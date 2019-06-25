رياضة

الأهلي: المفاوضات مع هيدرسفيلد ما زالت قائمة

تحرير:أحمد محمد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على وجود رغبة وإصرار لدى القلعة الحمراء من أجل استمرار رمضان صبحي ضمن صفوف الفريق وعدم الرحيل، كما توجد نفس الرغبة لدى اللاعب. وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة: "لن نترك رمضان صبحي وسنواصل محاولات الإبقاء عليه حتى آخر نفس". وأضاف: "المفاوضات مع هيدرسفيلد مازالت قائمة... نحن قدمنا عرضا ماليا وهم يتكلمون في مبالغ أخرى، ولكننا نتمنى أن نتوصل إلى اتفاق يسمح للاعب بأن يظل مرتديا الفانلة الحمراء وهناك أمل كبير في ذلك".
كان نادر شوقي قد كشف عن أنه -برفقة رمضان- سيذهب إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه، وذلك بعد فشل مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء لتجديد إعارة رمضان، أو ضمه بشكل نهائي. وعلمت «التحرير» أن الأهلي عرض مبلغا قدره 750 ألف جنيه إسترليني فقط، من أجل استعارة اللاعب مقابل موسم،
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رمضان صبحي يودع لاعبي الأهلي في مران اليوم

تواجد رمضان صبحي، لاعب هدريسفيلد الإنجليزي والمعار لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ملعب مختار التتش بالجزيرة مساء اليوم الثلاثاء لمتابعة المران الجماعي، قبل رحيله عن الفريق والعودة إلى إنجلترا بعد فشل مفاوضات ضم اللاعب بصورة نهائية أو على سبيل الإعارة، وقدمت إدارة الأهلي عرضا لنادي هدريسفيلد الإنجليزي للحصول على خدمات رمضان صبحي بصورة نهائية إلا أن الإدارة الإنجليزية طلبت 8 ملايين إسترليني في حالة البيع النهائي و2 مليون ونصف في حالة إعارته لموسم جديد.
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بعد صدمة هدرسفيلد.. هل يلعب رمضان صبحي للزمالك؟

أكد نادر شوقي، مدير شركة ألفن (11) المسئولة عن تسويق اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، أن الزمالك ليس طرفًا حتى الآن في محاولات شراء رمضان صبحي، من ناديه الإنجليزي، وقال نادر شوقي في مداخلة هاتفية مع برنامج «ستوديو إفريقيا» على إذاعة «أون سبورت إف إم»، اليوم الثلاثاء، إنه لا يعلم إذا كان نادي الزمالك سيتقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد أم لا، مضيفًا: «من المؤكد أن رمضان صبحي رغبته هو الاستمرار مع الأهلي».
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نادر شوقي: رمضان صبحي سيرحل اليوم عن الأهلي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعب رمضان صبحي، نجم المنتخب الوطني والنادي الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، عن أنه، برفقة رمضان، سيذهب إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه، وذلك بعد فشل مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء لتجديد إعارة رمضان، أو ضمه بشكل نهائي. وعلمت «التحرير» أن الأهلي عرض مبلغا قدره 750 ألف جنيه إسترليني فقط، من أجل استعارة اللاعب مقابل موسم، بينما عرض المارد الأحمر مليونين ونصف المليون جنيه إسترليني، لشرائه، وهو ما رفضه هيدرسفيلد تماما.
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نادر شوقي: الأهلي بدأ التحرك الرسمي لضم رمضان صبحي

كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين عن تحرك جديد من جانب إدارة النادي الأهلي للتفاوض على ضم رمضان صبحي، المعار للفريق الأحمر قادمًا من هدرسفيلد الإنجليزي، حتى نهاية يونيو الحالى. وقال شوقي، خلال تصريحات تصريحات تليفزيونية، مساء الثلاثاء، إن مسؤولي النادي الأهلي بدأوا بالفعل الحديث بشكل رسمي في الساعات الماضية مع نادي هدرسفيلد، لبحث إمكانية ضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وأوضح أنه لا يستطيع الكشف عن رغبة الأهلي إذا كانت لضم رمضان صبحي بشكل نهائي أو على سبيل الإعارة، هذا أمر يخص النادي، ولكن الأكيد أنه بدأ التحرك بشكل رسمي بالفعل.
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