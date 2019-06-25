رياضة

أبوريدة يطالب لاعبي المنتخب بتجاهل السوشيال ميديا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة
حرص هاني أبوريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على حضور مران منتخب الفراعنة باستاد الكلية الحربية مساء اليوم الثلاثاء، لمساندة الفريق وتحفيز اللاعبين قبل مباراة الغد أمام الكونغو. ويلتقي منتخب مصر مع نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية، في العاشرة من مساء غد الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
وأشارت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه بالرغم من حالة الإرهاق الشديد التي ظهرت على "أبوريدة" إلا أنه أصر على حضور المران وتحدث مع بعض نجوم الفريق أثناء دخولة لملعب التدريب، وطلب من أحمد المحمدى قائد الفريق ضرورة ابتعاد كل نجوم المنتخب الوطنى عن أية
اقرأ المزيد
تركي- آل- شيخ‎

تركي الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي

أعلن المستشار تركي ال شيخرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، استقالته من رئاسة الاتحاد العربى لكرة القدم، كما تقدم أيضًا باستقالته من الرئاسة الشرفية لناديى الوحدة والتعاون السعوديين، لينهى بذلك تركي آل شيخ اى علاقة بينه وبين الوسط الرياضى وذلك بعد إعلانه مطلع الشهر الحالى إنهاء تجربته مع نادي بيراميدز فى الدورى المصرى الذي كان يمتلكه مع بعض المستثمرين العرب. . وكالعادة قام تركي آل شيخ باعلان استقالته عبر وسائل التواصل الإجتماعي مساء اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر.
منتخب-بنين‎ (5)

بنين تحقق مفاجأة وتتعادل مع غانا في كأس الأمم

حقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكل منهما في اللقاء المثير الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة واحد، ليحتل منتخب بنين المركز الثاني بالمجموعة بينما يحتل غانا المركز الثالث، ويتصدر الكاميرون المركز الأول برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب غينيا بيساو المجموعة دون رصيد.
سلسين (2)

رسميا.. فالنسيا يتعاقد مع حارس برشلونة

أعلن نادي فالنسيا، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الهولندي ياسبر سيلسن، حارس مرمى نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية بدءًا من الموسم المقبل. ورحب فالنسيا، بقدوم سيلسن عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، بنشر مقطع فيديو للحارس الدولي معلقًا عليه: «لدينا ضيف جديد في فالنسيا، يشعر كأنه في المنزل». وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن سيلسن سيغادر قلعة «كامب نو» في الصيف الحالي، وذلك بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات بسبب اعتماد المدرب الإسباني ارنستو فالفيردي، طوال الوقت على الحارس الألماني أندريه تير شتيجن.
اقرأ المزيد من الأخبار
هانى-ابو-ريدة (3)

أبو ريدة: نخطط لاستضافة سوبر أوروبي ومونديال الشباب

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه خلال الفترة المقبلة يجب أن نفكر فى الانتقال بالكرة المصرية إلى العالمية، موضحًا أن البداية يجب أن تكون باستضافة مباراة «سوبر» لأحد الدوريات الأوروبية الكبرى بدءًا من العام المقبل. وأضاف أبو ريدة، خلال تصريحاته مساء الأربعاء بقناة «TIME SPORTS»، أن بطولة الأمم الإفريقية ستمنح مصر ظهورا مشرفا أمام العالم، من ملاعب وفنادق على أعلى مستوى، فضلًا عن استقبال المنتخبات المميز في المطارات بفضل مجهودات جميع المسؤولين في الدولة المصرية.
مباراة-مصر-وغينيا-تصوير-سامح-أبو-حسن‎ (3)

هاني رمزي: استقرينا على التشكيل.. وهذا الأمر يزعجنا

أكد هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، على أهمية مواجهة غينيا، مساء اليوم الأحد، موضحًا أنه بخلاف الفوز استطاع الجهاز الفني أن يدفع بأكبر عدد من اللاعبين والاطمئنان على الحالة البدنية لبعضهم، والخروج من المباريات الودية دون إصابات. وأشار رمزي، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة TIME SPORTS، إلى أن الأخطاء المتكررة أكثر ما يزعج الجهاز الفني، مشددًا أن هناك تمريرات خاطئة تحدث في مناطق خطرة تكلف المنتخب أهداف في بعض الأحيان، لكنه سيعمل على تجنبها في الفترة المقبلة.
منتخب مصر

مروان محسن يقود تشكيل الفراعنة أمام غينيا

أعلن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به مواجهته الودية أمام غينيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. وجاء التشكيل كالتالي: محمد الشناوي- عمر جابر- محمود الونش- باهر المحمدي- أحمد أيمن منصور- طارق حامد- محمد النني- وليد سليمان- عبدالله السعيد- محمود ترزيجيه- مروان محسن.
احمد-المحمدى-مع-منتخب-مصر

المحمدي يشيد بمستوى وليد سليمان والسعيد أمام تنزانيا

أكد أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، على أهمية الفوز الذي حققه الفراعنة أمام تنزانيا، مساء الخميس، مشيرًا إلى أن تحقيق الفوز على أي منافس مهما كانت قوته يمنح الفريق المزيد من الثقة. وحقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org