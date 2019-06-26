رياضة

نجم غانا: لم نلعب حتى الآن وراضٍ عن التعادل مع بنين

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص
جوردان آيو
جوردان آيو
أبدى جوردان آيو، نجم المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، رضاه عن تعادل منتخب بلاده أمام بنين، مؤكدًا أن ظروف اللقاء الصعبة تجعل التعادل نتيجة جيدة. وحقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة، بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكلٍ منهما، في اللقاء المثير الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل.
وقال آيو، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، إن تلك هي المباراة الأولى للفريق في البطولة، وهذا ما جعلها أكثر صعوبة، معلقًا: «أعتقد أننا لم نلعب في البطولة حتى الآن». وأشار لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، إلى أن طرد زميله جون بوي كان سلبيًا بالطبع على أداء النجوم السوداء،
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بنين تحقق مفاجأة وتتعادل مع غانا في كأس الأمم

حقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكل منهما في اللقاء المثير الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، بهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة واحد، ليحتل منتخب بنين المركز الثاني بالمجموعة بينما يحتل غانا المركز الثالث، ويتصدر الكاميرون المركز الأول برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب غينيا بيساو المجموعة دون رصيد.
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أنجويسا أفضل لاعب في لقاء الكاميرون وغينيا بيساو

حصل أندري زامبو أنجويسا لاعب منتخب الكاميرون على جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام غينيا بيساو، الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، بهذه النتيجة يحصد الكاميرون 3 نقاط يتصدر بها المجموعة، بينما يبقى منتخب غينيا بيساو دون رصيد وينتظر المنتخبان نتيجة مباراة غانا مع بنين التي تنطلق في العاشرة مساء اليوم لتحديد ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الأولى.
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حامل اللقب يستهل مشواره بالكان اليوم

تختتم اليوم مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في مصر، وذلك من خلال إقامة مباراتين في المجموعة السادسة التي تحتضنها مدينة الإسماعيلية، وستكون المباراة الأولى بين حامل اللقب الكاميرون ونظيرتها غينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساء، وتشارك الكاميرون في البطولة للمرة الـ19 وحققت أفضل نتائجها بالتتويج باللقب 5 مرات من قبل أعوام 1984 و1988 و2000 و2002 و2017، أما غينيا بيساو فتشارك في البطولة للمرة الثانية في تاريخها، حيث ودعت من دور المجموعات في نسختها الأخيرة بالجابون 2017.
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مدرب بنين: مباراة غانا صعبة ونسعى لتحقيق الأفضل

أكد ميشيل دوسييه المدير الفني لبنين، أن مباراة فريقه مع غانا قوية وصعبة للغاية مشيرا إلى أن فريقه سيجاهد للفوز بهذه المباراة المهمة في افتتاح مباريات المجموعة السادسة وأضاف أن الحالة النفسية والبدنية للاعبين جيدة للغاية وخاضوا التدريبات اليومية بالشكل اللائق استعدادًا لمباراة الغد أمام غانا، وأضاف دوسييه خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده مساء اليوم الإثنين، أنه لم يواجه أي مشاكل يمكن الوقوف عليها خلال إقامتهم في مصر. وأوضح أنه سوف يحاول تعويض غياب اللاعب "ستيفان" هداف منتخب بنين بتجهيز البدلاء له بشكل جيد، ويأمل أن يسجل الأهداف في شباك المنافس.
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