رياضة

سيلفا يعلن نهاية رحلته مع مانشستر سيتي

تحرير:سعد الدين محمود ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ ص
دافيد سيلفا
دافيد سيلفا
أعلن الإسباني دافيد سيلفا، انتهاء رحلته مع ناديه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بنهاية عقده الحالي مع الفريق في صيف 2020، مؤكدًا أنه يفضل ختام مشواره مع الفريق بعد إتمامه 10 سنوات كاملة بقميصه. وأوضح سيلفا، مساء الثلاثاء، في رده على سؤال حول إمكانية بقائه مع «السيتيزينز» لسنوات إضافية عقب نهاية عقده في صيف 2020، أنه يعتبر فترة الـ10 سنوات التي قضاها مع مانشستر سيتي كافية للغاية، وأن وقت الرحيل بعد نهاية الموسم المقبل سيكون مثاليًا بالنسبة له.
وكشف لاعب منتخب إسبانيا السابق، أن إدارة النادي عرضت عليه التجديد لموسمين إضافيين، لكنه رفض مفضلًا التجديد لموسم واحد فقط، رغبة منه في إتمام 10 سنوات كحصيلة لمسيرته مع الفريق، معلقًا: «لا يمكنني تخيل اللعب ضد مانشستر سيتي يومًا رفقة فريق آخر في إنجلترا». وأضاف صاحب الـ33 عامًا، أنه سيدرس
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