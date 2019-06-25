أبوريدة يطالب لاعبي المنتخب بتجاهل السوشيال ميديا

تحرير:سعد الدين محمود ٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٨ م

هاني أبو ريدة

حرص هاني أبوريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على حضور مران منتخب الفراعنة باستاد الكلية الحربية مساء اليوم الثلاثاء، لمساندة الفريق وتحفيز اللاعبين قبل مباراة الغد أمام الكونغو. ويلتقي منتخب مصر مع نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية، في العاشرة من مساء غد الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأشارت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى أنه بالرغم من حالة الإرهاق الشديد التي ظهرت على "أبوريدة" إلا أنه أصر على حضور المران وتحدث مع بعض نجوم الفريق أثناء دخولة لملعب التدريب، وطلب من أحمد المحمدى قائد الفريق ضرورة ابتعاد كل نجوم المنتخب الوطنى عن أية