مذيعة MBC 3 تثير ضجة بـ«فستان الزفاف»

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

دانيا الشافعي

نشرت الإعلامية في قناة MBC 3 دانيا الشافعي، صورًا لها بفستان الزفاف، التي تناقلتها الكثير من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت قصير، فرواد تلك المواقع شاركوا الصور، وتحدثوا عن ذكرياتهم مع قناة MBC 3 التي تقدم محتوى للأطفال فقط، وأيضًا تحدثوا عن الإعلامية التي ارتبطت في أذهانهم ببرامج الصغار فقط. وقالت "دانيا"، تعليقًا على صورها: "هذه كانت بروفة وجلسة تصوير لـ(لوك) العروسة، ومع أنها مجرد بروفة، إلا أن شعوري كان غريبا ومختلفا وأنا أرتدي الفستان الأبيض.. يمكن لأنه ما نلبس هذا اللبس كل يوم، ويمكن لأن الفستان بسيط".

وتابعت: "بنات كل ما كنتي أبسط، كل ما كانت طلتك أحلى، وإنتوا إيش رأيكم بالبروفا واللوك؟ وأعطوني اللقب المناسب، وأشكر كل حد كان معايا في هذه الجلسة". وتفاعل كثيرون مع ما نشرته الإعلامية، فمنهم من أشاد بالإطلالة، وأبدوا إعجابهم بالفستان والمظهر الذي بدت به، فيما تحدث آخرون عن "شعورهم بالتقدم في العمر"



وتابعت: "بنات كل ما كنتي أبسط، كل ما كانت طلتك أحلى، وإنتوا إيش رأيكم بالبروفا واللوك؟ وأعطوني اللقب المناسب، وأشكر كل حد كان معايا في هذه الجلسة".



وتفاعل كثيرون مع ما نشرته الإعلامية، فمنهم من أشاد بالإطلالة، وأبدوا إعجابهم بالفستان والمظهر الذي بدت به، فيما تحدث آخرون عن "شعورهم بالتقدم في العمر" حينما طالعوا تلك الصور، منوهين بأنهم أحبوا رؤية "دانيا" في قناة الأطفال، ولم يتصوروا أن يروها في فستان الزفاف، لكنهم في الوقت نفسه تساءلوا إن كان هناك مشروع زواج ستعلن عنه المذيعة قريبًا.



دانيا الشافعي إعلامية سعودية مواليد عام 1983 أنهت دراستها الجامعية في مجال الإعلام وكان أول أعمالها ظهورها على قناة الـmbc3.