رياضة

رسميا.. المقاصة يتعاقد مع صلاح أمين

تحرير:محمد جمال ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٩ م
صلاح أمين مع فريقه النجوم
صلاح أمين مع فريقه النجوم
تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مع اللاعب صلاح أمين، مهاجم فريق النجوم السابق، لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، ووقع صاحب الـ37 عاما، على عقد انضمامه لصفوف فريق المقاصة، لمدة موسمين، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر المقاصة مع اللواء محمد عبدالسلام، وبحضور وكيل أعمال اللاعب ومحمد مجد عضو مجلس ادارة المقاصة، وسيتم قيد صلاح أمين في قائمة مصر المقاصة باتحاد الكرة عند فتح باب القيد للموسم المقبل 2018- 2019.
وأكد محمد مجد، عضو مجلس الإدارة، بأن سياسة المقاصة تهدف للتعاقد مع اللاعبين المتميزين من أصحاب الخبرة ومجموعة من الشباب، وهو ما تم بالتنسيق مع أحمد حسام ميدو، المدير الفني للمقاصة، لدعم الفريق للمنافسة خلال الموسم المقبل. ونجح صلاح أمين، لاعب المقاصة الجديد، في تسجيل 13 هدفا خلال الموسم الماضى 2018–
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الكاميرون تخطف فوزًا مثيرًا من غينيا بيساو

حقق منتخب الكاميرون فوزًا مثيرًا على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة،بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبين نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
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ظهور وليد أزارو وأجايي في تدريبات الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية خلال المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي باستاد مختار التتش بمقره في الجزيرة، تحت قيادة أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر، ثم خاض الفريق بعدها مرانًا خفيفًا بالكرة. وظهر الثنائي جونيور أجاي ووليد أزارو لاعبا الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر، وأدى كلاهما تدريبات بدنية خلال المران بعد عودتهما من بلادهما عقب نهاية الإجازة التي حصلا عليها والتي امتدت لأكثر من 25 يومًا.
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الجارديان تكشف عن مستندات جديدة في فضيحة فساد قطر

كشفت صحيفة "جارديان" فى تقرير لها عن تطورات جديدة فى فضيحة تورط قطر بآخر قضايا الفساد الرياضي، حيث جاء فى تقرير للصحيفة الإنجليزية عن وجود "إيميلات" ورسائل ترتبط بأحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر، وتحقق فرنسا في دفع رشاوى من أجل حصول قطر على حقوق تنظيم بطولة ألعاب القوى لعام 2017 التي فازت بها لندن في النهاية. وتضيف "الجارديان" أنها أطلعت هى وموقع "ميديا بارت" الفرنسى على تحويل أموال عبر رسائل وإيميلات لا توجد فى يد المحققين الفرنسيين المسؤولين عن القضية.
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طلائع الجيش يتعاقد مع عمرو السيسي من النجوم

وافق مجلس إدارة نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة على انتقال عمرو السيسي لاعب وسط الفريق الأول بالنادي إلى نادي طلائع الجيش، وذلك ضمن فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد، ووقع عمرو السيسي على عقود انتقاله لنادي طلائع الجيش لمدة خمسة مواسم ابتداء من الموسم المقبل، وذلك في حضور كل من شادي الطويلة نائب رئيس مجلس إدارة نادي النجوم ومحمد كامل عبدالقادر المدير التنفيذي لنادي طلائع الجيش وأحمد المهدي مدير الكرة بنادي ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري.
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شيكابالا ونجم الأهلي يقتربان من مصر للمقاصة

كشف محمد عبد السلام رئيس نادي مصر للمقاصة، اقتراب ناديه من التعاقد مع محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك في الموسم المقبل، وقال عبد السلام في تصريحات صحفية: "طلبنا التعاقد مع شيكابالا بشكل رسمي، واللاعب رحب بعرض المقاصة وتتبقى موافقة الزمالك لإعارة اللاعب لمدة موسم في ظل رفض إدارة القلعة البيضاء الاستغناء نهائيًا عن اللاعب، وشيكابالا رحب باللعب للمقاصة والعمل تحت قيادة أحمد حسام ميدو المدير الفني من جديد، ونسعى لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة".
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أول تعليق من ميدو بعد إحالته للتحقيق

أبدي أحمد حسام (ميدو)، نجم منتخب مصر السابق والمدير الفني الحالي لفريق مصر للمقاصة، رضاه التام عن أداء المنتخب الوطني حاليًا مع المكسيكي خافيير أجيري، خلال مباراتي تنزانيا وغينيا ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 21 من يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل، وقال «ميدو» في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء عبر راديو «9090»، إن الراحة التي حصل عليها محمد صلاح بمثابة قرار جيد جدًا لأن اللاعب كان بحاجة إليها بعد الموسم الشاق مع ليفربول.
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ميدو: مستعد أرجع شيكابالا أفضل لاعب في مصر

قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة، إنه مستعد لإعادة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك، أفضل لاعب في مصر. وتحدث ميدو لبرنامج الماتش عبر قناة «صدى البلد» عن احتمالية ضم الفريق الفيومي لمحمود عبد الرازق، نجم القلعة البيضاء الذي عاد من إعارة في أبولون اليوناني. وتابع: «مستعد أعيد شيكابالا كأفضل لاعب في مصر مثلما حدث في الإسماعيلي من قبل، ولكن القرار يظل في يد مجلس إدارة مصر للمقاصة». وواصل: «مجلس الإدارة هو من يقرر، شيكابالا لاعب كبير، ظلم نفسه أحيانا وتعرض للظلم فى أحيان أخرى».
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