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أبوتريكة يهاجم كوشنر ويسأل عن سبب حضور إنفانتينو مؤتمر المنامة

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:١٤ م
أبو تريكة
أبو تريكة
علّق محمد أبوتريكة، نجم المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، على عقد "ورشة السلام من أجل الازدهار" المعروفة باسم مؤتمر المنامة، اليوم الثلاثاء. وقال أبو تريكة في منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‏صغيري كوشنر الكيان الصهيوني محتل للأراضي الفلسطينية وهذا المزاد المُقام في المنامة لن يغير من هذه الحقيقة". وتابع اللاعب السابق "شكرًا لكل من قاطع هذا المزاد"، واستنكر مشاركة جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" في المؤتمر قائلا إن "تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم علامة استفهام كبرى ..مقدساتنا ليست للبيع".
وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، قد وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة، صباح يوم أمس الاثنين، في زيارة للمملكة، للمشاركة في الورشة التي تعقد على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء. ويمثل مؤتمر البحرين، الشق الاقتصادي من صفقة القرن، التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية. ومن المقرر
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كوشنر

«مضيعة للوقت».. الشكوك تحيط بمؤتمر المنامة

اليوم الثلاثاء، يبدأ مؤتمر المنامة المعروف باسم "ورشة الازدهار من أجل السلام"، الذي يمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية، أعماله. إلا أن خطة البيت الأبيض للنمو الاقتصادي والسلام في الشرق الأوسط، والتي من المقرر تقديمها من قبل جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب، في المؤتمر الذي تستضيفه البحرين، قوبلت بالشكوك في مدى جدواها. حيث قال عدد من الخبراء لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن القمة مضيعة للوقت بالنظر إلى عدم حضور إسرائيل أو فلسطين.
جمال-خاشقجي (3)

بيان جديد من السعودية عن مقتل خاشقجي

قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل: إن مسار التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ما تزال جارية، وأن أي إثارة لهذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة، ولذلك تؤكد المملكة من جديد التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، والشفافية في نشر الوقائع والحقائق بما لا يؤثر على مجريات المحاكمة. جاء ذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء فى بيان ألقاه الواصل أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف.
محمد حمدان دقلو

العسكري السوداني: البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري

قال نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق محمد حمدان دقلو، إن البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري أكثر من ذلك، داعيا جميع أطياف الشعب والأحزاب للحوار للتشكيل الحكومي. وأكد دقلو، خلال لقائه بقافلة نداء السلام لأبناء جنوب كردفان اليوم، أنه لم يتم التوصل لاتفاق على نسبة التمثيل بالمجلس السيادي مع قوى الحرية والتغيير، موضحا أن مهمة الوسيط الإثيوبي اقتصرت على تهيئة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات. ودعا لحوار وطني جامع مع ألوان الطيف السياسي للتوصل لدستور يرضي تطلعات الشعب، مطالبا الشباب بالمشاركة بفعالية في تحقيق التغيير الذي نادى به الشعب.
عمر-البشير-اثناء-ذهابه-للتحقيق (2)

البشير في السجن.. يأكل «دليفري» ويشتكي من البعوض

بعد أن سقط نظامه في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في شهر ديسمبر 2019، ويقبع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خلف القضبان في سجن "كوبر" شديد الحراسة. إلا أن حياة الرئيس المخلوع خلف الجدران، تختلف عن غيره من المساجين الموجودين في السجن شديد الحراسة، حيث أكدت مصادر موثوقة أن البشير يتناول وجباته من خارج السجن، ويتم جلبها له "مغلفة" مع كميات من عصير الفاكهة. وأضافت المصادر لصحيفة "التيار" السودانية أن سلطات السجن بدأت في رش مبيدات البعوض داخل ساحات السجن، السبت الماضي.
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كوشنر

«مضيعة للوقت».. الشكوك تحيط بمؤتمر المنامة

اليوم الثلاثاء، يبدأ مؤتمر المنامة المعروف باسم "ورشة الازدهار من أجل السلام"، الذي يمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية، أعماله. إلا أن خطة البيت الأبيض للنمو الاقتصادي والسلام في الشرق الأوسط، والتي من المقرر تقديمها من قبل جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب، في المؤتمر الذي تستضيفه البحرين، قوبلت بالشكوك في مدى جدواها. حيث قال عدد من الخبراء لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن القمة مضيعة للوقت بالنظر إلى عدم حضور إسرائيل أو فلسطين.
أمير-قطر-الشيخ-تميم-بن-حمد-آل-ثاني (2)

خبراء قطريون في إسرائيل لمد خط كهرباء جديد إلى غزة

نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين اليوم الثلاثاء، إن وفدا قطريا من الخبراء الفنيين أجرى محادثات في إسرائيل وقطاع غزة هذا الأسبوع بشأن المساهمة في دفع تكاليف مد خط كهرباء جديد بينهما، ما يشير إلى توسع محتمل في جهود الدوحة لمساعدة الفلسطينيين. وحسب "رويترز" فإن إسرائيل توافق على هذه الخطوة لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يتعامل بفتور مع قطر بسبب علاقاتها بإيران وجماعات إسلامية مثل حماس، لا يظهر بدرجة كبيرة إقراره لها.
نتنياهو-ترامب

لماذا لم يدع ترامب إسرائيل لقمة البحرين؟

تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، تستضيف العاصمة البحرينية المنامة، في يومي 25 و26 من شهر يونيو الجاري، ورشة اقتصادية بدعوة من الولايات المتحدة. الورشة، تعد هي الخطوة الأولى التي تمثل الشق الاقتصادي من خطة السلام المقترحة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين فلسطين وإسرائيل، والمعروفة باسم "صفقة القرن". إلا أن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن عدم مشاركة أي جانب إسرائيلي في المؤتمر، وهو ما يعني غياب الجانبين المعنيين بالقضية، بعد إعلان السلطة الفلسطينية مقاطعتها للمؤتمر.
الكويت

للمرة الثانية.. الكويت تستبعد المعلمين المصريين من التعيينات الجديدة

واصلت وزارة التربية الكويتية استبعاد المعلمين المصريين من التعاقدات الخارجية الجديدة، إذ أعلنت حاجتها إلى 780 معلما من داخل وخارج الكويت للعام الدراسي المقبل 2019-2020، وحددت 3 جنسيات عربية، لم تكن بينها المصرية، إذ قال فهد الغيض، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون الإدارية والتطوير الإداري بوزارة التربية الكويتية، إنهم خاطبوا سفارات الكويت بالخارج، للإعلان عن التخصصات المطلوبة من المعلمين والمعلمات، وكذلك مخاطبة وزارة الخارجية الكويتية، للإعلان عن تلك الوظائف التعليمية بكل من الأردن، وتونس وفلسطين.
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