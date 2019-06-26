رياضة

تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٧ ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
أعلن المستشار تركي ال شيخرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، استقالته من رئاسة الاتحاد العربى لكرة القدم، كما تقدم أيضًا باستقالته من الرئاسة الشرفية لناديى الوحدة والتعاون السعوديين، لينهى بذلك تركي آل شيخ اى علاقة بينه وبين الوسط الرياضى وذلك بعد إعلانه مطلع الشهر الحالى إنهاء تجربته مع نادي بيراميدز فى الدورى المصرى الذي كان يمتلكه مع بعض المستثمرين العرب. . وكالعادة قام تركي آل شيخ باعلان استقالته عبر وسائل التواصل الإجتماعي مساء اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر.
ونشر تركي آل شيخ فى أول تغريدة استقالته من رئاسة الاتحاد العربى لكرة القدم قائلا:"بعد انتهاء السنة الأولى من البطولة العربية بنسختها الجديدة والنجاح الكبير الذي حققته أتقدم باستقالتي من رئاسة الاتحاد العربي لكرة القدم متمنيا التوفيق للرئيس القادم ولجميع الاندية العربية ". ونشر تغريدة ثانية كتب فيها:
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