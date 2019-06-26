جريمة

انتحار طبيب تناول حبة حفظ الغلال في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ ص
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
أقدم طبيب بشرى بمستشفى قلين المركزى فى محافظة كفر الشيخ على الانتحار، إذ تناول حبة حفظ الغلال، وذلك لمعاناته من مرض نفسى كما أنه كان يخضع للعلاج من الإدمان وفق ما توصلت إليه تحريات ضباط المباحث. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن بلاغ ورد إلى العقيد عماد جلال، مأمور مركز شرطة قلين، باستقبال طبيب يبلغ من العمر 34 عامًا، نتيجة تناوله مادة سامة «حبوب حفظ الغلال».
على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة قلين إلى موقع البلاغ، وتم استدعاء مفتش الصحة لمناظرة الجثة، فرجح أن يكون سبب الوفاة تناول مادة سامة.وأفادت التحريات الأولية التى أجراها رئيس مباحث مركز شرطة قلين بأن الطبيب كان يعانى من مرض نفسى، كما أنه كان يخضع للعلاج من الإدمان.تم إيداع الجثة فى مشرحة مستشفى كفر
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فتاة-الإسكندرية

حبس مصور فيديو «فتاة الموتوسيكل» بالإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، حبس «محمد. س» وعرضه باكر برفقة تحريات المباحث، فى واقعة ادعاء إنقاذ فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة،، كانت تستقل دراجة نارية مع شقيقيها، إذ قام بتصويرهم واختلاق قصة غير حقيقية. وكانت النيابة قد واجهت الطرفين، خلال التحقيقات، وأكد علاء محمود، ومروان محمود، شقيقا الفتاة، عدم معرفتهما به، وقالا إنهما فوجئا بانتشار مقطع فيديو لهما مع شقيقتهما، واختلاق قصة كاذبة بمطاردتهما والقبض عليهما بسبب خطفها، بالاستعانة بأمين شرطة، وفور علمهما بالخبر قاما بنشر فيديو نفوا فيه الواقعة، ثم توجها فى اليوم التالى لتحرير محضر.
زياد-العليمى (2)

حبس زياد العليمي وآخرين 15 يوما في قضية «خطة الأمل»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، حبس المحامي زياد العليمي، وعضو مجلس الشعب الأسبق، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وعمر الشنيطي، و6 آخرين، 15 يوما احتياطيّا على ذمة التحقيقيات الجارية فى القضية الجديدة؛ المتهمين فيها بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ومساعدتها على تحقيق أهدافها، وذلك فى إطار ما يسمى بـ«خطة الأمل» وفقا لبيان وزارة الداخلية. ?وشملت قائمة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية التي حملت الرقم 930 لسنة 2019، كلا من مصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي.
زياد-العليمى (2)

«أمن الدولة» تنتهي من تحقيقات «خطة الأمل»

انتهت نيابة أمن الدولة العليا، مساء الثلاثاء، من تحقيقاتها مع كل من المحامي زياد العليمي، عضو مجلس الشعب الأسبق، والمحاميين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وكذلك عمر الشنيطي، وآخرين، في القضية المقيدة برقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تمت مواجهتهم بمحاضر التحريات التي أعدها جهاز الأمن الوطني عن دورهم في تنفيذ مخطط إرهابي تقوم عليه جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة وعدد من قياداتها بالخارج وعلى رأسهم معتز مطر وعلى بطيخ ومحمد ناصر.
زياد-العليمى (1)

«أمن الدولة» تواجه العليمي وآخرين بتحريات الأمن الوطني

واجهت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، كل من المحامي زياد العليمي، عضو مجلس الشعب الأسبق، والمحاميين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، وكذلك عمر الشنيطي، وآخرين، بمحاضر التحريات التي أعدها جهاز الأمن الوطني عن دورهم في تنفيذ مخطط إرهابي تقوم عليه جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون بين الجماعة وعدد من قياداتها بالخارج وعلى رأسهم معتز مطر وعلى بطيخ ومحمد ناصر. أشارت التحريات الأمنية إلى أن المتهمين تواصلوا مع عناصر قيادية بجماعة الإخوان الإرهابية.
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جثة

انتحار طالبة ثانوي بـ«الغلة القاتلة» بسبب الامتحانات

شهدت إحدى قرى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، إقدام طالبة بالصف الثالث الثانوي على الانتحار، بتناول قرص من حبوب الغلة القاتلة؛ بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة في أثناء امتحانات الثانوية العامة، وتم نقلها على الفور لمستشفى كوم حمادة العام وتحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود العام حيث توفيت، وتم انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4626 إداري مركز شرطة كوم حمادة لسنة 2019 وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.
جثة (5)

يئست من المرض.. انتحار مسنة من الدور الخامس بالبحيرة

شهدت منطقة نادي المعلمين في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حادثًا مأساويًّا، عندما انتحرت ربة منزل في أول أيام العيد بإلقاء نفسها من بلكونة شقتها في الطابق الخامس، ليأسها من المرض. وسقطت "منى .م .أ" 65 سنة، على الأرض جثة هامدة غارقة في الدماء وسط حالة من الحزن بين أهالي المنطقة، وتم نقلها إلى مستشفى دمنهور العام، لكنها توفيت قبل وصولها، فيما انتدب فريق من النيابة العامة بقسم دمنهور لمعاينة الحادث، وفريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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