مصر تشارك في تأسيس «ضحايا الإرهاب» بالأمم المتحدة

تحرير:التحرير ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ ص

السفير محمد إدريس

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الذي عُقد بمقر المنظمة، الثلاثاء، للدول المؤسسة لمجموعة أصدقاء «ضحايا الإرهاب»، ومن ضمنها مصر، والذي خُصص لإطلاق المجموعة وإعلان بدء أعمالها، بمشاركة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وفلاديمير فورونكوف، وكيل السكرتير العام، رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وخلال الاجتماع، أكد إدريس على ضرورة الاهتمام بضحايا الإرهاب وذويهم، مشددا على أهمية عدم تجاهل تضحياتهم، فضلا عن ضرورة تعامل الدول والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره مع حقوق ضحايا الإرهاب كأولوية قصوى.

كما استعرض إدريس الجهود التي تقوم بها الدولة والمؤسسات المصرية المختلفة لحماية حقوق ضحايا الإرهاب وذويهم. من جانبه، أعرب سكرتير عام الأمم المتحدة عن سعادته بإطلاق مجموعة العمل، مشددا على ما يمثله الإرهاب من تهديد عالمي بما يجعل من حماية حقوق ضحايا الإرهاب أحد أولويات الأمم المتحدة، وأكد على ضرورة دعم