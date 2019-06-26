رياضة

حكام أجانب لتقنية الفيديو في كأس الأمم الإفريقية

تحرير:كريم أحمد ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ ص
الفار
الفار
قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، التعاقد مع شركة بلجيكية لتطبيق تقنية الفيديو «VAR» في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وألغى الكاف تعاقده مع الشركة السابقة وقرر التعاقد مع الشركة البلجيكية بعد أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، كما قرر «الكاف» تعيين حكام من أوروبا لتقنية الفيديو في الأدوار من ربع النهائي إلى النهائي في أمم إفريقيا. ويتولى مهمة حكم الفيديو في ربع النهائي حكام من هولندا، وصلوا إلى مصر وتفقدوا الملاعب الخاصة بالبطولة للاطمئنان على جاهزية الغرف المخصصة لتقنية الفيديو.
وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة الأكبر في القارة السمراء. وشهدت الفترة الماضية أزمة كبيرة بسبب عدم تطبيق تقينة الفيديو في مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي بإياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا،
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دافيد سيلفا

سيلفا يعلن نهاية رحلته مع مانشستر سيتي

أعلن الإسباني دافيد سيلفا، انتهاء رحلته مع ناديه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بنهاية عقده الحالي مع الفريق في صيف 2020، مؤكدًا أنه يفضل ختام مشواره مع الفريق بعد إتمامه 10 سنوات كاملة بقميصه. وأوضح سيلفا، مساء الثلاثاء، في رده على سؤال حول إمكانية بقائه مع «السيتيزينز» لسنوات إضافية عقب نهاية عقده في صيف 2020، أنه يعتبر فترة الـ10 سنوات التي قضاها مع مانشستر سيتي كافية للغاية، وأن وقت الرحيل بعد نهاية الموسم المقبل سيكون مثاليًا بالنسبة له.
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خطف العقول..حكاية محمد فوزي مع النشيد الوطني للجزائر

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نجم غانا: لم نلعب حتى الآن وراضٍ عن التعادل مع بنين

أبدى جوردان آيو، نجم المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، رضاه عن تعادل منتخب بلاده أمام بنين، مؤكدًا أن ظروف اللقاء الصعبة تجعل التعادل نتيجة جيدة. وحقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة، بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكلٍ منهما، في اللقاء المثير الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل.
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وصول-انفانتينو ‎

إنفانتينو: مصر نجحت في تقديم ليلة استثنائية

أبدى جيانى إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" سعادته بالتواجد في القاهرة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الأمم التي أقيمت مساء الجمعة على استاد القاهرة. وقال إنفانتينو إنه دائما ما يكون سعيدا عندما يتواجد في إفريقيا، حيث يجد الشغف بكرة القدم قويا ورائعا، ولكنه يرى أن هذا الشغف له مذاق خاص في القاهرة. وأضاف قائلا: "حضارة مصر ملهمة للبشرية وسعدت بالتواجد في مصر وهذا الملعب الرائع الذى يمتلك سحرًا خاصًا، ونجحت مصر في تقديم ليلة استثنائية إلى القارة السمراء والعالم أجمع، وبعد ما شاهدته أثق في قدرة اللجنة المنظمة على تقديم بطولة استتثنائية"
الافتتاح (5)

الكاف عن افتتاح أمم إفريقيا: مصر بهرت العالم

تحت عنوان "فخر إفريقيا" نشر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، تقريرا عن حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، الذي أقيم على استاد القاهرة مساء أمس الجمعة، وجاء فى التقرير أن حفل الافتتاح كان "تريند" على كل منصات مواقع التواصل الاجتماعى، كما أشار الكاف في تقريره إلى أن الحفل رغم قصر مدته وبساطته فإنه كان عظيما ورائعا ولفت انتباه وأنظار العالم كله، كما شدد التقرير على أن الحفل يستحق الثناء من كل مسؤولي كرة القدم، في جميع أنحاء العالم.
الافتتاح (8)

الكاف عن ستاد القاهرة:"جمال مش عادى"

تغزل الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في ظهور جماهير استاد القاهرة الجمالي والمُذهل، في افتتاحية كأس الأمم الإفريقية والاستعدادات الخاصة التى سبقت الافتتاح الرائع لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 . وظهر الحفل مبهرا إذ بدأ بعرض التنورة الصوفي، مع شاشة غطت أرضية ستاد القاهرة الدولي بالكامل، وضع فوقها مجسمات للأهرامات الثلاثة. وجاء تعليق حساب الكاف عبر تويتة على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"عن الحضور الجماهيرى قائلا:"ستاد القاهرة الدولي يتزين بجماهير الفراعنة" .
الاتحاد-الافريقي‎

في حالة الانسحاب..العقوبات تنتظر الكاميرون وزيمبابوي

شهدت الساعات القليلة الماضية أكثر من أزمة بين صفوف المنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستنطلق في العاشرة مساء غد الجمعة على استاد القاهرة، خاصة منتخبي الكاميرون وزيمبابوي بعد أن رفض لاعبو المنتخبين خوض منافسات البطولة بسبب عدم حصولهم على مكافآت التأهل وعدم التزام اتحادات بلادهم بالموعد المحدد لتسليم المكافآت، حيث رفض لاعبو الكاميرون السفر إلى مصر للمشاركة في البطولة وتدخل صامويل إيتو قائد الكاميرون السابق لإثناء اللاعبين عن قرارهم، بينما رفض لاعبو زيمبابوي خوض المران الأخير قبل مواجهة الفراعنة في مباراة الافتتاح.
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