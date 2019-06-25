أبوتريكة يهاجم كوشنر ويسأل عن سبب حضور إنفانتينو مؤتمر المنامة

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م

أبو تريكة

علّق محمد أبوتريكة، نجم المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، على عقد "ورشة السلام من أجل الازدهار" المعروفة باسم مؤتمر المنامة، اليوم الثلاثاء. وقال أبو تريكة في منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‏صغيري كوشنر الكيان الصهيوني محتل للأراضي الفلسطينية وهذا المزاد المُقام في المنامة لن يغير من هذه الحقيقة". وتابع اللاعب السابق "شكرًا لكل من قاطع هذا المزاد"، واستنكر مشاركة جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" في المؤتمر قائلا إن "تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم علامة استفهام كبرى ..مقدساتنا ليست للبيع".

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة، صباح يوم أمس الاثنين، في زيارة للمملكة، للمشاركة في الورشة التي تعقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء. ويمثل مؤتمر البحرين، الشق الاقتصادي من صفقة القرن، التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية. ومن المقرر