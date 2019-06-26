رياضة

نجم وادي دجلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٦ ص
محمد هلال
محمد هلال
قال محمد هلال، لاعب فريق وادي دجلة، إن توقيعه مع وكيل اللاعبين نادر شوقي، خطوة جيدة، مشيرًا إلى أنه قدم مع فريقه موسمًا ناجحًا. وتابع هلال، في تصريحات تليفزيونية، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «واجهنا في بداية الموسم بعض الصعوبات، لكن في النهاية استطعنا أن نقدم عمل جيد، وكان ينقصنا في المواسم الماضية مدرب مثل تاكيس جونيس». وأوضح: «توقيعي مع نادر شوقي خطوة جيدة للغاية في مسيرتي، وبالطبع أحلم بالاحتراف الخارجي».
وعن انضمامه لأحد القطبين، قال: «أحلم بالاحتراف وإن لم يحدث فخطوة الانتقال للقطبين شرف كبير لي، لكنني على ذمة وادي دجلة وأي خطوة ستكون عن طريقه». وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، عن وجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي للحصول على خدمات محمد هلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية. يذكر أن وادي
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منتخب الجزائر

خطف العقول..حكاية محمد فوزي مع النشيد الوطني للجزائر

كل شيء داخل جبهة التحرير الوطنية بالجزائر كان في حركة مستمرة في هذا اليوم، حضور مكثف من رجالات الجبهة، شبان يتحركون كالموج المتدافع، كلهم حماس ورغبة في كتابة النشيد الوطني للبلاد كي يتم الاستفادة منه في الضغط على المستعمر الغاشم، وسط انقسام كبير عن من يقوم بكتابة النشيد، سرعان ما تدخل عبان رمضان، القائد الثوري المعروف بدوره الكبير في توحيد جبهة التحرير الوطني مع الفصائل السياسية من أجل محاربة الاستعمار، وقطع كل التساؤلات كعادته بإجابة واحدة، تمثلت في طرح اسم مُفدي زكريا شاعر الثورة الجزائرية.
منتخب غانا

نجم غانا: لم نلعب حتى الآن وراضٍ عن التعادل مع بنين

أبدى جوردان آيو، نجم المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، رضاه عن تعادل منتخب بلاده أمام بنين، مؤكدًا أن ظروف اللقاء الصعبة تجعل التعادل نتيجة جيدة. وحقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة، بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكلٍ منهما، في اللقاء المثير الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل.
تركي- آل- شيخ‎

تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي

أعلن المستشار تركي ال شيخرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، استقالته من رئاسة الاتحاد العربى لكرة القدم، كما تقدم أيضًا باستقالته من الرئاسة الشرفية لناديى الوحدة والتعاون السعوديين، لينهى بذلك تركي آل شيخ اى علاقة بينه وبين الوسط الرياضى وذلك بعد إعلانه مطلع الشهر الحالى إنهاء تجربته مع نادي بيراميدز فى الدورى المصرى الذي كان يمتلكه مع بعض المستثمرين العرب. . وكالعادة قام تركي آل شيخ باعلان استقالته عبر وسائل التواصل الإجتماعي مساء اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر.
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الجونه

الجونة يعلن عن تعاقده مع مدرب حراس مرمى جديد

أعلن نادي الجونة، رسميا، مساء اليوم الإثنين، عن تعيين هشام السيد مدربًا لحراس المرمى في إطار التحضير للموسم الجديد 2019/ 2020، ليبدأ مهمته على الفور مع الفريق الأول، ويستعد مسؤولو الفريق الساحلي للإعلان عن تعاقدهم مع مدير فني إنجليزي ليقادة الفريق خلال الموسم المُقبل. وضمن الجونة البقاء في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 37 نقطة يحتل بها المركز الـ15 بجدول ترتيب المسابقة، مبتعدًا عن بتروجت آخر الهابطين، وتتبقى للفريق مباراة إضافية أمام الزمالك على ملعبه يوم 23 يوليو المقبل في الجولة الـ33.
حسام-غالي ‎ (1)

رسميًا.. حسام غالي يجدد تعاقده مع الجونة

أعلن نادي الجونة، رسميًا، مساء الثلاثاء، عن تجديد تعاقده مع حسام غالي، قائد النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، في منصب مدير الكرة بالفريق الأول، لمدة موسم واحد جديد. وأوضح النادي في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن تجديد التعاقد مع حسام غالي، جاء مساء الثلاثاء، في حضور خالد بشارة، رئيس مجلس إدارة النادي الساحلي، ونادر شوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «Eleven 11» المسؤولة عن إدارة الكرة بالنادي بعد الاتفاق على كل التفاصيل.
بتروجت

رسميًا.. بتروجت يهبط لدوري الدرجة الثانية

هبط فريق بتروجت إلى دوري الدرجة الثانية، بعدما تعادل سلبيًا مع فريق المقاولون العرب، في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وأصبح رصيد بتروجيت 35 نقطة في المركز السادس عشر بعد تعادله مع المقاولون، بينما ارتفع رصيد ذئاب الجبل إلى 48 نقطة في المركز الخامس، مع وجود مباراة مؤجلة له أمام الأهلي. فريق بتروجيت هو ثالث الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية بعدما تحدد هبوط فريقي النجوم والداخلية خلال الأسابيع الماضية، لينتهي صراع الهبوط.
رمضان-صبحى

الأهلي يتقدم بعرض لهيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي سيتقدم بعرض رسمي خلال الأيام المقبلة لنادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، من أجل شراء رمضان صبحي أو تجديد استعارته، وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ«التحرير»: «مهتمون باستمرار رمضان صبحي معنا في الفريق الأول وهناك اقتناع تام بضرورة وجوده خلال الفترة المقبلة، لذلك سنأخذ المبادرة خلال ساعات وسنخاطب هيدرسفيلد بشأنه، وسنحسم أولًا إذا كنا سنقدم عرض شراء أو استعارة، ثم سنشرع في سلك القنوات الرسمية مع النادي الإنجليزي حول اللاعب».
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