال أطراف واقعة التبول اللا إرادي داخل لجنة الامتحان بكلية الآداب، وروت كل من الطالبة والواقعة وأدلى الشهود بأقوالهم، بالإضافى للمراقبة و"شادي ب." المدرس الذي ترأس اللجنة، ومنعها أثناء مادة "النصوص اليونانية" من دخول الحمام، رغم إلحاحها 4 مرات، دون مراعاة لظروفها الصحية إذ تعاني من آثار جانبية لولادة قيصرية خضعت لها قبل الامتحان ب 4 أشهر، حتى تبولت وتغوطت لا إراديًا، ما تسبب في انهيارها نفسيًا وعصبيًا.
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إغماءات وكسور.. 7 ضحايا لـ«امتحان العربي» بالدقهلية

شهدت لجان الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، 7 حالات إصابة بين الطلاب، إذ سقطت مروحة سقف على رأس طالب، خلال امتحان اللجنة الأولى مادة اللغة العربية، وأصيب طالب آخر بكسور نتيجة للتدافع في فترة الراحة قبل بدء اللجنة الثانية لمادة التربية الدينية، وشهدت اللجان حالة واحدة لطالبة بفقدان الوعي و4 حالات إغماء طالبات، وتم نقلهن جميعًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، ولم يشتك الطلاب من صعوبة في امتحان اللغة العربية، مؤكدين أنه في مستوى الطالب المتوسط.
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استبعاد رئيس لجنة «تصوير الامتحان» في دمياط

قال أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم رصدت قيام طالبة ثانوية عامة بلجنة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة، بإدارة دمياط الجديدة، اليوم السبت، بتصوير الامتحان ونشره عبر صفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتقرر التحقيق مع الطالبة على الفور، بمعرفة الشؤون القانونية، وتم ضبط الهاتف المستخدم واستبعاد رئيس اللجنة وإيقاف ملاحظين عن العمل باللجنة، وإحالتهم للشؤون القانونية، مضيفًا أن هناك بروتوكولا بين المديرية ومديرية أمن دمياط لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وتأمين لجان الامتحانات.
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إصابة 5 طالبات بانهيار عصبي في الثانوية بالبحيرة

ارتفع عدد الطالبات المصابات بانهيار عصبي في محافظة البحيرة إلى 5 طالبات، وتم نقل 4 حالات منهن لمستشفيات أبو حمص وكوم حمادة، وأخرى غادرت بدون حضور الامتحان في دمنهور، حيث تلقت غرفة العمليات بالمحافظة إخطارًا بنقل طالبة بمدرسة أبو حمص المشتركة للمستشفى إثر إصابتها بنوبة صرع، وطالبة أخرى بلجنة مدرسة شاكر فرج الثانويه بالمدينة إثر إصابتها بحالة نفسية لمستشفى أبو حمص العام، وطالبتين بمدرسة الثانوية بنات بكوم حمادة إثر إصابتهما بحالة نفسية لمستشفى كوم حمادة، وأخرى بمدرسة أحمد محرم بمدينة دمنهور وغادرت المدرسة وقامت بتأجيل المادة.
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