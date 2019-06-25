الجارديان تكشف عن مستندات جديدة في فضيحة فساد قطر

تحرير:محمد جمال ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٦ م

أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني

كشفت صحيفة "جارديان" فى تقرير لها عن تطورات جديدة فى فضيحة تورط قطر بآخر قضايا الفساد الرياضي، حيث جاء فى تقرير للصحيفة الإنجليزية عن وجود "إيميلات" ورسائل ترتبط بأحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر، وتحقق فرنسا في دفع رشاوى من أجل حصول قطر على حقوق تنظيم بطولة ألعاب القوى لعام 2017 التي فازت بها لندن في النهاية. وتضيف "الجارديان" أنها أطلعت هى وموقع "ميديا بارت" الفرنسى على تحويل أموال عبر رسائل وإيميلات لا توجد فى يد المحققين الفرنسيين المسؤولين عن القضية.

الرسائل بين مستشار التسويق للاتحاد الدولي لألعاب القوى بابا ماستا وحساب لخالد بن حمد آل ثاني نجل حمد بن خليفة أمير قطر السابق وشقيق تميم بن حمد أمير قطر الحالي، وتقول "جارديان" إن ماستا قام بإرسال رسالة لخالد بن حمد قال فيها: "نشكرك مرة أخرى على حسن ضيافتك وحرصك أثناء إقامتي في الدوحة". وفى إشارة