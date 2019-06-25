مخاوف من الموت.. أوروبا تستعد لموجة حر تصل لـ40 درجة
٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥١ م
موجة حر - صورة أرشيفية
موجة من الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية، سيواجهها الأوروبيون قريبا، في الوقت الذي انطلقت فيه تحذيرات شديدة الجدية للمواطنين ودعوات رسمية للتضامن وإجبار أطفال المدارس على العودة لمنازلهم وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني.
وتواجه أجزاء كبيرة من أوروبا طقسا صيفيا استثنائيا هذا الأسبوع، ما يُثير مخاوف من الموت، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لا يعتاد عليه الأوروبيون.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا، إنها ستسجل درجات الحرارة تبلغ 38 درجة مئوية مع وصول موجة حارة يُطلق عليها اسم "أولا" لجميع أنحاء البلاد.
وارتفعت درجات الحرارة بشكل خاص في جنوب غرب ألمانيا، ووصلت إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في بعض المناطق، ما أجبر العديد من المدارس على إعادة الأطفال إلى منازلهم.
وأعلى درجة حرارة سجلتها ألمانيا كانت في مدينة كيتسينجن بولاية بافاريا جنوبي البلاد، حيث بلغت درجة الحرارة هناك 40.3 درجة مئوية في الخامس من
وارتفعت درجات الحرارة بشكل خاص في جنوب غرب ألمانيا، ووصلت إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في بعض المناطق، ما أجبر العديد من المدارس على إعادة الأطفال إلى منازلهم.
وأعلى درجة حرارة سجلتها ألمانيا كانت في مدينة كيتسينجن بولاية بافاريا جنوبي البلاد، حيث بلغت درجة الحرارة هناك 40.3 درجة مئوية في الخامس من يوليو 2015 والسابع من أغسطس من العام نفسه.
أما في فرنسا، فتسببت موجة الحر عام 2003 في مقتل 15 ألف شخص، وناشدت وزيرة الصحة أجنيس بوزين المواطنين من أجل "بذل جهود التضامن".
ومع توقع ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 40 درجة في بعض الأجزاء، حثت بوزين الجميع على التحقق من سلامة الجيران المسنين والمعاقين، كما طالبتهم بتقديم المياه وتوفير المأوى للمشردين في الشوارع.