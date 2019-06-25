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الصحف الورقية تحتضر على الرصيف (ملف)

الحفناوي: المسؤولون عن الصحافة لا يفكرون خارج الصندوق لخدمة الجرائد لكنهم يبحثون عن الحلول السهلة التي تدمر الجرائد.. والبائون: باقي سنتين وتنتهي الصحافة الورقية
٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م
صحف ورقية
صحف ورقية
رغم تراجع أعداد توزيع النسخ المطبوعة للصحف العامة محليّا وخارجيّا خلال السنوات الماضية، فإن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خرج بتصريح أمس، زاد من حالة السوء التي تمر بها مهنة الصحافة، إذ أعلن زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة «جنيه واحد» لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارًا من أول يوليو المقبل. وشكّل القرار حالة من الجدل والترقب داخل الشارع المصري، كما رآه عدد من رؤساء الصحف يُمثل ضغطا اقتصاديا إلى حد كبير على سوق الصحافة الورقية بشكل عام، سواء كانت قومية أو خاصة أو حزبية.
وفي أول رد فعل من بائعي الجرائد، وهم حلقة الوصل بين إصدارات المؤسسات والقارئ، رأى عدد منهم أن القرار سيكون بمثابة «الضربة القاضية» للصحافة الورقية في مصر، مؤكدين أنها الآن في حالة احتضار على الرصيف. بعد رفع أسعارها| ما مصير توزيع الصحف الورقية في مصر؟ يقول مجدى الحفناوى، مدير عام التوزيع
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الدكتور-محمد مجاهد-نائب-وزير التعليم-يحيل-طالبا ولجنتى-مراقبة وملاحظين-بالقليوبية للتحقيق

«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير الترربية والتعليم للتعليم الفني، إنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية مطلع الأسبوع المقبل أي ما يتوافق مع نهاية الشهر الجاري، قائلا "الأدق أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات يوم 29 أو 30 يونيو الجاري". وأضاف مجاهد، في تصريح لـ"التحرير"، أن تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية على وشك الانتهاء، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم مراجعة نتيجة تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية بعد انتهاء التصحيح نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم تحديد الأوائل والمراجعة النهائية قبل إعلان النتيجة نهاية الشهر الجاري.
نقابة-الاطباء

من يحسم مقعد نقيب الأطباء؟ خمسة وجوه تتنافس

نقابة الأطباء أعلنت الخميس الماضي، عن فتح باب التقدم لانتخابات التجديد النصفي على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، ولمدة 10 أيام، على أن يغلق باب الترشح يوم الأحد الموافق 30 من الشهر الجاري. ويبدو أن الانتخابات هذه المرة ستختلف عن سابقتها، فمع انتهاء اليوم السادس، تقدم للجنة تلقي الطلبات 11 مرشحا على منصب النقيب العام، كما استقبلت اللجنة أوراق 25 مرشحا على عضوية المجلس من بينهم 9 مرشحين لمقاعد فوق السن، و6 مرشحين لمقاعد تحت السن، و4 مرشحين عن منطقة شمال الصعيد.
بائعى-الجرائد-و-الصحف-تصوير-دعاء-السيد (1)

بائعو الجرائد: الصحافة الورقية تحتضر (فيديو)

فى خطوة تتعارض مع الواقع المرير الذي تعاني منه الصحف الورقية والتى تكاد تحتضر، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أمس الإثنين، زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة "جنيه واحد" لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارا من يوليو المقبل، على أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بها، وطالبت الهيئة -من خلال خطة تفصيلية- بتطوير المحتوى التحريري، الأمر الذى كان محل استياء جميع المهتمين بشأن الصحافة بوجه عام، والعاملين بها بصفة خاصة، معتبرين أن هذا القرار هو المسمار الأخير فى نعش الصحافة الورقية التى تصارع من أجل البقاء.
فتاة-الإسكندرية

القصة الكاملة لواقعة اختطاف «فتاه الموتوسيكل»

"ما بين مرض الشهرة وحب الظهور.. أصبح كل شيء مباحا"، وبإمكانيات بسيطة مثل كاميرا موبايل وتوفير اشتراك إنترنت يومي أصبح بإمكانك أن تصل للشهرة وتصبح تريند وتحصل على أكبر نسبة مشاهدات لتتصدر رقم 1 في التريند مصر، وبات الأمر خارج السيطرة وهو ما حدث فى العديد من الوقائع التي وقعت خلال الفترة الماضية أهمها على الإطلاق تلك الواقعة المغلوطة بشأن ادعاء شاب اختطاف شابين لفتاة بالإسكندرية بعد تخديرها على دراجة بخارية ولقي الحدث تفاعلا كبيرا من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ ما تسبب فى حالة من الجدل.
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بائعى-الجرائد-و-الصحف-تصوير-دعاء-السيد (1)

بائعو الجرائد: الصحافة الورقية تحتضر (فيديو)

فى خطوة تتعارض مع الواقع المرير الذي تعاني منه الصحف الورقية والتى تكاد تحتضر، أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أمس الإثنين، زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة "جنيه واحد" لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارا من يوليو المقبل، على أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بها، وطالبت الهيئة -من خلال خطة تفصيلية- بتطوير المحتوى التحريري، الأمر الذى كان محل استياء جميع المهتمين بشأن الصحافة بوجه عام، والعاملين بها بصفة خاصة، معتبرين أن هذا القرار هو المسمار الأخير فى نعش الصحافة الورقية التى تصارع من أجل البقاء.
الصحف-و-الجرائد-المصرية (1)

بعد رفع أسعارها| ما مصير توزيع الصحف الورقية في مصر؟

خلال الساعات الماضية أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، عن الموافقة على زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة «جنيه واحد» لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارا من أول يوليو المقبل، مع ضرورة أن يرتبط رفع السعر بالارتقاء بالخدمة الصحفية المقدمة للقراء، وذلك على الرغم من تراجع توزيع النسخ المطبوعة للصحف العامة محليا وخارجيا خلال السنوات الماضية، الأمر الذى يطرح تساؤلا عن مصير توزيع الصحف فى مصر بعد رفع أسعارها.
كرم-جبر-رئيس-الهيئة الوطنية-للصحافة (1)

كرم جبر: تراجع مهنة الصحافة ليس بسبب فرض قيود(فيديو)

كشف كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن أسباب الحالة المتردية التي وصلت إليها مهنة الصحافة والصحف في مصر. وقال كرم جبر في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إن "إصدارات الصحف أصبحت متشابهة وكأننا نقرأ صحيفة واحدة، بطبعات مختلفة، كما أن الهوية التي تميز كل صحيفة اختفت، واختلطت الأمور ببعضها البعض، فالصحف السياسية أصبحت تكتب في الرياضة والصحف الرياضية أصبحت تكتب في الفن، مؤكدًا اختفاء المهنية والجودة.
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