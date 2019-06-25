اختيار ماجي أنور ضمن لجنة تحكيم «مدريد السينمائي»

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

ماجي أنور

اختارت إدارة مهرجان مدريد السينمائي الدولي، المخرجة والمنتجة ماجي أنور؛ للمشاركة ضمن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثامنة للمهرجان، والتي ستشهد حضور عدد كبير من السينمائيين البارزين في مختلف دول العالم، ومنهم الفنانة البريطانية ريبيكا جرانت. وأكدت ماجي، سعادتها بهذا الاختيار، منوهة بأن مهرجان مدريد له تاريخ طويل في عالم السينما، والمشاركة في لجنة التحكيم به مسئولية كبيرة، معلنة أنها ستتوجه إلى العاصمة الإسبانية مطلع أغسطس المقبل؛ للحاق بافتتاح المهرجان الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 19 من الشهر نفسه.

ومن جانب آخر كشفت ماجي عن تقديمها مفاجآت سينمائية في مجال التوزيع السينمائي، ستعلن عن تفاصيلها قريبا، كما تحضر حاليا لإقامة دورة جديدة لمهرجان سينما الطفل، الذي من المقرر أن ينطلق خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وكانت ماجي قد شاركت مؤخرا بلجنة تحكيم مهرجانات عالمية ومنها نيس الدولي، وكذلك أقامت مؤخرا