سيدورف عن لقاء غينيا: كان يجب علينا إحراز أهداف أكثر

تحرير:محمد جمال ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ م

الكاميرون وغينيا بيساو

كشف كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، عن مدى رضاه عن أداء المنتخب الكاميرونى فى مباراة اليوم أمام نظيره الغينى، وجاء ذلك خلال تصريحات المدرب الهولندى لشبكة "بى إن سبورت"، قائلا: "إن التوتر كان يزداد فى كل دقيقة تمر فى المباراة". وأضاف صاحب الـ43 عن الأداء قائلا: "فى الشوط الأول لم يكن الفريق فى كامل حالته، لكن قدمنا شوطا ثانيا كبيرا، وتقدم مستوى الفريق عن الشوط الأول، راض بشكل تام عن الأداء وبالأخص الأداء الدفاعى، وأعتقد أنه كان يجب علينا تسجيل أكثر من هدفين".

وتقع الكاميرون فى المجموعة السادسة مع منتخبات غانا وبنين وغينيا بيساو، وتواجه غانا منتخب الكاميرون السبت المقبل فى إطار الجولة الثانية من البطولة الإفريقية. وأشار سيدروف فى تصريحاته عن المواجهة المقبلة أمام غانا قائلا: "نحن نتمتع برفاهية من حيث اللاعبين، لدينا لاعبون كبار سواء على الدكة أو في أرض الملعب،