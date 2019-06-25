رياضة

سيدورف عن لقاء غينيا: كان يجب علينا إحراز أهداف أكثر

تحرير:محمد جمال ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م
الكاميرون وغينيا بيساو
الكاميرون وغينيا بيساو
كشف كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، عن مدى رضاه عن أداء المنتخب الكاميرونى فى مباراة اليوم أمام نظيره الغينى، وجاء ذلك خلال تصريحات المدرب الهولندى لشبكة "بى إن سبورت"، قائلا: "إن التوتر كان يزداد فى كل دقيقة تمر فى المباراة". وأضاف صاحب الـ43 عن الأداء قائلا: "فى الشوط الأول لم يكن الفريق فى كامل حالته، لكن قدمنا شوطا ثانيا كبيرا، وتقدم مستوى الفريق عن الشوط الأول، راض بشكل تام عن الأداء وبالأخص الأداء الدفاعى، وأعتقد أنه كان يجب علينا تسجيل أكثر من هدفين".
وتقع الكاميرون فى المجموعة السادسة مع منتخبات غانا وبنين وغينيا بيساو، وتواجه غانا منتخب الكاميرون السبت المقبل فى إطار الجولة الثانية من البطولة الإفريقية. وأشار سيدروف فى تصريحاته عن المواجهة المقبلة أمام غانا قائلا: "نحن نتمتع برفاهية من حيث اللاعبين، لدينا لاعبون كبار سواء على الدكة أو في أرض الملعب،
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إيفرتون يعلن عن تعاقده مع لاعب برشلونة

أعلن نادى إيفرتون الإنجليزى عن إتمام التعاقد مع البرتغالى أندريه جوميز اللاعب السابق لفريق برشلونة الإسبانى، وجاءت قيمة صفقة انتقال صاحب الـ25 عاما 22 مليون جنيه إسترلينى، فى صفقة انتقال نهائية من النادى الكتالونى. ويحاول ماركو سيلفا المدير الفنى للتوفيز الحفاظ على إبقاء جوميز خلال الموسم القادم، حيث يمتد عقده الحالى لخمس سنوات مع الفريق الإنجليزي، ينتهى بحلول عام 2024، وظهر البرتغالى بموسم متميز هذا الموسم؛ مما أرغم نادى إيفرتون على نقله لصفوف فريقه الأول بشكل نهائى.
الكاميرون -وغينيا بيساو

الكاميرون تخطف فوزًا مثيرًا من غينيا بيساو

حقق منتخب الكاميرون فوزًا مثيرًا على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة،بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبين نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
تدريب-الاهلى (2)

ظهور وليد أزارو وأجايي في تدريبات الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية خلال المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي باستاد مختار التتش بمقره في الجزيرة، تحت قيادة أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر، ثم خاض الفريق بعدها مرانًا خفيفًا بالكرة. وظهر الثنائي جونيور أجاي ووليد أزارو لاعبا الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر، وأدى كلاهما تدريبات بدنية خلال المران بعد عودتهما من بلادهما عقب نهاية الإجازة التي حصلا عليها والتي امتدت لأكثر من 25 يومًا.
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الكاميرون -وغينيا بيساو

الكاميرون تخطف فوزًا مثيرًا من غينيا بيساو

حقق منتخب الكاميرون فوزًا مثيرًا على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة،بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبين نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
الكاميرون‎

الكاميرون بالقوة الضاربة لمواجهة غينيا بيساو

أعلن الهولندى كلارنس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، التشكيل الذى سيواجه به نظيره منتخب غينيا بيساو، بقيادة المدير الفنى باسيرو كاندى، اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء، ضمن لقاءات المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا مصر 2019، والتى ستقام على استاد الإسماعلية. وجاء التشكيل كالآتى: حراسة المرمى: أندرى أونانا. خط الدفاع: يايا بانانا - تشاكونتى - نجادو - أويانجو. خط الوسط: ماندجيك - ديجوم - أنجوسا. خط الهجوم: موتينج - إيكامبى - باسوجوج.
منتخب-الكاميرون‎

حامل اللقب يستهل مشواره بالكان اليوم

تختتم اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة السادسة التي تحتضنها مدينة الإسماعيلية، وستكون المباراة الأولى بين حامل اللقب الكاميرون ونظيرتها غينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساء، وتشارك الكاميرون في البطولة للمرة الـ19 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب 5 مرات من قبل أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، أما غينيا بيساو فتشارك في البطولة للمرة الثانية في تاريخها، حيث ودعت من دور المجموعات في نسختها الأخيرة بالجابون 2017.
الكاميرون‎

استبعاد لاعب الكاميرون من أمم إفريقيا بسبب المرض

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن استبعاد جويل تاجوي مهاجم الفريق من قائمة الـ23 لاعبًا المشاركة في بطولة أمم إفريقيا التي تقام حاليًا في مصر بسبب الخطر على حياته، حيث أوضح الاتحاد في بيانه أن التقرير الطبي للاعب أثبت وجود خلل في الشريان التاجي بقلبه؛ ما يؤدي لخطر على حياته قد يتعرض بسببه للموت المفاجئ نتيجة للمجهود الزائد، جاء ذلك في بيان نشره اليوم الإثنين الاتحاد الكاميروني، عبر موقعه الرسمي للإعلان عن سبب استبعاد اللاعب خاصة أن الكاميرون لن تستطيع ضم لاعب جديد للقائمة.
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