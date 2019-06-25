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رويترز: الحوثيون استهدفوا مواقع عسكرية في السعودية

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
صواريخ - صورة أرشيفية
صواريخ - صورة أرشيفية
ذكر تليفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحركة المتحالفة مع إيران، أنها هاجمت مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين، بحسب وكالة "رويترز". من جهته، أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميلشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، بحسب " العربية. نت". وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء، أن لقوات تحالف دعم الشرعية الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية.
وأمس الإثنين، قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، إن الميليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة؛ لذا تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية داخل السعودية، مؤكدا أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 12 يونيو من نوع "كروز يا علي" الإيراني. ووصف المالكي التصعيد الحوثي ومحاولة
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ابو تريكة

أبوتريكة يهاجم كوشنر ويسأل عن سبب حضور إنفانتينو مؤتمر المنامة

علّق محمد أبوتريكة، نجم المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، على عقد "ورشة السلام من أجل الازدهار" المعروفة باسم مؤتمر المنامة، اليوم الثلاثاء. وقال أبو تريكة في منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‏صغيري كوشنر الكيان الصهيوني محتل للأراضي الفلسطينية وهذا المزاد المُقام في المنامة لن يغير من هذه الحقيقة". وتابع اللاعب السابق "شكرًا لكل من قاطع هذا المزاد"، واستنكر مشاركة جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" في المؤتمر قائلا إن "تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم علامة استفهام كبرى ..مقدساتنا ليست للبيع".
كوشنر

«مضيعة للوقت».. الشكوك تحيط بمؤتمر المنامة

اليوم الثلاثاء، يبدأ مؤتمر المنامة المعروف باسم "ورشة الازدهار من أجل السلام"، الذي يمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية، أعماله. إلا أن خطة البيت الأبيض للنمو الاقتصادي والسلام في الشرق الأوسط، والتي من المقرر تقديمها من قبل جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب، في المؤتمر الذي تستضيفه البحرين، قوبلت بالشكوك في مدى جدواها. حيث قال عدد من الخبراء لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن القمة مضيعة للوقت بالنظر إلى عدم حضور إسرائيل أو فلسطين.
جمال-خاشقجي (3)

بيان جديد من السعودية عن مقتل خاشقجي

قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل: إن مسار التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ما تزال جارية، وأن أي إثارة لهذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة، ولذلك تؤكد المملكة من جديد التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، والشفافية في نشر الوقائع والحقائق بما لا يؤثر على مجريات المحاكمة. جاء ذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء فى بيان ألقاه الواصل أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف.
محمد حمدان دقلو

العسكري السوداني: البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري

قال نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق محمد حمدان دقلو، إن البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري أكثر من ذلك، داعيا جميع أطياف الشعب والأحزاب للحوار للتشكيل الحكومي. وأكد دقلو، خلال لقائه بقافلة نداء السلام لأبناء جنوب كردفان اليوم، أنه لم يتم التوصل لاتفاق على نسبة التمثيل بالمجلس السيادي مع قوى الحرية والتغيير، موضحا أن مهمة الوسيط الإثيوبي اقتصرت على تهيئة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات. ودعا لحوار وطني جامع مع ألوان الطيف السياسي للتوصل لدستور يرضي تطلعات الشعب، مطالبا الشباب بالمشاركة بفعالية في تحقيق التغيير الذي نادى به الشعب.
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مطار ابها (1)

بينهم مصريان.. قتيل و21 جريحًا حصيلة هجوم مطار أبها

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، أن الهجوم على مطار أبها الدولي من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين بجروح، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي المالكي، إن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل مقيم من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة". وأوضح العقيد المالكي أن الجرحى هم 13 من الجنسية السعودية و4 من الجنسية الهندية و2 من الجنسية المصرية و2 من الجنسية البنجلاديشية.
ميليشيات-الحوثى

بعد استهداف المطارات.. الحوثيون للسعودية: انتظروا أياما مؤلمة

واصلت ميليشيات الحوثي الإرهابية باليمن، تهديداتها للسعودية، والتي تطورت مؤخرا، إلى مستوى خطير باستهداف مواقع ومنشآت غير عسكرية وتخص تعاملات المدنيين داخل أراضي المملكة، وتوعدت الحركة المسلحة المدعومة من إيران، بمزيد من الهجمات الإرهابية وسط حالة من التباهي بالعمليات العدوائية الأخيرة والتي طالت مدنيين، إذ أعلنت فضائية "المسيرة" الناطقة بلسان الحوثي، أن حركة شنت هجمات جديدة بطائرات مسيرة على مطاري جازان وأبها جنوب السعودية، وأكدت أنهما خرجا من الخدمة، على الرغم من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وإسقاط قوات الدفاع الملكي، طائرة بدون طيار "أطلقتها المليشيات الإرهابية باتجاه أبها".
مطار ابها (1)

رسالة من السعودية إلى مجلس الأمن بشأن هجوم مطار أبها

أكدت المملكة العربية السعودية، أنها ستتخذ وتحالف دعم الشرعية في اليمن تدابير عاجلة وفي الوقت المناسب لردع مثل الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي في محافظة عسير جنوب غرب المملكة. جاء ذلك في رسالة بعث بها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء الخميس، إلى مجلس الأمن الدولي، عقب الهجوم الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على صالة الوصول في مطار أبها الدولي.
مطار ابها

أول فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها

نشرت قناة العربية أول مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا جميعم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي نفذه الحوثيون، موضحا أنه في تمام الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
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