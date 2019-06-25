«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

تحرير:أمينة محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٣٨ م

محمد مجاهد نائب وزير الترربية والتعليم للتعليم الفني

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير الترربية والتعليم للتعليم الفني، إنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية مطلع الأسبوع المقبل أي ما يتوافق مع نهاية الشهر الجاري، قائلا "الأدق أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات يوم 29 أو 30 يونيو الجاري". وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير"، أن تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية على وشك الانتهاء، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم مراجعة نتيجة تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية بعد انتهاء التصحيح نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم تحديد الأوائل والمراجعة النهائية قبل إعلان النتيجة نهاية الشهر الجاري.

وتابع، أن النسبة العامة للنجاح ستحدد عقب انتهاء تجميع النتيجة من جميع الكنترولات وانتهاء التصحيح.ولمعرفة النتيجة برقم الجلوس (اضغط هنا). وكانت انطلقت رسميا امتحانات الدبلومات الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي 2019" يوم 18 مايو 2019، واستمرت حتى يوم 1 يونيو 2019.ووفقًا لتقرير غرفة العمليات المركزية