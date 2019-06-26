حبس مصور فيديو «فتاة الموتوسيكل» بالإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٨ ص

الفتاة وشقيقيها

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، حبس «محمد. س» وعرضه باكر برفقة تحريات المباحث، فى واقعة ادعاء إنقاذ فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة،، كانت تستقل دراجة نارية مع شقيقيها، إذ قام بتصويرهم واختلاق قصة غير حقيقية. وكانت النيابة قد واجهت الطرفين، خلال التحقيقات، وأكد علاء محمود، ومروان محمود، شقيقا الفتاة، عدم معرفتهما به، وقالا إنهما فوجئا بانتشار مقطع فيديو لهما مع شقيقتهما، واختلاق قصة كاذبة بمطاردتهما والقبض عليهما بسبب خطفها، بالاستعانة بأمين شرطة، وفور علمهما بالخبر قاما بنشر فيديو نفوا فيه الواقعة، ثم توجها فى اليوم التالى لتحرير محضر.

بينما قال ملتقط الفيديو «محمد. س»، إنه لاحظ ركوب فتاة وسط شابين فى حالة غير سوية، فقام بالتقاط الفيديو ونشره على موقع «فيسبوك»، وأخطر أمين شرطة كان يقف بدراجة نارية فى آخر نفق قناة السويس بمحرم بك، لكنه فوجئ بصفحة على «فيسبوك» من الزقازيق وقد كتبت أنه أنقذ فتاة وأعادها