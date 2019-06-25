«أمن الدولة» تنتهي من تحقيقات «خطة الأمل»
تحرير:تهامى البندارى
٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
زياد العليمي
انتهت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الثلاثاء، من تحقيقاتها مع كل من المحامي زياد العليمي، عضو مجلس الشعب الأسبق، والمحاميين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وكذلك عمر الشنيطي، وآخرين، في القضية المقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تمت مواجهتهم بمحاضر التحريات التي أعدها جهاز الأمن الوطني عن دورهم في تنفيذ مخطط إرهابي تقوم عليه جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة وعدد من قياداتها بالخارج وعلى رأسهم معتز مطر وعلى بطيخ ومحمد ناصر.
والتمس محامو المتهمين إدخال بعض الأدوية للعليمي، ووافقت النيابة على ذلك.
وأشارت التحريات الأمنية إلى أن المتهمين تواصلوا مع عناصر قيادية بجماعة الإخوان الإرهابية، واتفقوا سويا على العمل بهدف تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، خصوصا مع قرب احتفال
والتمس محامو المتهمين إدخال بعض الأدوية للعليمي، ووافقت النيابة على ذلك.
وأشارت التحريات الأمنية إلى أن المتهمين تواصلوا مع عناصر قيادية بجماعة الإخوان الإرهابية، واتفقوا سويا على العمل بهدف تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، خصوصا مع قرب احتفال المصريين بثورة 30 يونيو، من خلال "إحداث حالة ثورية لدى المواطنين، خصوصًا ممن لديهم أقارب وذوي محبوسين على ذمة قضايا سياسية، وتكثيف الدعوات الإعلامية التي تحرض ضد الدولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية غير المشروعة التي تبث من الخارج، بحسب بيان للداخلية اليوم الثلاثاء.
وأعلنت وزارة الداخلية، في البيان، تمكنها من إجهاض مخطط لقيادات الجماعة الإرهابية لاستهداف الدولة ومؤسساتها بالتزامن مع الاحتفال بثورة 30 يونيو وتحديد واستهداف 19 كيانا اقتصاديا قيمتها 250 مليون جنيه للإنفاق على ذلك المخطط.
وأوضحت وزارة الداخلية، أنه في إطار جهودها لإجهاض تحركات جماعة الإخوان الهدامة، فقد تمكّن قطاع الأمن الوطني من رصد المخطط العدائي الذي أعدته قيادات جماعة الإخوان الهاربة من الخارج بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية تحت مسمى (خطة الأمل) والتي تقوم على توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإيثارية لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولا لاسقاطها تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.