إقامة عزاء المخرج محمد النجار في مسجد عمر مكرم

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

المخرج محمد النجار

يقام يوم الجمعة المقبل عزاء المخرج الراحل محمد النجار بمسجد عمر مكرم فى التحرير، بحسب مقربين من عائلة المتوفى، وذلك عقب صلاة المغرب، وقد أقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد المشير بالتجمع الخامس. "النجار" رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقد نعته وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، قائلة إن الراحل قدم أعمالا سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن، وعبرت عن واقع المجتمع.

بدأ محمد النجار مشواره الفني بالعمل كمساعد مخرج، وكمخرج منفذ في نحو52 فيلمًا مع العديد من المخرجين السينمائيين الكبار أمثال المخرج محمد راضي وعاطف الطيب وغيرهما، وبدأ إخراج أول أعماله السينمائية من خلال فيلم "زمن حاتم زهران" بطولة نور الشريف، وقد حقق هذا الفيلم نجاحًا جماهيريا كبيرًا استطاع من خلاله