أبوأسامة المهاجر.. «بن لادن اليمن» الذي حير السعودية

قوات خاصة سعودية ويمنية قبضت على زعيم داعش باليمن.. وصفته المملكة بأخطر إرهابي في الخليج العربي.. واختبأ بأحد المنازل برفقة بعض أعضاء التنظيم ونالت منه السعودية

تحرير:مروة السيد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ م

بعد فشل العديد من المحاولات للقبض عليه، تمكنت قوات خاصة سعودية، اليوم "الثلاثاء"، من إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن، الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر"، المسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، في أحد المنازل بالبلدة المنكوبة، ووفقا للمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي، فإن القوات الخاصة السعودية بالتعاون مع نظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تمكنت خلالها من القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، وعدد من أعضاء التنظيم كانوا برفقة المهاجر اليوم الثلاثاء.

المهاجر يختبئ برفقة مساعديهوأوضح بيان منسوب لتركي المالكي أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل المشكوك باختباء بعض أعضاء تنظيم داعش الإرهابي فيها أثبتت وجود أمير التنظيم وعدد من مساعديه أعضاء التنظيم هناك، بالإضافة إلى 3 نساء و3 أطفال، لم يتم إلقاء القبض عليهم.وأكد أن هذه العملية تأتي امتدادا للتعاون الوثيق

المهاجر يختبئ برفقة مساعديه

وأوضح بيان منسوب لتركي المالكي أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل المشكوك باختباء بعض أعضاء تنظيم داعش الإرهابي فيها أثبتت وجود أمير التنظيم وعدد من مساعديه أعضاء التنظيم هناك، بالإضافة إلى 3 نساء و3 أطفال، لم يتم إلقاء القبض عليهم.

وأكد أن هذه العملية تأتي امتدادا للتعاون الوثيق بين السعودية والحكومة اليمنية لمحاربة الإرهاب وتفكيك التنظيمات الإرهابية، كما أنها تعد ضربة موجعة لتنظيم داعش الإرهابي وبالأخص في اليمن، وتأتي استكمالا لجهود المملكة في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله.

اختباء مثل بن لادن

الاختباء بأحد المنازل العادية في البلدة، برفقة بعض أعضاء التنظيم، وعدد من النساء والأطفال، جاء شديد الشبه من المهاجر بما فعله أسامة بن لادن، زعيم ومؤسس تنظيم القاعدة، الذي نالت منه قوات الأمن الأمريكية، وقامت بتصفيته داخل مقر الاختباء، الذي قطنه مع أحد رفاقه وزوجاته وأطفاله، وهو ما يمكن وصفه بتكتيك الإرهابيين العتاه في الاختفاء من الأمن.

القبض على أبو أسامة المهاجر زعيم داعش باليمن



جرائم في السعودية

ما فعله أبو أسامة المهاجر في اليمن ليس أول جرائمه، لكنه صاحب تاريخ إجرامي طويل، وبصمات دامية داخل أراضي المملكة العربية السعودية، بدرجة جعلت الإرهابي العتيد أحد أهم المطلوبين من قِبَل السلطات السعودية إبان السنوات الأخيرة، لتشارك السعودية، اليمن، في البحث عنه في الأماكن التي من المحتمل اختباؤه بها، حتى نجحت قوات الأمن اليمنية بالتعاون مع نظيرتها التي تضعه على رأس قوائم المطلوبين في القبض عليه، اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 في عملية عُرِفَت إعلاميا من قِبَل "تحالف دعم الشرعية بـ"العملية النوعية".



أخطر إرهابيي بالخليج

لم تهدأ القوات الخاصة للمملكة العربية السعودية قبل القبض على زعيم داعش في اليمن، فهي صاحبة ثأر معه، ووصفته أمنيا بأنه يعتبر من أخطر العناصر الإرهابية في منطقة الخليج العربي بالكامل، وفق المقابل، أعلنت قوات الأمن اليمنية أن أبو أسامة المهاجر هو المسئول الأول وصاحب العقل المدبر للغالبية العظمى من الجرائم التي تم ارتكابها فق القلب اليمني وضد الشعب اليمني منذ عام 2011 المنصرم، وأكدت قوات الأمن اليمنية على أن المهاجر سبق له أن بايع أبو بكر البغدادي خلال الفترة الأخيرة.

إعدام مدنيين

في يناير 2019، أقدمت عناصر تنظيم داعش الإرهابي في اليمن على إعدام أربعة أشخاص في منطقة يكلا بمحافظة البيضاء وسط البلاد، بعد اتهامهم بالإلحاد ومخالفة تعاليم الدين الإسلامي، وانتشر فيديو منسوب لداعش هناك ظهر من خلاله أربعة من المسلحين الملثمين يرتدون سترات أشبه بملابس قوات الجيش، بينما يحملون المسدسات، ويوجهونها لأربعة مدنيين من بينهم طفل، قاموا فيما بعد بإطلاق النار عليهم واردوهم قتلى.

اللافت للانتباه أن الفيديو أظهر شخصا خامسا يرتدي السواد، ويخفي وجهه بالكامل باللثام، وكان مسلحا أيضا، وجه تهديدات ضد من وصفهم في الفيديو بالمرتدين، وتوعدهم جميعا بالقتل، وانتشرت تكهنات بأن هذا الرجل هو زعيم التنظيم باليمن، لكن ما من دليل ذُكر لإثبات هذه الرواية أو نفيها.

