رسميا.. فالنسيا يتعاقد مع حارس برشلونة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م

سيلسن

أعلن نادي فالنسيا، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الهولندي ياسبر سيلسن، حارس مرمى نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية بدءًا من الموسم المقبل. ورحب فالنسيا، بقدوم سيلسن عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، بنشر مقطع فيديو للحارس الدولي معلقًا عليه: «لدينا ضيف جديد في فالنسيا، يشعر كأنه في المنزل». وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن سيلسن سيغادر قلعة «كامب نو» في الصيف الحالي، وذلك بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات بسبب اعتماد المدرب الإسباني ارنستو فالفيردي، طوال الوقت على الحارس الألماني أندريه تير شتيجن.

يذكر أن فريق فالنسيا، قد توج شهر مايو الماضي ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على برشلونة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "بينتو فيامارين"، في المباراة النهائية للمسابقة، ليستعيد الخفافيش اللقب الغائب عن خزائنهم منذ موسم 2007- 2008 وهو اللقب الثامن لهم في تاريخ البطولة،