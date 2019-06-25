رياضة

الكاميرون تخطف فوزًا مثيرًا من غينيا بيساو

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٥٠ م
الكاميرون وغينيا بيساو
الكاميرون وغينيا بيساو
حقق منتخب الكاميرون فوزًا مثيرًا على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة،بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبين نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
المباراة جاءت قوية ومثيرة منذ البداية حيث سعى كلا المنتخبين إلى إحراز الأهداف ولم يكن منتخب غينيا بيساو بالمنافس السهل حيث ظهر منظمًا وشكل خطورة على مرمى أسود الكاميرون ورغم محاولات الفريقين لتسجيل أهداف وتبادل السيطرة على اللقاء إلا إن الشسوط الاول انتهى بالتعادل السلبي.مع بداية الشوط الثاني حاول لاعبو
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ظهور وليد أزارو وأجايي في تدريبات الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية خلال المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي باستاد مختار التتش بمقره في الجزيرة، تحت قيادة أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر، ثم خاض الفريق بعدها مرانًا خفيفًا بالكرة. وظهر الثنائي جونيور أجاي ووليد أزارو لاعبا الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر، وأدى كلاهما تدريبات بدنية خلال المران بعد عودتهما من بلادهما عقب نهاية الإجازة التي حصلا عليها والتي امتدت لأكثر من 25 يومًا.
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رسميا.. المقاصة يتعاقد مع صلاح أمين

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مع اللاعب صلاح أمين، مهاجم فريق النجوم السابق، لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم المقبل، ووقع صاحب الـ37 عاما، على عقد انضمامه لصفوف فريق المقاصة، لمدة موسمين، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر المقاصة مع اللواء محمد عبدالسلام، وبحضور وكيل أعمال اللاعب ومحمد مجد عضو مجلس ادارة المقاصة، وسيتم قيد صلاح أمين في قائمة مصر المقاصة باتحاد الكرة عند فتح باب القيد للموسم المقبل 2018- 2019.
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الجارديان تكشف عن مستندات جديدة في فضيحة فساد قطر

كشفت صحيفة "جارديان" فى تقرير لها عن تطورات جديدة فى فضيحة تورط قطر بآخر قضايا الفساد الرياضي، حيث جاء فى تقرير للصحيفة الإنجليزية عن وجود "إيميلات" ورسائل ترتبط بأحد أفراد الأسرة الحاكمة فى قطر، وتحقق فرنسا في دفع رشاوى من أجل حصول قطر على حقوق تنظيم بطولة ألعاب القوى لعام 2017 التي فازت بها لندن في النهاية. وتضيف "الجارديان" أنها أطلعت هى وموقع "ميديا بارت" الفرنسى على تحويل أموال عبر رسائل وإيميلات لا توجد فى يد المحققين الفرنسيين المسؤولين عن القضية.
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الكاميرون‎

الكاميرون بالقوة الضاربة لمواجهة غينيا بيساو

أعلن الهولندى كلارنس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، التشكيل الذى سيواجه به نظيره منتخب غينيا بيساو، بقيادة المدير الفنى باسيرو كاندى، اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء، ضمن لقاءات المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا مصر 2019، والتى ستقام على استاد الإسماعلية. وجاء التشكيل كالآتى: حراسة المرمى: أندرى أونانا. خط الدفاع: يايا بانانا - تشاكونتى - نجادو - أويانجو. خط الوسط: ماندجيك - ديجوم - أنجوسا. خط الهجوم: موتينج - إيكامبى - باسوجوج.
تونس

الخزري يحصل على جائزة أفضل لاعب بمباراة تونس وأنجولا

حصل وهبي الخزري مهاجم منتخب تونس على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام أنجولا التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين على استاد السويس، في افتتاح مباريات الفريقين بالمجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا، وقد انتهى اللقاء بالتعادل 1-1، سجل هدفي اللقاء يوسف المساكني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء وتعادل للمنتخب الأنجولي دجالما كامبوس في الدقيقة 73 من عمر المباراة، بذلك يحصل كل منتخب على نقطة واحدة.
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استبعاد لاعب الكاميرون من أمم إفريقيا بسبب المرض

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن استبعاد جويل تاجوي مهاجم الفريق من قائمة الـ23 لاعبًا المشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام حاليًا في مصر بسبب الخطر على حياته، حيث أوضح الاتحاد في بيانه أن التقرير الطبي للاعب أثبت وجود خلل في الشريان التاجي بقلبه؛ ما يؤدي لخطر على حياته قد يتعرض بسببه للموت المفاجئ نتيجة للمجهود الزائد، جاء ذلك في بيان نشره اليوم الإثنين الاتحاد الكاميروني، عبر موقعه الرسمي للإعلان عن سبب استبعاد اللاعب خاصة أن الكاميرون لن تستطيع ضم لاعب جديد للقائمة.
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لاعبو زيمبابوي يرفضون مواجهة الفراعنة والسفير يتدخل

كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة داخل صفوف منتخب زيمبابوي، قبل ساعات من مواجهته مع المنتخب الوطني في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، حيث ذكرت التقارير أن عددا من لاعبي منتخب زيمبابوي يرفضون خوض مباراتهم مع الفراعنة المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة ويرغبون في الانسحاب من اللقاء بسبب عدم التزام الاتحاد الزيمبابوي بمنحهم المكافآت الخاصة بالتأهل للبطولة وفقا للموعد الذي حدده من قبل.
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