رياضة

إيفرتون يعلن عن تعاقده مع لاعب برشلونة

تحرير:محمد جمال ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
ايفرتون
ايفرتون
أعلن نادى إيفرتون الإنجليزى عن إتمام التعاقد مع البرتغالى أندريه جوميز اللاعب السابق لفريق برشلونة الإسبانى، وجاءت قيمة صفقة انتقال صاحب الـ25 عاما 22 مليون جنيه إسترلينى، فى صفقة انتقال نهائية من النادى الكتالونى. ويحاول ماركو سيلفا المدير الفنى للتوفيز الحفاظ على إبقاء جوميز خلال الموسم القادم، حيث يمتد عقده الحالى لخمس سنوات مع الفريق الإنجليزي، ينتهى بحلول عام 2024، وظهر البرتغالى بموسم متميز هذا الموسم؛ مما أرغم نادى إيفرتون على نقله لصفوف فريقه الأول بشكل نهائى.
وشارك خط وسط إيفرتون في 29 مباراة، على الرغم من ظهوره لأول مرة في أواخر أكتوبر، وأصبح مؤثرًا إلى جانب إدريسا جانا جوي، مما جذب اهتمام العديد من الفرق الإنجليزية منها توتنهام ووستهام يونايتد.   ?? | We are delighted to confirm the permanent signing of @aftgomes on a five-year deal from @FCBarcelona. Welcome
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الكاميرون -وغينيا بيساو

سيدورف عن لقاء غينيا: كان يجب علينا إحراز أهداف أكثر

كشف كلارنس سيدورف المدير الفني لمنتخب الكاميرون، عن مدى رضاه عن أداء المنتخب الكاميرونى فى مباراة اليوم أمام نظيره الغينى، وجاء ذلك خلال تصريحات المدرب الهولندى لشبكة "بى إن سبورت"، قائلا: "إن التوتر كان يزداد فى كل دقيقة تمر فى المباراة". وأضاف صاحب الـ43 عن الأداء قائلا: "فى الشوط الأول لم يكن الفريق فى كامل حالته، لكن قدمنا شوطا ثانيا كبيرا، وتقدم مستوى الفريق عن الشوط الأول، راض بشكل تام عن الأداء وبالأخص الأداء الدفاعى، وأعتقد أنه كان يجب علينا تسجيل أكثر من هدفين".
الكاميرون -وغينيا بيساو

الكاميرون تخطف فوزًا مثيرًا من غينيا بيساو

حقق منتخب الكاميرون فوزًا مثيرًا على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة،بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبين نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
تدريب-الاهلى (2)

ظهور وليد أزارو وأجايي في تدريبات الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية خلال المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب النادي باستاد مختار التتش بمقره في الجزيرة، تحت قيادة أليخاندرو مخطط أحمال الفريق الأحمر، ثم خاض الفريق بعدها مرانًا خفيفًا بالكرة. وظهر الثنائي جونيور أجاي ووليد أزارو لاعبا الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر، وأدى كلاهما تدريبات بدنية خلال المران بعد عودتهما من بلادهما عقب نهاية الإجازة التي حصلا عليها والتي امتدت لأكثر من 25 يومًا.
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أياكس-ماتياس-دي ليخت

مفاجأة فى صفقة انتقال دى ليخت لبرشلونة

صدمة شديدة تلقاها نادى برشلونة الإسبانى بعد رفض الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام، الانتقال إلى الفريق الكتالونى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقالت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية إن مينو رايولا، وكيل اللاعب أبلغ جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، بأن اللاعب لن يلعب للفريق الكتالوني في الموسم المقبل . وأوضحت الإذاعة أن اللاعب يحترم وكيله ويثمن قراره، ويفكر في الوقت الحالي بين ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي الراغبين في الحصول على خدماته.
مانشستر- يونايتد‎

برشلونة يستهدف التعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد

يدخل الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد عامه الأخير في عقده مع مانشستر يونايتد، وبات اسمه يرتبط بقوة بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، خاصة أنه لم يوافق بعد على تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر. وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن برشلونة ينظر إلى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، على أنه الإضافة المثالية للفريق في الموسم المقبل، نظرًا لصغر سنه وإجادته اللعب في أكثر من مركز، وبات راشفورد يملك خبرة كبيرة بالنسبة إلى عمره، إذ لعب 170 مباراة مع اليونايتد و31 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.
بوفون

برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون لتعويض سيلسن

أشارت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق، حيث يبحث العملاق الكتالوني عن إيجاد حارس بديل لحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن للموسم المقبل، في ظل أن الحارس البديل الهولندي ياسبر سيلسن أعلن بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف البارسا، كي يلعب أساسيا مع أي فريق آخر الموسم المقبل، وبالتالي يبحث البارسا عن التوقيع مع بوفون خاصة أن عقده انتهى مع سان جيرمان، ومن الممكن التعاقد معه بالمجان.
تشيلسي‎

تشيلسي يقدم استئنافا على حرمانه من التعاقدات

تقدم نادي تشيلسي باستئناف على حرمان الفريق من إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لدى محكمة التحكيم الرياضية. وتعرض تشيلسي لتلك العقوبة في شهر فبراير الماضي بسبب مخالفة القوانين الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تحت سن 18 سنة، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا أنه تم رفضه الشهر الماضي، ليبدأ تشيلسي الاستعداد لحقيقة عدم إبرام أي صفقات في الصيف من خلال تجديد عقد لاعبيه ديفيد لويز وأوليفيه جيرو.
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