إيفرتون يعلن عن تعاقده مع لاعب برشلونة

تحرير:محمد جمال ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

أعلن نادى إيفرتون الإنجليزى عن إتمام التعاقد مع البرتغالى أندريه جوميز اللاعب السابق لفريق برشلونة الإسبانى، وجاءت قيمة صفقة انتقال صاحب الـ25 عاما 22 مليون جنيه إسترلينى، فى صفقة انتقال نهائية من النادى الكتالونى. ويحاول ماركو سيلفا المدير الفنى للتوفيز الحفاظ على إبقاء جوميز خلال الموسم القادم، حيث يمتد عقده الحالى لخمس سنوات مع الفريق الإنجليزي، ينتهى بحلول عام 2024، وظهر البرتغالى بموسم متميز هذا الموسم؛ مما أرغم نادى إيفرتون على نقله لصفوف فريقه الأول بشكل نهائى.

وشارك خط وسط إيفرتون في 29 مباراة، على الرغم من ظهوره لأول مرة في أواخر أكتوبر، وأصبح مؤثرًا إلى جانب إدريسا جانا جوي، مما جذب اهتمام العديد من الفرق الإنجليزية منها توتنهام ووستهام يونايتد. ?? | We are delighted to confirm the permanent signing of @aftgomes on a five-year deal from @FCBarcelona. Welcome