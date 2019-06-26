رياضة

في مثل هذا اليوم.. اعتزل الملاكم محمد علي كلاي

تحرير:محمد عودة ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الملاكم العالمي محمد علي كلاي
الملاكم العالمي محمد علي كلاي
في مثل هذا اليوم 26 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1979: اعتزل الملاكم العالمي محمد علي كلاي. وفي عام 1972: ولد زين الدين زيدان، لاعب كرة قدم فرنسي. وفي عام 1791: عمر مكرم يصل إلى القاهرة لأول مرة قادما من الصعيد. وفي عام 1819: تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية. وفي عام 1853: التوقيع على معاهدة المقطع بين الفرنسيين والأمير عبد القادر الجزائري.
وفي عام 1862: بدء حرب الأيام السبعة أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في عهد أبراهام لينكون.وفي عام 1879: تنصيب محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي إسماعيل.وفي عام 1940: تركيا تعلن الحياد في الحرب العالمية الثانية.وفي عام 1977: استقلال جيبوتي.وفي عام 1993: الولايات المتحدة تطلق صاروخا يستهدف
اقرأ المزيد
دافيد سيلفا

سيلفا يعلن نهاية رحلته مع مانشستر سيتي

أعلن الإسباني دافيد سيلفا، انتهاء رحلته مع ناديه الحالي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بنهاية عقده الحالي مع الفريق في صيف 2020، مؤكدًا أنه يفضل ختام مشواره مع الفريق بعد إتمامه 10 سنوات كاملة بقميصه. وأوضح سيلفا، مساء الثلاثاء، في رده على سؤال حول إمكانية بقائه مع «السيتيزينز» لسنوات إضافية عقب نهاية عقده في صيف 2020، أنه يعتبر فترة الـ10 سنوات التي قضاها مع مانشستر سيتي كافية للغاية، وأن وقت الرحيل بعد نهاية الموسم المقبل سيكون مثاليًا بالنسبة له.
منتخب الجزائر

خطف العقول..حكاية محمد فوزي مع النشيد الوطني للجزائر

كل شيء داخل جبهة التحرير الوطنية بالجزائر كان في حركة مستمرة في هذا اليوم، حضور مكثف من رجالات الجبهة، شبان يتحركون كالموج المتدافع، كلهم حماس ورغبة في كتابة النشيد الوطني للبلاد كي يتم الاستفادة منه في الضغط على المستعمر الغاشم، وسط انقسام كبير عن من يقوم بكتابة النشيد، سرعان ما تدخل عبان رمضان، القائد الثوري المعروف بدوره الكبير في توحيد جبهة التحرير الوطني مع الفصائل السياسية من أجل محاربة الاستعمار، وقطع كل التساؤلات كعادته بإجابة واحدة، تمثلت في طرح اسم مُفدي زكريا شاعر الثورة الجزائرية.
تقنية-الفار

حكام أجانب لتقنية الفيديو في كأس الأمم الإفريقية

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف»، التعاقد مع شركة بلجيكية لتطبيق تقنية الفيديو «VAR» في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وألغى الكاف تعاقده مع الشركة السابقة وقرر التعاقد مع الشركة البلجيكية بعد أزمة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، كما قرر «الكاف» تعيين حكام من أوروبا لتقنية الفيديو في الأدوار من ربع النهائي إلى النهائي في أمم إفريقيا. ويتولى مهمة حكم الفيديو في ربع النهائي حكام من هولندا، وصلوا إلى مصر وتفقدوا الملاعب الخاصة بالبطولة للاطمئنان على جاهزية الغرف المخصصة لتقنية الفيديو.
اقرأ المزيد من الأخبار
كأس-أمم -اسيا-لكرة-السلة‎

صراع سياسي جديد في أمم آسيا لكرة السلة

أثارت قرعة كأس الأمم الآسيوية لكرة السلة 2021 أمس السبت في مدينة بنجالور بالهند، ردود فعل واسعة بعدما أسفرت عن وقوع منتخبات السعودية وسوريا وقطر وإيران في نفس المجموعة، وهي مجموعة تضم 4 دول الخلافات السياسية ما بينها، ستشعل المنافسات الرياضية وتجعل من المجموعة الخامسة مجموعة الموت. وجاءت باقي مجموعات البطولة على النحو التالي: المجموعة الأولى: الفلبين وكوريا الجنوبية وإندونيسيا وتايلاند. المجموعة الثانية: ماليزيا والصين واليابان وتايبيه. المجموعة الثالثة: هونج كونج ونيوزيلندا وأستراليا وجوام. المجموعة الرابعة: البحرين ولبنان والهند والعراق.
منتخب-تونس

استعداداً لأمم إفريقيا.. تونس تهزم العراق ودياً

فاز المنتخب التونسي لكرة القدم على نظيره المنتخب العراقي بهدفين دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب رادس، ضمن استعدادات نسور قرطاج لمنافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وأوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر يوم 12 أبريل الماضي تحت سفح الأهرامات في الجيزة، المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: مالى، موريتانيا، أنجولا، بالإضافة إلى نسور قرطاج.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org