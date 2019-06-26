رياضة

خطف العقول..حكاية محمد فوزي مع النشيد الوطني للجزائر

لم يستغرق في تأليف لحنه للقصيدة الصعبة إلا 3 أيام فقط، أبدع خلالها، وعزف أجمل موسيقى نالت إعجاب رجال ثورة تحرير الجزائر، ليتراجعوا عن موقفهم الرافض تلحينه للنشيد الوطني
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٣ ص
المنتخب الجزائري
المنتخب الجزائري
كل شيء داخل جبهة التحرير الوطنية بالجزائر كان في حركة مستمرة في هذا اليوم، حضور مكثف من رجالات الجبهة، شبان يتحركون كالموج المتدافع، كلهم حماس ورغبة في كتابة النشيد الوطني للبلاد كي يتم الاستفادة منه في الضغط على المستعمر الغاشم، وسط انقسام كبير عن من يقوم بكتابة النشيد، سرعان ما تدخل عبان رمضان، القائد الثوري المعروف بدوره الكبير في توحيد جبهة التحرير الوطني مع الفصائل السياسية من أجل محاربة الاستعمار، وقطع كل التساؤلات كعادته بإجابة واحدة، تمثلت في طرح اسم مُفدي زكريا شاعر الثورة الجزائرية.
البداية في الثالث والعشرين من شهر أبريل، تواصل عبان رمضان مع مفدي زكريا الذي رحب فورا وبعد 48 ساعة فقط كتب النشيد الوطني للجزائر، وبنفس الحماس سافر شاعر الثورة الجزائرية إلى تونس من أجل تلحين النشيد الوطني، ووقع الاختيار على الملحن الجزائري محمد توري، أول من لحن النشيد، وعلى الرغم من فرادة اللحن الذي
اقرأ المزيد
منتخب غانا

نجم غانا: لم نلعب حتى الآن وراضٍ عن التعادل مع بنين

أبدى جوردان آيو، نجم المنتخب الغاني الأول لكرة القدم، رضاه عن تعادل منتخب بلاده أمام بنين، مؤكدًا أن ظروف اللقاء الصعبة تجعل التعادل نتيجة جيدة. وحقق منتخب بنين مفاجأة كبيرة، بعد أن تعادل مع منتخب غانا بهدفين لكلٍ منهما، في اللقاء المثير الذي جمع بينهما، مساء الثلاثاء، على استاد الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتى 19 يوليو المقبل.
وادى-دجلة

نجم وادي دجلة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي

قال محمد هلال، لاعب فريق وادي دجلة، إن توقيعه مع وكيل اللاعبين نادر شوقي، خطوة جيدة، مشيرًا إلى أنه قدم مع فريقه موسمًا ناجحًا. وتابع هلال، في تصريحات تليفزيونية، خلال حلقة الثلاثاء، من برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»: «واجهنا في بداية الموسم بعض الصعوبات، لكن في النهاية استطعنا أن نقدم عمل جيد، وكان ينقصنا في المواسم الماضية مدرب مثل تاكيس جونيس». وأوضح: «توقيعي مع نادر شوقي خطوة جيدة للغاية في مسيرتي، وبالطبع أحلم بالاحتراف الخارجي».
تركي- آل- شيخ‎

تركي آل الشيخ يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد العربي

أعلن المستشار تركي ال شيخرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، استقالته من رئاسة الاتحاد العربى لكرة القدم، كما تقدم أيضًا باستقالته من الرئاسة الشرفية لناديى الوحدة والتعاون السعوديين، لينهى بذلك تركي آل شيخ اى علاقة بينه وبين الوسط الرياضى وذلك بعد إعلانه مطلع الشهر الحالى إنهاء تجربته مع نادي بيراميدز فى الدورى المصرى الذي كان يمتلكه مع بعض المستثمرين العرب. . وكالعادة قام تركي آل شيخ باعلان استقالته عبر وسائل التواصل الإجتماعي مساء اليوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر.
اقرأ المزيد من الأخبار
مانى

قصة هروب ماني من أسرته للعب كرة القدم

عانى النجم السنغالي ساديو ماني في بداية حياته كي يلعب كرة القدم بسبب رفض أسرته وإصرارهم على إكمال دراسته، وعن ذلك قال ماني لمجلة "فرانس فوتبول": "في البداية حضرت كل شيء، وكنت أعرف أنني لا أملك المال، ومع غروب الشمس في قريتي، أخفيت في الأعشاب الطويلة المزروعة أمام منزلي حقيبة بها كل متعلقاتي، وفي الصباح الباكر فقط غسلت أسناني ورحلت عن المنزل دون إخبار أي شخص، رحلت رفقة صديق مقرب لي، والذي أعطاني بعضا من المال كي أتمكن من ركوب حافلة متوجهة إلى العاصمة داكار.
السنغال-و نيجيريا-ساديو-ماني‎ (4)

ماني يرغب في استبدال دوري أبطال أوروبا بلقب الكان

أعرب النجم السنغالي ساديو ماني عن رغبته في التتويج رفقة منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر حاليا، مشيرًا إلى استعداده لاستبدال لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج به رفقة ليفربول في وقت سابق من شهر يونيو الجاري، من أجل الظفر باللقب الإفريقي، ولعب ماني دورًا كبيرًا في تتويج ليفربول باللقب السادس في تاريخ النادي في دوري أبطال أوروبا، بالتغلب في المباراة النهائية على توتنهام بهدفين دون رد، ولكن مع عدم تتويج السنغال بكأس الأمم الإفريقية من قبل، يبدو أن النجاح الإفريقي له قيمة أكبر من دوري الأبطال عند ماني.
السنغال-وتنزانيا ‎ (9)

مدرب السنغال: نصنع هذا الفريق منذ 5 سنوات

شدد أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، أن فريقه سيخوض مواجهة الجزائر المقبلة بمزيد من الحذر، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل. وحقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على نظيره التنزاني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد، على استاد "الدفاع الجوي" ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، ليحصد السنغال 3 نقاط ليتقاسم الصدارة مع الجزائر بعد فوز محاربي الصحراء على كينيا بنتيجة 2-0 أيضًا، بينما تذيل منتخب تنزانيا الترتيب دون رصيد.
منتخب-الجزائر-2014

محرز يقود الجزائر للفوز على كينيا في كأس الأمم

حقق منتخب الجزائر فوزًا ثمينًا على نظيره الكيني بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع بنيهما مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخبًا، تقدم بغداد بونجاح لمحاربي الصحراء من ركلة جزاء في الدقيقة 34 وعزز رياض محرز تقدم الفريق بالهدف الثاني في الدقيقة 43، بهذه النتيجة يحصد الجزائر 3 نقاط غالية في مشواره بالبطولةن بينما يبقى منتخب كينيا دون رصيد من النقاط.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org