رياضة

رسميا.. فالنسيا يتعاقد مع حارس برشلونة

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ م
سيلسن
سيلسن
أعلن نادي فالنسيا، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الهولندي ياسبر سيلسن، حارس مرمى نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية بدءًا من الموسم المقبل. ورحب فالنسيا، بقدوم سيلسن عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، بنشر مقطع فيديو للحارس الدولي معلقًا عليه: «لدينا ضيف جديد في فالنسيا، يشعر كأنه في المنزل». وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن سيلسن سيغادر قلعة «كامب نو» في الصيف الحالي، وذلك بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات بسبب اعتماد المدرب الإسباني ارنستو فالفيردي، طوال الوقت على الحارس الألماني أندريه تير شتيجن.
يذكر أن فريق فالنسيا، قد توج شهر مايو الماضي ببطولة كأس ملك إسبانيا، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على برشلونة بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "بينتو فيامارين"، في المباراة النهائية للمسابقة، ليستعيد الخفافيش اللقب الغائب عن خزائنهم منذ موسم 2007- 2008 وهو اللقب الثامن لهم في تاريخ البطولة،
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تركي- آل- شيخ‎

تركي الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي

أعلن المستشار تركي ال شيخرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، استقالته من رئاسة الاتحاد العربى لكرة القدم، كما تقدم أيضًا باستقالته من الرئاسة الشرفية لناديى الوحدة والتعاون السعوديين، لينهى بذلك تركي آل شيخ اى علاقة بينه وبين الوسط الرياضى وذلك بعد إعلانه مطلع الشهر الحالى إنهاء تجربته مع نادي بيراميدز فى الدورى المصرى الذي كان يمتلكه مع بعض المستثمرين العرب. . وكالعادة قام تركي آل شيخ باعلان استقالته عبر وسائل التواصل الإجتماعي مساء اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر.
منتخب-بنين‎ (5)

بنين تحقق مفاجأة وتتعادل مع غانا في كأس الأمم

حقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكل منهما في اللقاء المثير الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة واحد، ليحتل منتخب بنين المركز الثاني بالمجموعة بينما يحتل غانا المركز الثالث، ويتصدر الكاميرون المركز الأول برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب غينيا بيساو المجموعة دون رصيد.
هانى-ابو-ريدة (1)

أبوريدة يطالب لاعبي المنتخب بتجاهل السوشيال ميديا

حرص هاني أبوريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على حضور مران منتخب الفراعنة باستاد الكلية الحربية مساء اليوم الثلاثاء، لمساندة الفريق وتحفيز اللاعبين قبل مباراة الغد أمام الكونغو. ويلتقي منتخب مصر مع نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية، في العاشرة من مساء غد الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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بوفون

برشلونة يفكر في التعاقد مع بوفون لتعويض سيلسن

أشارت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" إلى رغبة نادي برشلونة الإسباني في التعاقد مع الحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون، حارس باريس سان جيرمان ويوفنتوس السابق، حيث يبحث العملاق الكتالوني عن إيجاد حارس بديل لحارسه الألماني مارك أندريه تير شتيجن للموسم المقبل، في ظل أن الحارس البديل الهولندي ياسبر سيلسن أعلن بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف البارسا، كي يلعب أساسيا مع أي فريق آخر الموسم المقبل، وبالتالي يبحث البارسا عن التوقيع مع بوفون خاصة أن عقده انتهى مع سان جيرمان، ومن الممكن التعاقد معه بالمجان.
تشيلسي‎

تشيلسي يقدم استئنافا على حرمانه من التعاقدات

تقدم نادي تشيلسي باستئناف على حرمان الفريق من إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لدى محكمة التحكيم الرياضية. وتعرض تشيلسي لتلك العقوبة في شهر فبراير الماضي بسبب مخالفة القوانين الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تحت سن 18 سنة، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا أنه تم رفضه الشهر الماضي، ليبدأ تشيلسي الاستعداد لحقيقة عدم إبرام أي صفقات في الصيف من خلال تجديد عقد لاعبيه ديفيد لويز وأوليفيه جيرو.
دورى-ابطال-اوروبا

معارضة إسبانية وإنجليزية لشكل دوري الأبطال الجديد

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتغيير شكل دوري أبطال أوروبا، بداية من عام 2024، وهو التغيير الذي يواجه معارضة كبيرة من قبل العديد من الأندية الأوروبية؛ فعلى سبيل المثال توجد من إسبانيا 9 أندية في اتحاد الأندية الأوروبية، من بينها 7 أندية هي "أتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا وأتلتيك بلباو وفياريال وريال سوسيداد ومالاجا"، تعارض المقترح الجديد، بينما يؤيده فقط كل من ريال مدريد وبرشلونة، ومن المنتظر أن تتألف البطولة من 32 فريقا، على أن تهبط منها 8 أندية للدوري الأوروبي في الموسم التالي.
يوفنتوس‎

مانشستر سيتي يفتتح صفقات الصيف بضم نجم يوفنتوس

أفادت تقارير صحفية إيطالية، مساء اليوم الخميس، بأن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنهى خلال الساعات الماضية، أحدث صفقاته بفترة انتقالات الصيف، عبر بوابة يوفنتوس، حيث أكدت شبكة «ميدياسيت» أن إدارة حامل لقب البريميرليج أتمت عملية ضم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق السيدة العجوز. وأضحت الشبكة، في تقريرها أن الصفقة كلفت السيتي 50 مليون يورو، بالإضافة إلى نحو 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات يحصل عليها البيانكونيري ضمن صفقة اللاعب صاحب الـ25 عامًا.
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