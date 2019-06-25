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إقامة عزاء المخرج محمد النجار في مسجد عمر مكرم

تحرير:التحرير ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م
المخرج محمد النجار
المخرج محمد النجار
يقام يوم الجمعة المقبل عزاء المخرج الراحل محمد النجار بمسجد عمر مكرم فى التحرير، بحسب مقربين من عائلة المتوفى، وذلك عقب صلاة المغرب، وقد أقيمت صلاة الجنازة على الراحل في مسجد المشير بالتجمع الخامس. "النجار" رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقد نعته وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، قائلة إن الراحل قدم أعمالا سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن، وعبرت عن واقع المجتمع.
بدأ محمد النجار مشواره الفني بالعمل كمساعد مخرج، وكمخرج منفذ في نحو52 فيلمًا مع العديد من المخرجين السينمائيين الكبار أمثال المخرج محمد راضي وعاطف الطيب وغيرهما، وبدأ إخراج أول أعماله السينمائية من خلال فيلم "زمن حاتم زهران" بطولة نور الشريف، وقد حقق هذا الفيلم نجاحًا جماهيريا كبيرًا استطاع من خلاله
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اختيار ماجي أنور ضمن لجنة تحكيم «مدريد السينمائي»

اختارت إدارة مهرجان مدريد السينمائي الدولي، المخرجة والمنتجة ماجي أنور؛ للمشاركة ضمن أعضاء لجنة تحكيم الدورة الثامنة للمهرجان، والتي ستشهد حضور عدد كبير من السينمائيين البارزين في مختلف دول العالم، ومنهم الفنانة البريطانية ريبيكا جرانت. وأكدت ماجي، سعادتها بهذا الاختيار، منوهة بأن مهرجان مدريد له تاريخ طويل في عالم السينما، والمشاركة في لجنة التحكيم به مسئولية كبيرة، معلنة أنها ستتوجه إلى العاصمة الإسبانية مطلع أغسطس المقبل؛ للحاق بافتتاح المهرجان الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 19 من الشهر نفسه.
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تشييع جثمان المخرج محمد النجار من مسجد المشير

أعلنت نقابة المهن السينمائية، تشييع جثمان المخرج الراحل، محمد النجار، بعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء، من مسجد المشير في التجمع الخامس، مؤكدة أن الوسط الفني فقد واحدًا من مبدعيه. "النجار" رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقد نعته وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، قائلة إن الراحل قدم أعمالا سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن وعبرت عن واقع المجتمع.
محمد-النجار (1)

محمد النجار.. تلميذ نور الشريف الذي أعاده «عوكل»

خبر حزين تلقاه محبو المخرج الكبير محمد النجار، حيث فارق دنيانا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقبل ذلك تعرّض لغيبوبة مفاجئة أثناء تواجده ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الإسكندرية في أكتوبر 2017، ورافقته الدكتورة غادة جبارة إلى مستشفى مصطفى كامل بسيدي جابر، حيث دخل العناية المركزة، وقضى هناك فترة قبل خروجه.
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محمد-النجار (2)

تشييع جثمان المخرج محمد النجار من مسجد المشير

أعلنت نقابة المهن السينمائية، تشييع جثمان المخرج الراحل، محمد النجار، بعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء، من مسجد المشير في التجمع الخامس، مؤكدة أن الوسط الفني فقد واحدًا من مبدعيه. "النجار" رحل عن عالمنا اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقد نعته وزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم، قائلة إن الراحل قدم أعمالا سينمائية جادة لامست وجدان أبناء الوطن وعبرت عن واقع المجتمع.
محمد-النجار (1)

محمد النجار.. تلميذ نور الشريف الذي أعاده «عوكل»

خبر حزين تلقاه محبو المخرج الكبير محمد النجار، حيث فارق دنيانا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 65 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وقبل ذلك تعرّض لغيبوبة مفاجئة أثناء تواجده ضمن فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان الإسكندرية في أكتوبر 2017، ورافقته الدكتورة غادة جبارة إلى مستشفى مصطفى كامل بسيدي جابر، حيث دخل العناية المركزة، وقضى هناك فترة قبل خروجه.
محمد-النجار (2)

وفاة المخرج محمد النجار عن عمر يناهز 65 عاما

أعلن المخرج محمد العدل، وفاة المخرج الكبير محمد النجار. حيث نشر اليوم الثلاثاء، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تحمل آيات قرآنية، معلّقًا: "المخرج محمد النجار في ذمة الله". وكان المخرج محمد النجار قد نُقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا. وهو من مواليد 10 يوليو 1954م، تخرج فى المعهد العالى للسينما قسم إخراج عام 1978، وحصل على درجة الماجستير في الإخراج عام 1979.
عزاء-والده-الفنان-حجاج-عبد -العظيم (10)

الفيشاوي وأحمد بدير يعزيان في والدة حجاج عبدالعظيم

أقيم مساء اليوم الثلاثاء، عزاء والدة الفنان حجاج عبدالعظيم، فى مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، والذي حضره عدد من الفنانين، بينهم نقيب الممثلين أشرف زك الفنانان فاروق الفيشاوى وكمال أبو رية حرصا على تقدم واجب العزاء، حيث انصرفا سريعًا بعد مواساتهما لحجاج عبدالعظيم، كما حضر أيضًا كل من أحمد بدير ومحمد الصاوى وصلاح عبدالله ودنيا عبدالعزيز ومحمد لطفي ووفاء عامر، والمخرج محمد النقلي وشريف باهر وهاني مهنا والمخرج أحمد البدرى، إضافة إلى عدد كبير من الفناين.
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