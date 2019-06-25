ظهور وليد أزارو وأجايي في تدريبات الأهلي

تحرير:أحمد سعيد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٠ م

تدريبات الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية خلال المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي باستاد مختار التتش بمقره في الجزيرة، تحت قيادة أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر، ثم خاض الفريق بعدها مرانًا خفيفًا بالكرة. وظهر الثنائي جونيور أجاي ووليد أزارو لاعبا الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر، وأدى كلاهما تدريبات بدنية خلال المران بعد عودتهما من بلادهما عقب نهاية الإجازة التي حصلا عليها والتي امتدت لأكثر من 25 يومًا.

وواصل الثلاثي صلاح محسن وناصر ماهر ومؤمن زكريا لاعبو الأهلي الغياب عن المران الجماعي، وكان الثنائي صلاح وناصر قد تغيبا عن مران الأمس بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني لظروف خاصة، واستمر الغياب عن المران اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، بينما تغيب مؤمن زكريا بسبب استمرار معاناته من إصابة في

وواصل الثلاثي صلاح محسن وناصر ماهر ومؤمن زكريا لاعبو الأهلي الغياب عن المران الجماعي، وكان الثنائي صلاح وناصر قد تغيبا عن مران الأمس بعد الحصول على إذن من الجهاز الفني لظروف خاصة، واستمر الغياب عن المران اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، بينما تغيب مؤمن زكريا بسبب استمرار معاناته من إصابة في الركبة.



واستأنف الأهلي تدريباته مساء السبت الماضي بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 25 يوما تقريبا لعدم ارتباط الفريق بأي مباريات رسمية خلال الفترة الحالية، ومشاركة منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2019، حيث يستعد الفريق لاستئناف مباريات الدوري وكأس مصر عقب انتهاء بطولة كاس الأمم الإفريقية، إذ يتبقى للفريق مباراتان في الدوري، الأولى أمام المقاولون العرب والثانية امام الزمالك.