رويترز: الحوثيون استهدفوا مواقع عسكرية في السعودية

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م

صواريخ - صورة أرشيفية

ذكر تليفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحركة المتحالفة مع إيران، أنها هاجمت مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين، بحسب وكالة "رويترز". من جهته، أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميلشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، بحسب " العربية. نت". وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء، أن لقوات تحالف دعم الشرعية الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية.

وأمس الإثنين، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة؛ لذا تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية داخل السعودية، مؤكدا أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 12 يونيو من نوع "كروز يا علي" الإيراني. ووصف المالكي التصعيد الحوثي ومحاولة