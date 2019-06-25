رسميا.. المقاصة يتعاقد مع صلاح أمين

تحرير:محمد جمال ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م

صلاح أمين مع فريقه النجوم

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مع اللاعب صلاح أمين، مهاجم فريق النجوم السابق، لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، ووقع صاحب الـ37 عاما، على عقد انضمامه لصفوف فريق المقاصة، لمدة موسمين، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر المقاصة مع اللواء محمد عبدالسلام، وبحضور وكيل أعمال اللاعب ومحمد مجد عضو مجلس ادارة المقاصة، وسيتم قيد صلاح أمين في قائمة مصر المقاصة باتحاد الكرة عند فتح باب القيد للموسم المقبل 2018- 2019.

وأكد محمد مجد، عضو مجلس الإدارة، بأن سياسة المقاصة تهدف للتعاقد مع اللاعبين المتميزين من أصحاب الخبرة ومجموعة من الشباب، وهو ما تم بالتنسيق مع أحمد حسام ميدو، المدير الفني للمقاصة، لدعم الفريق للمنافسة خلال الموسم المقبل. ونجح صلاح أمين، لاعب المقاصة الجديد، في تسجيل 13 هدفا خلال الموسم الماضى 2018–