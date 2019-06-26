حكام أجانب لتقنية الفيديو في كأس الأمم الإفريقية

تحرير:كريم أحمد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ ص

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قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، التعاقد مع شركة بلجيكية لتطبيق تقنية الفيديو «VAR» في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وألغى الكاف تعاقده مع الشركة السابقة وقرر التعاقد مع الشركة البلجيكية بعد أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، كما قرر «الكاف» تعيين حكام من أوروبا لتقنية الفيديو في الأدوار من ربع النهائي إلى النهائي في أمم إفريقيا. ويتولى مهمة حكم الفيديو في ربع النهائي حكام من هولندا، وصلوا إلى مصر وتفقدوا الملاعب الخاصة بالبطولة للاطمئنان على جاهزية الغرف المخصصة لتقنية الفيديو.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة الأكبر في القارة السمراء. وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بسبب عدم تطبيق تقينة الفيديو في مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي بإياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا،