مخاوف من الموت.. أوروبا تستعد لموجة حر تصل لـ40 درجة

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥١ م

موجة حر - صورة أرشيفية

موجة من الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية، سيواجهها الأوروبيون قريبا، في الوقت الذي انطلقت فيه تحذيرات شديدة الجدية للمواطنين ودعوات رسمية للتضامن وإجبار أطفال المدارس على العودة لمنازلهم وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني. وتواجه أجزاء كبيرة من أوروبا طقسا صيفيا استثنائيا هذا الأسبوع، ما يُثير مخاوف من الموت، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لا يعتاد عليه الأوروبيون. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا، إنها ستسجل درجات الحرارة تبلغ 38 درجة مئوية مع وصول موجة حارة يُطلق عليها اسم "أولا" لجميع أنحاء البلاد.

وارتفعت درجات الحرارة بشكل خاص في جنوب غرب ألمانيا، ووصلت إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في بعض المناطق، ما أجبر العديد من المدارس على إعادة الأطفال إلى منازلهم. وأعلى درجة حرارة سجلتها ألمانيا كانت في مدينة كيتسينجن بولاية بافاريا جنوبي البلاد، حيث بلغت درجة الحرارة هناك 40.3 درجة مئوية في الخامس من