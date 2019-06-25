«أمن الدولة» تنتهي من تحقيقات «خطة الأمل»

تحرير:تهامى البندارى ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م

زياد العليمي

انتهت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الثلاثاء، من تحقيقاتها مع كل من المحامي زياد العليمي، عضو مجلس الشعب الأسبق، والمحاميين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وكذلك عمر الشنيطي، وآخرين، في القضية المقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تمت مواجهتهم بمحاضر التحريات التي أعدها جهاز الأمن الوطني عن دورهم في تنفيذ مخطط إرهابي تقوم عليه جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة وعدد من قياداتها بالخارج وعلى رأسهم معتز مطر وعلى بطيخ ومحمد ناصر.

والتمس محامو المتهمين إدخال بعض الأدوية للعليمي، ووافقت النيابة على ذلك. وأشارت التحريات الأمنية إلى أن المتهمين تواصلوا مع عناصر قيادية بجماعة الإخوان الإرهابية، واتفقوا سويا على العمل بهدف تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة، خصوصا مع قرب احتفال