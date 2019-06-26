نجم غانا: لم نلعب حتى الآن وراضٍ عن التعادل مع بنين
تحرير:سعد الدين محمود
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص
جوردان آيو
أبدى جوردان آيو، نجم المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، رضاه عن تعادل منتخب بلاده أمام بنين، مؤكدًا أن ظروف اللقاء الصعبة تجعل التعادل نتيجة جيدة.
وحقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة، بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكلٍ منهما، في اللقاء المثير الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل.
وقال آيو، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، إن تلك هي المباراة الأولى للفريق في البطولة، وهذا ما جعلها أكثر صعوبة، معلقًا: «أعتقد أننا لم نلعب في البطولة حتى الآن».
وأشار لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، إلى أن طرد زميله جون بوي كان سلبيًا بالطبع على أداء النجوم السوداء،
وقال آيو، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «beIN sports»، إن تلك هي المباراة الأولى للفريق في البطولة، وهذا ما جعلها أكثر صعوبة، معلقًا: «أعتقد أننا لم نلعب في البطولة حتى الآن».
وأشار لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، إلى أن طرد زميله جون بوي كان سلبيًا بالطبع على أداء النجوم السوداء، مؤكدًا أنه جزء مهم لا يتجزأ من الأحداث التي أثرت على المباراة.
وعن مواجهة منتخب الكاميرون في المباراة المقبلة بالجولة الثانية، أوضح المهاجم الدولي أنها مباراة جماهيرية في المقام الأول لأنها تجمع بين فريقين كبيرين للغاية داخل القارة السمراء.
بهذه النتيجة يحصل كل فريق على نقطة واحد، ليحتل منتخب بنين المركز الثاني بالمجموعة بينما يحتل غانا المركز الثالث، ويتصدر الكاميرون المركز الأول برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب غينيا بيساو المجموعة بدون رصيد.