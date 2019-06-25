رياضة

ظهور وليد أزارو وأجايي في تدريبات الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م
تدريبات الأهلي
تدريبات الأهلي
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية خلال المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي باستاد مختار التتش بمقره في الجزيرة، تحت قيادة أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر، ثم خاض الفريق بعدها مرانًا خفيفًا بالكرة. وظهر الثنائي جونيور أجاي ووليد أزارو لاعبا الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر، وأدى كلاهما تدريبات بدنية خلال المران بعد عودتهما من بلادهما عقب نهاية الإجازة التي حصلا عليها والتي امتدت لأكثر من 25 يومًا.
وواصل الثلاثي صلاح محسن وناصر ماهر ومؤمن زكريا لاعبو الأهلي الغياب عن المران الجماعي، وكان الثنائي صلاح وناصر قد تغيبا عن مران الأمس بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني لظروف خاصة، واستمر الغياب عن المران اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، بينما تغيب مؤمن زكريا بسبب استمرار معاناته من إصابة في
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الكاميرون -وغينيا بيساو

الكاميرون تخطف فوزًا مثيرًا من غينيا بيساو

حقق منتخب الكاميرون فوزًا مثيرًا على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة،بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبين نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
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رسميا.. المقاصة يتعاقد مع صلاح أمين

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مع اللاعب صلاح أمين، مهاجم فريق النجوم السابق، لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، ووقع صاحب الـ37 عاما، على عقد انضمامه لصفوف فريق المقاصة، لمدة موسمين، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر المقاصة مع اللواء محمد عبدالسلام، وبحضور وكيل أعمال اللاعب ومحمد مجد عضو مجلس ادارة المقاصة، وسيتم قيد صلاح أمين في قائمة مصر المقاصة باتحاد الكرة عند فتح باب القيد للموسم المقبل 2018- 2019.
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الجارديان تكشف عن مستندات جديدة في فضيحة فساد قطر

كشفت صحيفة "جارديان" فى تقرير لها عن تطورات جديدة فى فضيحة تورط قطر بآخر قضايا الفساد الرياضي، حيث جاء فى تقرير للصحيفة الإنجليزية عن وجود "إيميلات" ورسائل ترتبط بأحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر، وتحقق فرنسا في دفع رشاوى من أجل حصول قطر على حقوق تنظيم بطولة ألعاب القوى لعام 2017 التي فازت بها لندن في النهاية. وتضيف "الجارديان" أنها أطلعت هى وموقع "ميديا بارت" الفرنسى على تحويل أموال عبر رسائل وإيميلات لا توجد فى يد المحققين الفرنسيين المسؤولين عن القضية.
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النحاس: أرحب بتدريب الأهلي.. وهذا موقفي من الزمالك

أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، ترحيبه بتولي منصب المدرب العام فقط في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن ذلك من الصعب أن يحدث مع مدير فني مصري، خاصة أن النادي الأحمر يفضل المدرب الأجنبي. وأوضح النحاس، خلال تصريحاته بحلقة مساء الأحد، من برنامج «سوبر تايم» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة TIME SPORTS، أنه لا يمكنه الحديث عن مستقبل لا يعرفه، لكنه بالتأكيد سيرحب بالعمل في النادي الأهلي سواء كان مديرًا فنيًا، أو في منصب المدرب العام.
عامر حسين

عامر حسين: كلام المشاركة في بطولة واحدة فقط صحيح

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن هذا الموسم استثنائي ليس في مصر فقط بل في أكثر من دوري بشمال إفريقيا، حيث قال في تصريحات إذاعية اليوم الأربعاء إن الفرق ستخوض مبارياتها المتبقية بالدوري الممتاز بقوائمها القديمة وليس الجديدة ولكن القوائم الجديدة للفرق ستشارك في مباريات كأس مصر فقط، مؤكدًا أن اتحاد الكرة سيمنح الأندية فرصة التعاقد مع اللاعبين وتقييدهم قبل بدء الموسم بشهر. وأضاف قائلا: "قرار مشاركة الفرق في بطولة واحدة فقط إذا كانت إفريقية أو عربية صحيح، ورشحنا الإسماعيلي والاتحاد للمشاركة في البطولة العربية".
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الجبلاية يحدد موعد معركة الأهلي والزمالك في السوبر

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، موعد مباراة كأس السوبر المصري بين فريقي الزمالك والأهلي، حيث تقرر أن تقام المباراة عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المُقبل، بمشاركة 24 منتخبًا بدلا من 16 منتخب، حيث تقرر إقامته يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل. وأعلنت الجبلاية عقب عدة اجتماعات مع الأندية صعوبة استكمال المسابقة قبل انطلاق "الكان"، على أن تُلعب باقي المباريات عقب انتهاء البطولة القارية.
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نص خطاب تأجيل مواجهة الأهلي والمقاولون في الدوري

حصلت «التحرير» على نسخة من نص الخطاب الذي أرسله مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، لناديي الأهلي والمقاولون، بشأن تأجيل مباراتهما التي كان مقررا لها مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الـ33 من منافسات الدوري الممتاز، حيث استقر مجلس الجبلاية على تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، وذلك قبل ساعات من عقد الاجتماع الطارئ لمجلس الاتحاد، لمناقشة مصير مسابقة الدوري الممتاز، بعد اعتراض عدد من الأندية على مواعيد الجولة الأخيرة للدوري، وعلى رأسها أندية الأهلي وبتروجيت وحرس الحدود.
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