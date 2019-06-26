نجم وادي دجلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص

محمد هلال

قال محمد هلال، لاعب فريق وادي دجلة، إن توقيعه مع وكيل اللاعبين نادر شوقي، خطوة جيدة، مشيرًا إلى أنه قدم مع فريقه موسمًا ناجحًا. وتابع هلال، في تصريحات تليفزيونية، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «واجهنا في بداية الموسم بعض الصعوبات، لكن في النهاية استطعنا أن نقدم عمل جيد، وكان ينقصنا في المواسم الماضية مدرب مثل تاكيس جونيس». وأوضح: «توقيعي مع نادر شوقي خطوة جيدة للغاية في مسيرتي، وبالطبع أحلم بالاحتراف الخارجي».

وعن انضمامه لأحد القطبين، قال: «أحلم بالاحتراف وإن لم يحدث فخطوة الانتقال للقطبين شرف كبير لي، لكنني على ذمة وادي دجلة وأي خطوة ستكون عن طريقه». وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، عن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد هلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية. يذكر أن وادي