في مثل هذا اليوم.. اعتزل الملاكم محمد علي كلاي

تحرير:محمد عودة ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الملاكم العالمي محمد علي كلاي

في مثل هذا اليوم 26 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1979: اعتزل الملاكم العالمي محمد علي كلاي. وفي عام 1972: ولد زين الدين زيدان، لاعب كرة قدم فرنسي. وفي عام 1791: عمر مكرم يصل إلى القاهرة لأول مرة قادما من الصعيد. وفي عام 1819: تسجيل براءة اختراع الدراجة الهوائية. وفي عام 1853: التوقيع على معاهدة المقطع بين الفرنسيين والأمير عبد القادر الجزائري.

وفي عام 1862: بدء حرب الأيام السبعة أثناء الحرب الأهلية الأمريكية في عهد أبراهام لينكون.وفي عام 1879: تنصيب محمد توفيق خديوي على مصر بعد خلع والده الخديوي إسماعيل.وفي عام 1940: تركيا تعلن الحياد في الحرب العالمية الثانية.وفي عام 1977: استقلال جيبوتي.وفي عام 1993: الولايات المتحدة تطلق صاروخا يستهدف