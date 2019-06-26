انتحار طبيب تناول حبة حفظ الغلال في كفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ ص

جثة - أرشيفية

أقدم طبيب بشرى بمستشفى قلين المركزى فى محافظة كفر الشيخ على الانتحار، إذ تناول حبة حفظ الغلال، وذلك لمعاناته من مرض نفسى كما أنه كان يخضع للعلاج من الإدمان وفق ما توصلت إليه تحريات ضباط المباحث. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن بلاغ ورد إلى العقيد عماد جلال، مأمور مركز شرطة قلين، باستقبال طبيب يبلغ من العمر 34 عامًا، نتيجة تناوله مادة سامة «حبوب حفظ الغلال».

على الفور انتقلت قوة من مركز شرطة قلين إلى موقع البلاغ، وتم استدعاء مفتش الصحة لمناظرة الجثة، فرجح أن يكون سبب الوفاة تناول مادة سامة.وأفادت التحريات الأولية التى أجراها رئيس مباحث مركز شرطة قلين بأن الطبيب كان يعانى من مرض نفسى، كما أنه كان يخضع للعلاج من الإدمان.تم إيداع الجثة فى مشرحة مستشفى كفر