الكاميرون تخطف فوزًا مثيرًا من غينيا بيساو

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م

الكاميرون وغينيا بيساو

حقق منتخب الكاميرون فوزًا مثيرًا على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة،بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبين نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.

المباراة جاءت قوية ومثيرة منذ البداية حيث سعى كلا المنتخبين إلى إحراز الأهداف ولم يكن منتخب غينيا بيساو بالمنافس السهل حيث ظهر منظمًا وشكل خطورة على مرمى أسود الكاميرون ورغم محاولات الفريقين لتسجيل أهداف وتبادل السيطرة على اللقاء إلا إن الشسوط الاول انتهى بالتعادل السلبي.مع بداية الشوط الثاني حاول لاعبو