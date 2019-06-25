إرهاب

أبوأسامة المهاجر.. «بن لادن اليمن» الذي حير السعودية

قوات خاصة سعودية ويمنية قبضت على زعيم داعش باليمن.. وصفته المملكة بأخطر إرهابي في الخليج العربي.. واختبأ بأحد المنازل برفقة بعض أعضاء التنظيم ونالت منه السعودية
تحرير:مروة السيد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٣ م
القبض على أبو أسامة المهاجر
القبض على أبو أسامة المهاجر
بعد فشل العديد من المحاولات للقبض عليه، تمكنت قوات خاصة سعودية، اليوم "الثلاثاء"، من إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن، الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر"، المسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، في أحد المنازل بالبلدة المنكوبة، ووفقا للمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي، فإن القوات الخاصة السعودية بالتعاون مع نظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تمكنت خلالها من القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، وعدد من أعضاء التنظيم كانوا برفقة المهاجر اليوم الثلاثاء.
المهاجر يختبئ برفقة مساعديهوأوضح بيان منسوب لتركي المالكي أن المراقبة المستمرة لأحد المنازل المشكوك باختباء بعض أعضاء تنظيم داعش الإرهابي فيها أثبتت وجود أمير التنظيم وعدد من مساعديه أعضاء التنظيم هناك، بالإضافة إلى 3 نساء و3 أطفال، لم يتم إلقاء القبض عليهم.وأكد أن هذه العملية تأتي امتدادا للتعاون الوثيق
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طالبان (1)

مقتل 14 فردا من جماعة طالبان في أفغانستان

شنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم السبت، عملية ضد جماعة طالبان، في منطقة دياك المضطربة بمقاطعة غزني شرق البلاد، ما أسفر عنه مقتل 14 فردا من أعضاء الجماعة، وذلك بحسب مصادر عسكرية أفغانية، فيما لم يعلق مقاتلو طالبان على العملية حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية. وفي نفس السياق، شنت قوات الأمن الأفغاني، أمس الجمعة، عمليات منفصلة ضد جماعة طالبان، في إقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب البلاد، ما أسفر عنه مقتل 6 أفراد من أعضاء الجماعة.
حركة-طالبان

مقتل 6 أفراد من جماعة طالبان في أفغانستان

شنت قوات الأمن الأفغاني، اليوم الجمعة، عمليات منفصلة ضد جماعة طالبان، في إقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب البلاد، ما أسفر عنه مقتل 6 أفراد من أعضاء الجماعة. وفي ذات السياق، صرحت مصادر عسكرية مضطلعة بأن قوات الأمن الأفغانية عثرت في إقليم أوروزجان، على مخابئ أسلحة تابعة لطالبان، وتم إطلاق عدد من القذائف الجوية، أسفرت مقتل 4 مسلحين وإصابة خامس، مضيفة أن عملية مداهمة أخرى تم تنفيذها بنفس الإقليم من قبل القوات الخاصة الأفغانية، التي عثرت على مخبأ كبير للأسلحة.
سيد-نصير

سيد نصير.. فنان تشكيلي بدرجة مهندس تفجيرات

في 16 نوفمبر عام 1955 ولد المواطن الأمريكي مصري المولد، سيد نصير، بمحافظة بورسعيد، درس الفن بكلية الفنون التطبيقية، وحصل على البكالوريوس من جامعة القاهرة عام 1979، متخصصا في النحت، ثم هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1981، ومارس أعمالا مختلفة في نيوجيرسي، وعمل في مدينة نيويورك، في تصليح مكيفات الهواء بمبني المحاكم الجنائية، وتمكن من الحصول على الجنسية الأمريكية عام 1989، وبعد أقل من عام اغتال -دون مقدمات- الحاخام اليهودي اليميني مائير كاهانا، تحديدا في نوفمبر 1990م.
افغانستان (1)

مقتل شخص وإصابة 20 شخصًا في انفجار شرق أفغانستان

لقي شخص مصرعه، وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين؛ إثر انفجار وقع بمدينة جلال آباد في إقليم ننجرهار شرقي أفغانستان في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس. وأكد مسئولون محليون بحسب ما نقلت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، أن الانفجار نفذ بواسطة قنبلة مغناطيسية كان قد تم زرعها في سيارة من طراز "تويوتا هاي لوكس"؛ ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل بشأن الحادث أو الجهة التي تقف خلفه حتى الآن. وفي مايو الماضي، قُتل 4 مدنيين على الأقل، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح؛ إثر قيام القوات الباكستانية بقصف الجانب الأفغاني من خط ديورند الحدودي.
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الجيش-المصرى-يطهر-سيناء-من-الارهاب

مقر فروع داعش.. «جهاد أبو طبل» أخطر بؤر الإرهاب بمصر

أضحت كمائن الجيش والشرطة، خصوصًا الكمائن الثابتة، مُستهدَفًا للإرهابيين في شمال سيناء، خصوصا خلال الأعياد والمناسبات، وكان آخر هذه الهجمات الاعتداء على كمين 14 بمدينة العريش، وبعد كل عملية إرهابية يفر المسلحون إلى مخابئهم وجحورهم التي اتخذوها أماكن للتدريب والإيواء، ويقول شهود عيان بالعريش بجانب صفحات الأخبار التابعة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإرهابيين فروا إلى منطقتي "المسمى" و"جهاد أبو طبل"، اللتين تعدان من أخطر البؤر الإرهابية التي تداهمها القوات المسلحة منذ أكثر من أربع سنوات.
هجوم-ارهابى-فى-السعودية (2)

هجوم إرهابي على مطار أبها السعودي.. وإصابة 26 مسافرا

استهدف هجوما إرهابيا مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، ما أسفر إصابة 26 شخصا جميعم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإرهابي نفذه الحوثيون، موضحا أنه في تمام الساعة (02:21) من صباح اليوم، "سقط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلف".
ابو بكر-البغدادى

تكهنات عديدة.. أين يختبئ زعيم داعش أبوبكر البغدادي؟

18 دقيقة هي مدة الفيديو الذي بثته الشبكة الإعلامية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، عبر تطبيق "تليجرام"، والذي ظهر من خلاله زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي "أبوبكر البغدادي"، بعد غياب تام عن الأنظار دام لنحو 5 سنوات، كانت تلك الدقائق كافية جدا لإشعال التكهنات حول مكان تواجد البغدادي حاليا، وانتشار التحليلات التي تتحدث عن الدول التي ربما تمثل مخبأ آمنا لزعيم أحد أخطر التنظيمات الإرهابية عالميا في الوقت الحالي، والتي من المحتمل أن يكون ذلك الفيديو نُقل منها إلى العالم.
الشرطة الامريكية

«يؤيد داعش».. من حاول تفجير «تايمز سكوير»؟

حاول، اليوم الجمعة، شخص شن هجوم بقنابل يدوية أو أجهزة تفجير على ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة، وسط مدينة نيويورك، وذلك حسبما أعلنت سلطات المدينة، مؤكدة اعتقال هذا الشخص، إلا أنه لم تكشف عن هويته حتى الآن، وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، فإنه يخضع للتحقيق من قبل وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "FBI". ولا تمثل محاولة الهجوم أي تهديد للساحة حاليا، وذلك بحسب مصادر في وحدات إنفاذ القانون، التي أكدت أن اعتقال الرجل كان بفضل خطة سرية ساعدت في تعقبه داخل منطقة كوينز في نيويورك.
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