«أمن الدولة» تواجه العليمي وآخرين بتحريات الأمن الوطني
تحرير:تهامي البنداري
٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م
زياد العليمي
واجهت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، كل من المحامي زياد العليمي، عضو مجلس الشعب الأسبق، والمحاميين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وكذلك عمر الشنيطي، وآخرين، بمحاضر التحريات التي أعدها جهاز الأمن الوطني عن دورهم في تنفيذ مخطط إرهابي تقوم عليه جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة وعدد من قياداتها بالخارج وعلى رأسهم معتز مطر وعلى بطيخ ومحمد ناصر.
أشارت التحريات الأمنية إلى أن المتهمين تواصلوا مع عناصر قيادية بجماعة الإخوان الإرهابية.
وبحسب التحريات، اتفق المتهمون سويا على العمل بهدف تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، خصوصًا مع قرب احتفال المصريين بثورة 30 يونيو، من خلال "إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين" خصوصًا ممن لديهم أقارب وذوي محبوسين على ذمة قضايا سياسية، وتكثيف الدعوات
وبحسب التحريات، اتفق المتهمون سويا على العمل بهدف تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، خصوصًا مع قرب احتفال المصريين بثورة 30 يونيو، من خلال "إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين" خصوصًا ممن لديهم أقارب وذوي محبوسين على ذمة قضايا سياسية، وتكثيف الدعوات الإعلامية التي تحرض ضد الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية غير المشروعة التي تبث من الخارج، بحسب بيان الداخلية الصادر صباح الثلاثاء.
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وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان صادر اليوم، تمكنها من إجهاض مخطط لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو وتحديد واستهداف 19 كيانا اقتصاديا قيمتها 250 مليون جنيه للإنفاق على ذلك المخطط.
وأوضحت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهودها لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الهدامة، فقد تمكّن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لاسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.