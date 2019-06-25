تراجع التوزيع.. الصحف الورقية تحتضر على الرصيف
الحفناوي: المسؤولون عن الصحافة لا يفكرون خارج الصندوق لخدمة الجرائد لكنهم يبحثون عن الحلول السهلة التي تدمر الجرائد.. والبائون: باقي سنتين وتنتهي الصحافة الورقية
٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٢ م
صحف ورقية
رغم تراجع أعداد توزيع النسخ المطبوعة للصحف العامة محليّا وخارجيّا خلال السنوات الماضية، فإن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خرج بتصريح أمس، زاد من حالة السوء التي تمر بها مهنة الصحافة، إذ أعلن زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة «جنيه واحد» لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وشكّل القرار حالة من الجدل والترقب داخل الشارع المصري، كما رآه عدد من رؤساء الصحف يُمثل ضغطا اقتصاديا إلى حد كبير على سوق الصحافة الورقية بشكل عام، سواء كانت قومية أو خاصة أو حزبية.
وفي أول رد فعل من بائعي الجرائد، وهم حلقة الوصل بين إصدارات المؤسسات والقارئ، رأى عدد منهم أن القرار سيكون بمثابة «الضربة القاضية» للصحافة الورقية في مصر، مؤكدين أنها الآن في حالة احتضار على الرصيف.
بعد رفع أسعارها| ما مصير توزيع الصحف الورقية في مصر؟
يقول مجدى الحفناوى، مدير عام التوزيع
وفي أول رد فعل من بائعي الجرائد، وهم حلقة الوصل بين إصدارات المؤسسات والقارئ، رأى عدد منهم أن القرار سيكون بمثابة «الضربة القاضية» للصحافة الورقية في مصر، مؤكدين أنها الآن في حالة احتضار على الرصيف.
بعد رفع أسعارها| ما مصير توزيع الصحف الورقية في مصر؟
يقول مجدى الحفناوى، مدير عام التوزيع بـ«المصرى اليوم» سابقا، إن الحالة الوحيدة التى نرفع فيها أسعار الجرائد هي تقديم مادة مهنية تخدم القارئ وتلبي احتياجاته وتحترم عقله.
وأوضح الحفناوي، فى تصريح لـ«التحرير» أن المسؤولين عن الصحافة لا يفكرون خارج الصندوق لخدمة الجرائد، من خلال تطوير المادة التى تقدم للقراء، ولكنهم يبحثون عن الحلول السهلة التى تدمر الجرائد والصحافة عموما، لافتا إلى أن قرار رفع أسعار الجرائد ليس خطوة لإنقاذها بل للقضاء عليها.
وتابع: «بنرفع الأسعار ليه، لما تكون مبيعات الجرائد قليلة وهى بـ2 جنيه، يبقى هنبيعها وهى بـ3 جنيهات إزاي!»، مضيفا: «انظروا إلى جرائد مثل الشروق واليوم السابع عندما تم رفع أسعارها من 2 جنيه إلى 4 جنيهات، للأسف خسرت 50% تقريبا من مبيعاتها» (تفاصيل).
بائعو الجرائد: الصحافة الورقية تحتضر (فيديو)
البداية مع أحمد مهدي الشهير بـ«ناصر»، الذى يعمل بائعًا للجرائد منذ ما يقارب 45 عامًا بمنطقة المهندسين، قال إن الصحف الورقية تحتضر فى الوقت الحالي وارتفاع الأسعار إلى 3 جنيهات سيكون بمثابة الضربة القاضية لها، لأن الغالبية العظمى من القراء يعتمدون على الإنترنت فى الحصول على المعلومة، وانصراف الشباب إلى وسائل التكنولوجيا الحديثة فى معرفة الأخبار (تفاصيل).
رؤساء تحرير الصحف عن قرار رفع الأسعار: متوقع
وقال الكاتب الصحفى هانى عبدالله، رئيس تحرير مجلة رزواليوسف: أن هناك تحديات كبيرة أمام سوق الصحافة الورقية فى مصر والعالم بشكل عام، منها السوشيال ميدا والمواقع الإلكترونية، وغيرها من وسائل المعرفة الرقمية، فكل تلك الأمور تهدد عرش الصحافة الورقية، وتمثل تحديات صارخة أمام منظومة العمل داخل الصحف الورقية.
وأكد الكاتب الصحفى، محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر، أن صناعة الوعى والفكر يحتاج إمكانيات ضخمة، فصناعة الرأى مكلفة للغاية، ولا تقاس بمنطق الشركات وبيزنس الأعمال بمنظور المكسب والخسارة، فمن النادر أن تجد وسيلة إعلامية أو صحفية تحقق مكاسب مالية، وإنما المعيار الرئيسى فى الحكم على نجاح المطبوعة من عدمها هو مدى تأثيرك فى تشكيل الوعى والفكر لدى المواطن، (تفاصيل).
ما مصير الصحف الورقية في ظل زيادة أسعارها؟
وتواجه الصحف خطر الانقراض الوشيك، لأن الهجرة الجماعية للصحف الورقية إلى الإنترنت، تتسبب في تراجع تداولها وعائداتها الإعلانية.
واستغنى الشباب الغربي إلى حد كبير عن جرائد كالجارديان، نيويورك تايمز، واشنطن بوست الورقية، وبدلا من ذلك، تابعوا الأخبار من خلال الأجهزة اللوحية أو المحمولة؛ نظرًا لتضاؤل إيرادات الإعلانات بواسطة عملاق الإنترنت فيسبوك وجوجل، انخفضت أرباح الصحف، أضعافا مضاعفة (تفاصيل).