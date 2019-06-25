أنجويسا أفضل لاعب في لقاء الكاميرون وغينيا بيساو

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٠ م

انجويسا

حصل أندري زامبو أنجويسا لاعب منتخب الكاميرون على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا بيساو، الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بها المجموعة، بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبان نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.

المباراة جاءت مثيرة منذ البداية حيث سعى كلا المنتخبين إلى إحراز الأهداف ولم يكن منتخب غينيا بيساو بالمنافس السهل حيث ظهر منظمًا وشكل خطورة على مرمى أسود الكاميرون ورغم محاولات الفريقين لتسجيل أهداف وتبادل السيطرة على اللقاء إلا أن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي. مع بداية الشوط الثاني حاول لاعبو الكاميرون