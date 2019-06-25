رياضة

بنين تحقق مفاجأة وتتعادل مع غانا في كأس الأمم

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م
بنين
بنين
حقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكل منهما في اللقاء المثير الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة واحد، ليحتل منتخب بنين المركز الثاني بالمجموعة بينما يحتل غانا المركز الثالث، ويتصدر الكاميرون المركز الأول برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب غينيا بيساو المجموعة دون رصيد.
قدم منتخب بنين مستوى رائع خلال المباراة وأحرج منتخب غانا منذ البداية بعد أن أحرز ميكايل بوتي الهدف الأول لمنتخب السناجب في الدقيقة الأولى من اللقاء وسط ذهول لاعبي النجوم السوداء. بعد الهدف لم يتراجع منتخب بنين بل واصل الضغط ولكن على عكس سير اللقاء استطاع أندريه أيو لاعب غانا أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة
اقرأ المزيد
تركي- آل- شيخ‎

تركي الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي

أعلن المستشار تركي ال شيخرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، استقالته من رئاسة الاتحاد العربى لكرة القدم، كما تقدم أيضًا باستقالته من الرئاسة الشرفية لناديى الوحدة والتعاون السعوديين، لينهى بذلك تركي آل شيخ اى علاقة بينه وبين الوسط الرياضى وذلك بعد إعلانه مطلع الشهر الحالى إنهاء تجربته مع نادي بيراميدز فى الدورى المصرى الذي كان يمتلكه مع بعض المستثمرين العرب. . وكالعادة قام تركي آل شيخ باعلان استقالته عبر وسائل التواصل الإجتماعي مساء اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر.
هانى-ابو-ريدة (1)

أبوريدة يطالب لاعبي المنتخب بتجاهل السوشيال ميديا

حرص هاني أبوريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على حضور مران منتخب الفراعنة باستاد الكلية الحربية مساء اليوم الثلاثاء، لمساندة الفريق وتحفيز اللاعبين قبل مباراة الغد أمام الكونغو. ويلتقي منتخب مصر مع نظيره جمهورية الكونغو الديمقراطية، في العاشرة من مساء غد الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الأولى، لمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
سلسين (2)

رسميا.. فالنسيا يتعاقد مع حارس برشلونة

أعلن نادي فالنسيا، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الهولندي ياسبر سيلسن، حارس مرمى نادي برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية بدءًا من الموسم المقبل. ورحب فالنسيا، بقدوم سيلسن عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، بنشر مقطع فيديو للحارس الدولي معلقًا عليه: «لدينا ضيف جديد في فالنسيا، يشعر كأنه في المنزل». وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الفترة الماضية إلى أن سيلسن سيغادر قلعة «كامب نو» في الصيف الحالي، وذلك بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات بسبب اعتماد المدرب الإسباني ارنستو فالفيردي، طوال الوقت على الحارس الألماني أندريه تير شتيجن.
اقرأ المزيد من الأخبار
كاميرون_غينيا_بيساو (4)

أنجويسا أفضل لاعب في لقاء الكاميرون وغينيا بيساو

حصل أندري زامبو أنجويسا لاعب منتخب الكاميرون على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا بيساو، الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بها المجموعة، بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبان نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
الكاميرون -وغينيا بيساو

الكاميرون تخطف فوزًا مثيرًا من غينيا بيساو

حقق منتخب الكاميرون فوزًا مثيرًا على نظيره غينيا بيساو بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بهم المجموعة،بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبين نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
الكاميرون‎

الكاميرون بالقوة الضاربة لمواجهة غينيا بيساو

أعلن الهولندى كلارنس سيدورف، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، التشكيل الذى سيواجه به نظيره منتخب غينيا بيساو، بقيادة المدير الفنى باسيرو كاندى، اليوم فى تمام الساعة السابعة مساء، ضمن لقاءات المجموعة السادسة من كأس أمم إفريقيا مصر 2019، والتى ستقام على استاد الإسماعلية. وجاء التشكيل كالآتى: حراسة المرمى: أندرى أونانا. خط الدفاع: يايا بانانا - تشاكونتى - نجادو - أويانجو. خط الوسط: ماندجيك - ديجوم - أنجوسا. خط الهجوم: موتينج - إيكامبى - باسوجوج.
منتخب-الكاميرون‎

حامل اللقب يستهل مشواره بالكان اليوم

تختتم اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة السادسة التي تحتضنها مدينة الإسماعيلية، وستكون المباراة الأولى بين حامل اللقب الكاميرون ونظيرتها غينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساء، وتشارك الكاميرون في البطولة للمرة الـ19 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب 5 مرات من قبل أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، أما غينيا بيساو فتشارك في البطولة للمرة الثانية في تاريخها، حيث ودعت من دور المجموعات في نسختها الأخيرة بالجابون 2017.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org