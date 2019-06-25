بنين تحقق مفاجأة وتتعادل مع غانا في كأس الأمم

٢٥ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٦ م

بنين

حقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكل منهما في اللقاء المثير الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة واحد، ليحتل منتخب بنين المركز الثاني بالمجموعة بينما يحتل غانا المركز الثالث، ويتصدر الكاميرون المركز الأول برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب غينيا بيساو المجموعة دون رصيد.

قدم منتخب بنين مستوى رائع خلال المباراة وأحرج منتخب غانا منذ البداية بعد أن أحرز ميكايل بوتي الهدف الأول لمنتخب السناجب في الدقيقة الأولى من اللقاء وسط ذهول لاعبي النجوم السوداء. بعد الهدف لم يتراجع منتخب بنين بل واصل الضغط ولكن على عكس سير اللقاء استطاع أندريه أيو لاعب غانا أن يحرز هدف التعادل في الدقيقة