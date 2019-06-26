نجم غانا: لم نلعب حتى الآن وراضٍ عن التعادل مع بنين

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص

جوردان آيو

أبدى جوردان آيو، نجم المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، رضاه عن تعادل منتخب بلاده أمام بنين، مؤكدًا أن ظروف اللقاء الصعبة تجعل التعادل نتيجة جيدة. وحقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة، بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكلٍ منهما، في اللقاء المثير الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل.

وقال آيو، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، إن تلك هي المباراة الأولى للفريق في البطولة، وهذا ما جعلها أكثر صعوبة، معلقًا: «أعتقد أننا لم نلعب في البطولة حتى الآن». وأشار لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، إلى أن طرد زميله جون بوي كان سلبيًا بالطبع على أداء النجوم السوداء،