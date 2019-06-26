سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مستشار ترامب: أمريكا لن تتخلى عن الفلسطينيين

تحرير:وكالات ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ ص
جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
قال جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملتزم بتحقيق مستقبل أفضل للفلسطينيين. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد كوشنر أن تحقيق الازدهار للشعب الفلسطيني يعد أحد أهم أهداف الورشة الاقتصادية التي انطلقت أعمالها في البحرين، ولن يتحقق ذلك دون حل سياسي عادل للصراع، موضحا أن القضايا السياسية لن تكون محل بحث في مؤتمر المنامة. وأضاف كوشنر: «هذه الورشة لها مخرجات إذا طبقت بشكل جيد فإنها ستؤدي إلى مستقبل كريم ومزدهر وملىء بالفرص، يمكننا تحقيق أشياء كثيرة إذا قمنا بتحسين حياة المواطنين».
وتابع: «الجزء الاقتصادي شرط أساسي مسبق لتحقيق السلام بالمنطقة، نسعى من خلال الخطة المطروحة  إلى خلق فرص العمل وجلب الاسثمارات».وتدعو الخطة الجديدة التي تتبناها الولايات المتحدة إلى إنشاء صندوق استثمار عالمي لدعم اقتصاديات الفلسطينيين والدول العربية المجاورة، وبناء ممر يربط بين الضفة الغربية وقطاع
اقرأ المزيد
قاعدة-أمريكية-في-اليابان

هل ينسحب ترامب من معاهدة الدفاع الأمريكية اليابانية؟

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وقعت الولايات المتحدة اتفاقية الدفاع المشترك مع اليابان، والتي منحتها الحق في بناء قواعد عسكرية على أراضي الأخيرة، مقابل الدفاع عنها. والآن يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع عدد من المقربين منه الانسحاب من المعاهدة، وفقا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، قائلا إن الاتفاقية غير عادلة. ونقلت المصادر عن ترامب قوله إن الاتفاق يعد مجحفا بالنسبة للولايات المتحدة، لأنه يعِد بالتدخل الأمريكي في حالة تعرض اليابان لهجوم، لكنه لا يلزم الجيش الياباني الدفاع عن أمريكا.
دونالد-ترامب (5)

أمريكا: لا نريد نزاعا مع إيران.. والدبلوماسية متاحة

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إنها لا تريد نزاعا مع إيران، وإن المجال لا يزال مفتوحا للدبلوماسية، مؤكدة في الوقت نفسه أن ردها سيكون حاسما في حال استمرت التهديدات الإيرانية، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له. وصرح عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في وقت سابق اليوم، بأن قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على مرشد النظام علي خامنئي، يغلق الطريق أمام الحلول الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».
دونالد ترامب

ترامب يرد على صحفية اتهمته باغتصابها: «مش على ذوقي»

علّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتهام كاتبة صحفية إياه باغتصابها، وقال: "إنها ليست من النوع المفضل الذي أرغبه من النساء". وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "ذا هيل"، أمس الإثنين، أوضح "ترامب" أن الكاتبة إليزابيث جان كارول كانت "تكذب تماما" عندما اتهمته مؤخرا باغتصابها داخل غرفة تبديل الملابس في متجر متعدد الأقسام بنيويورك في منتصف التسعينيات. وأضاف: "سأقولها باحترام كبير: أولا.. إنها ليست من نوع النساء المفضل لدي. ثانيا.. لم يحدث هذا أبدا، حسنا؟".
ستيفن-منوشين

أمريكا: تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية

صرح وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، بأن العقوبات الأمريكية الإضافية التى وقعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الإثنين، تجمد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية، إذ سيتم اتخاذ مواقف محددة من المسئولين فى إيران عن الأحداث الأخيرة. وأضاف منوشين، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة "سى إن إن" الأمريكية، "كما تعلمون لقد فرضنا فى وقت سابق عقوبات على قاسم سليمانى الجنرال بالحرس الثورى الإيرانى بسبب تصرفاته، واليوم سأعلن فرض عقوبات على ثلاثة أسماء آخرين لرؤسائه وهم على رضا تنجسيرى الذى كان مسئولاً عن تهديد قوات النظام الإيرانى بغلق مضيق هرمز.
اقرأ المزيد من الأخبار
ترامب يمازح الصحفية وزوجها

صحفية أمريكية تتهم ترامب باغتصابها

قالت كاتبة صحفية أمريكية شهيرة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اغتصبها قبل ربع قرن، داخل حجرة لتبديل الملابس في أحد متاجر الثياب الفخمة في نيويورك. وبحسب وكالة «فرانس برس»، سارع ترامب بنفى الاتهام. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قالت الصحفية إيه. جان كارول، صاحبة الـ75 عاما، وهى كاتبة عمود في مجلة «إيل» بنسختها الأمريكية، في مقابلة نشرتها مجلة «نيويورك» إنها في ذاك اليوم الذي لم تعد تذكر ما إذا كان في عام 1995 أو 1996 كانت عند مدخل متجر «بيرجدورف جودمان» في حي «آبر إيست سايد» الراقي حين التقت صدفة بترامب، المطور العقاري الذي كانت على معرفة شخصية به.
البنتاجون

البنتاجون: لن نحارب إيران لكننا قادرون على الرد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد البنتاجون، في بيان، أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة، مضيفا: «أي هجوم إيراني على أي طائرة تحلق في الأجواء الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة». يأتي فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية.
دونالد ترامب

صحيفة أمريكية: ترامب وافق على ضرب إيران ثم تراجع

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على خطة لضرب أهداف إيرانية، ثم تراجع عن التنفيذ بشكل مفاجئ. جاء ذلك في وقت تصاعد فيه التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بشكل ملموس، في أعقاب قيام إيران بإسقاط طائرة استطلاع أمريكية مسيرة، وفي وقت يترقب فيه العالم رد واشنطن على ما وصفه ترامب بـ«الخطأ الفادح» من قبل النظام الإيراني. وشددت الصحيفة الأمريكية: «حتى الساعة 7 مساء الخميس، كان المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون يتوقعون ضربة أمريكية، وذلك بعد محادثات مكثفة في البيت الأبيض بين كبار مسؤولي الأمن القومي وقيادات الكونجرس».
نائب-الرئيس-الأمريكى-السابق-جو-بايدن (1)

جو بايدن: سياسة ترامب لاحتواء إيران «كارثية»

يرى جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الخميس، أن سياسة الرئيس دونالد ترامب، لاحتواء إيران «كارثية»، وأن ابتعاده عن الدبلوماسية جعل «الصراع العسكري أكثر ترجيحا». وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال بايدن، في بيان، وهو أحد المرشحين ضمن انتخابات الحزب الديمقراطي التمهيدية للسباق إلى البيت الأبيض، إن ترامب «أخفق» في حماية «مصلحتين أمريكيتين حيويتين في الشرق الأوسط، هما منع إيران من الحصول على سلاح نووي وضمان استقرار إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز».
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org