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مخاوف من الموت.. أوروبا تستعد لموجة حر تصل لـ40 درجة

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥١ م
موجة حر - صورة أرشيفية
موجة حر - صورة أرشيفية
موجة من الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية، سيواجهها الأوروبيون قريبا، في الوقت الذي انطلقت فيه تحذيرات شديدة الجدية للمواطنين ودعوات رسمية للتضامن وإجبار أطفال المدارس على العودة لمنازلهم وتأجيل امتحانات الثانوية العامة، بحسب موقع "دويتشه فيله" الألماني. وتواجه أجزاء كبيرة من أوروبا طقسا صيفيا استثنائيا هذا الأسبوع، ما يُثير مخاوف من الموت، إذ ترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لا يعتاد عليه الأوروبيون. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في ألمانيا، إنها ستسجل درجات الحرارة تبلغ 38 درجة مئوية مع وصول موجة حارة يُطلق عليها اسم "أولا" لجميع أنحاء البلاد.
وارتفعت درجات الحرارة بشكل خاص في جنوب غرب ألمانيا، ووصلت إلى ما يقرب من 40 درجة مئوية في بعض المناطق، ما أجبر العديد من المدارس على إعادة الأطفال إلى منازلهم. وأعلى درجة حرارة سجلتها ألمانيا كانت في مدينة كيتسينجن بولاية بافاريا جنوبي البلاد، حيث بلغت درجة الحرارة هناك 40.3 درجة مئوية في الخامس من
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غولنارا-كريموفا-ابنة-الرئيس-الأوزبكستاني-السابق

مليار يورو من ابنة رئيس أوزبكستان السابق للإفراج عنها

قالت جولنارا كريموفا ابنة الرئيس الأوزبكستاني السابق إسلام كريموف، الذي توفي في 2006، إنها دفعت أكثر من مليار يورو للدولة للإفراج عنها، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، أول من أمس الأحد: "أطلب العفو من شعب بلدي على خيبات الأمل التي يمكن أن ـكون قد سببتها، أكثر من مليار يورو تم تحويلها من حساباتي الشخصية إلى الدولة، خدمة لمصالح موازنة الجمهورية، كما تنازلت عن المطالبة بأكثر من 600 مليون يورو محتجزة في مصارف أجنبية"، وأكد جريجوار مانجا المحامي السويسري عن كريموفا: "رسالة موكلتي على انستجرام حقيقية"، دون إبداء أي تفاصيل.
حزب المحافظين

23 يوليو.. إعلان اسم رئيس وزراء بريطانيا الجديد

صرح حزب المحافظين البريطاني، بأنه سيتم إعلان اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد، يوم 23 يوليو المقبل، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. ونشر موقع "بي بي سي" بالعربية، اليوم الثلاثاء، تقريرا بعنوان "لماذا درس معظم رؤساء الحكومات البريطانية في جامعة أوكسفورد؟"، يسلط فيه الضوء على من سيحكم بريطانيا ليحل أزمة "البريكست"، بعد أن قررت تيريزا ماي الاستقالة من منصبها كرئيس للحكومة البريطانية وحزب المحافظين، لتبدأ رحلة البحث عمن سيتولى مسؤولية بريطانيا، وفي السباق على زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الحكومة.
حسن-روحانى

إيران تعلن موعد تخفيض التزامات الاتفاق النووي

أعلن مستشار الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن طهران ستبدأ المرحلة الثانية من تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، يوم 7 يوليو المقبل، فيما صرح السفير الإيراني لدى بريطانيا حميد بايدنجاد، بأن صيادين إيرانيين عثروا على أجزاء من الطائرة الأميركية المسيرة التي أسقطت الأسبوع الماضي، في خليج عمان، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الثلاثاء. ومن جانبها، قالت الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، إنها لا تريد نزاعا مع إيران، وإن المجال لا يزال مفتوحا للدبلوماسية، مؤكدة أن ردها سيكون حاسما في حال استمرت تهديدات إيران.
خادم الشعب

«خادم الشعب».. الكوميديان الذي أصبح رئيسا

على متن سيارة أجرة "تاكسي" وصل فاسيل بتروفيتش هولوبورودكو، أستاذ التاريخ الذي لا يملك أي خبرة سياسية، إلى مقر البرلمان الأوكراني لحلف اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، بعد فوزه في الانتخابات. فاسيل الذي تعثرت خطواته أكثر من مرة في طريقه إلى المنصة، أمام أعضاء البرلمان الذين استغربوا فوزه، لم يكن يعرف كيف يتصرف في مثل هذا الموقف الذي لم يعتد عليه. ففوزه بهذا المنصب كان محض صدفة، حيث جاء بعد أن انتشر مقطع فيديو، صوره خلسة أحد تلامذته، وهو يوجه انتقادات حادة للحكومة بسبب الفساد المستشري في البلاد.
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سقوط-طائرة-مقاتله-ميج-29

تحالف أوروبي لتصنيع مقاتلات الجيل الخامس

على الرغم من الوحدة التي تبدو سمة مميزة لأداء منطقة اليورو تحت مظلتها السياسية الاتحاد الأوروبي، فإن الآونة الأخيرة شهدت خططًا متضاربة في العديد من المجالات، وبالأخص التصنيع العسكري الذي يعد أحد أهم الساحات التي تراهن عليها الدول الكبرى في المنطقة. وبدت صناعة الطائرات العسكرية واحدة من أهم المجالات التي تراهن عليها العديد من البلدان في الاتحاد الأوروبي، وبالأخص تلك التي تمتلك تقنيات وقدرات تكنولوجية واسعة تؤهلها للمنافسة بقوة لتصنيع طرازات متطورة من الطائرات المقاتلة.
ميركل-وماكرون

فرنسا وألمانيا الأكثر استفادة من الحرب التجارية

لا شك أن كلًا من الصين والولايات المتحدة وجدا صعوبات كبيرة في خوض معركتهما الاقتصادية والتجارية المشتعلة منذ بداية العام الماضي، إلا أن تلك الأزمات خلقت مستفيدين آخرين خلال الفترة الماضية، أبرزها الاتحاد الأوروبي. انخفاض الصادرات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين خلال الفترة الماضية، وتعثر المفاوضات التي تسعى لإنهاء الحرب التجارية، جميعها عوامل ساهمت في فتح أسواق بعض البلدان الأوروبية لتكون بديلة لدى كل من الصين والولايات المتحدة بعد التعريفات الجمركية الضخمة التي فرضها كل طرف.
مجلس-الامن

مجلس الأمن يفشل في إصدار بيان بشأن السودان

اجتمع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، في جلسة مغلقة بناء على طلب مقدم من بريطانيا وألمانيا، للاستماع إلى إحاطة قدمها مبعوث الأمم المتحدة، نيكولاس هايسوم، الذي يعمل مع الاتحاد الإفريقي لحل الأزمة بالسودان، الذي عبر عن قلقه إزاء الوضع هناك، داعيا إلى وقف العنف، ومؤكدا دعمه لجهود الاتحاد الإفريقي. إلا أن المجلس فشل في إدانة قتل المدنيين في السودان وإصدار نداء ملح من المجتمع الدولي لوقف العنف فورا في هذا البلد، وذلك بسبب اعتراض من جانب الصين مدعومة من روسيا.
شوارع-أسوان-تخلو-من-مظاهر-العيد-بسبب-درجات-الحرارة (4)

شوارع أسوان تخلو من مظاهر العيد بسبب الحر

خلت الشوارع وعدد من الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة أسوان من المواطنين، خلال الأوقات الصباحية، مع بداية أول أيام عيد الفطر المبارك، نظرا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، بعد أن فضل الكثيرون المكوث الكثير فى بيوتهم، لحين تحسن وانخفاض درجات الحرارة مع الساعات الأولى من المساء، كما أطلق محافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، تحذيراته للمواطنين المحتفلين بعيد الفطر المبارك، بتوخي الحذر في ظل الارتفاع الكبير الذى تشهده درجات الحرارة، والتى تجاوزت 44 درجة.
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