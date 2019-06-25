الأهلي: المفاوضات مع هيدرسفيلد ما زالت قائمة

تحرير:أحمد محمد ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م

رمضان صبحي

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي على وجود رغبة وإصرار لدى القلعة الحمراء من أجل استمرار رمضان صبحي ضمن صفوف الفريق وعدم الرحيل، كما توجد نفس الرغبة لدى اللاعب. وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات خاصة: "لن نترك رمضان صبحي وسنواصل محاولات الإبقاء عليه حتى آخر نفس". وأضاف: "المفاوضات مع هيدرسفيلد مازالت قائمة... نحن قدمنا عرضا ماليا وهم يتكلمون في مبالغ أخرى، ولكننا نتمنى أن نتوصل إلى اتفاق يسمح للاعب بأن يظل مرتديا الفانلة الحمراء وهناك أمل كبير في ذلك".

كان نادر شوقي قد كشف عن أنه -برفقة رمضان- سيذهب إلى مقر النادي بالجزيرة، من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه، وذلك بعد فشل مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء لتجديد إعارة رمضان، أو ضمه بشكل نهائي. وعلمت «التحرير» أن الأهلي عرض مبلغا قدره 750 ألف جنيه إسترليني فقط، من أجل استعارة اللاعب مقابل موسم،