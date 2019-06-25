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اختيار ماجي أنور ضمن لجنة تحكيم «مدريد السينمائي»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
ماجي أنور
ماجي أنور
اختارت إدارة مهرجان مدريد السينمائي الدولي، المخرجة والمنتجة ماجي أنور؛ للمشاركة ضمن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثامنة للمهرجان، والتي ستشهد حضور عدد كبير من السينمائيين البارزين في مختلف دول العالم، ومنهم الفنانة البريطانية ريبيكا جرانت. وأكدت ماجي، سعادتها بهذا الاختيار، منوهة بأن مهرجان مدريد له تاريخ طويل في عالم السينما، والمشاركة في لجنة التحكيم به مسئولية كبيرة، معلنة أنها ستتوجه إلى العاصمة الإسبانية مطلع أغسطس المقبل؛ للحاق بافتتاح المهرجان الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 19 من الشهر نفسه.
ومن جانب آخر كشفت ماجي عن تقديمها مفاجآت سينمائية في مجال التوزيع السينمائي، ستعلن عن تفاصيلها قريبا، كما تحضر حاليا لإقامة دورة جديدة لمهرجان سينما الطفل، الذي من المقرر أن ينطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وكانت ماجي قد شاركت مؤخرا بلجنة تحكيم مهرجانات عالمية ومنها نيس الدولي، وكذلك أقامت مؤخرا
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تشييع جثمان المخرج محمد النجار من مسجد المشير

أعلنت نقابة المهن السينمائية، تشييع جثمان المخرج الراحل، محمد النجار، بعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء، من مسجد المشير في التجمع الخامس، مؤكدة أن الوسط الفني فقد واحدًا من مبدعيه. "النجار" رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقد نعته وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، قائلة إن الراحل قدم أعمالا سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن وعبرت عن واقع المجتمع.
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محمد النجار.. تلميذ نور الشريف الذي أعاده «عوكل»

خبر حزين تلقاه محبو المخرج الكبير محمد النجار، حيث فارق دنيانا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقبل ذلك تعرّض لغيبوبة مفاجئة أثناء تواجده ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الإسكندرية في أكتوبر 2017، ورافقته الدكتورة غادة جبارة إلى مستشفى مصطفى كامل بسيدي جابر، حيث دخل العناية المركزة، وقضى هناك فترة قبل خروجه.
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وفاة المخرج محمد النجار عن عمر يناهز 65 عاما

أعلن المخرج محمد العدل، وفاة المخرج الكبير محمد النجار. حيث نشر اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تحمل آيات قرآنية، معلّقًا: "المخرج محمد النجار في ذمة الله". وكان المخرج محمد النجار قد نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وهو من مواليد 10 يوليو 1954م، تخرج فى المعهد العالى للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979.
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انطلاق فعاليات مهرجان «تري كور» بتكريم سوسن بدر

تبدأ في السابعة من مساء غد الأحد، فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان "تري كور الدولي للأفلام القصيرة جدا"، بالجامعة البريطانية في مصر، بمشاركة 30 دولة حول العالم. وأعلنت إدارة المهرجان أنها ستكرم خلال حفل الافتتاح، النجوم "سوسن بدر وفتحي عبد الوهاب والسوري فراس نعناع"، لحثهم الشباب على الإبداع والوقوف بجانبهم لخلق جيل سينمائي جديد. ومن جانبه قال عميد كلية الإعلام والاتصال بالجامعة البريطانية الدكتور محمد شومان، إن الجامعة اُختيرت لاستضافة المهرجان بناءً على بروتوكول التعاون الذي وقعته مع إدارة "تري كور" في مارس الماضي.
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