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طقس اليوم شديد الحرارة.. و18 مدينة +40 درجة

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 40شبين الكوم 25 39طنطا 24 38دمنهور 23 36الإسكندرية 24 32بلطيم 24 32مطروح 23 31السلوم 23 32سيوة 23 40بورسعيد 25 32دمياط 25 30الزقازيق 25 40الإسماعيلية 23 39السويس 24 39العريش 22 33رفح 23 32رأس سدر 26 38نخل 22 38 نويبع 29 40 طابا 25 38 كاترين
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امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (4)

تداول أسئلة وإجابات امتحاني الكيمياء والجغرافيا

تداولت صفحات الغش الإلكتروني الشهيرة بـ"شاومينج" عبر موقع "فيسبوك" وتطبيق "واتساب"، اليوم الأربعاء، امتحاني الكيمياء والجغرافيا، بعد بدء اللجان الامتحانية، كما تم تداول الإجابات على الأسئلة، والملاحظ أنه تم تداول اسئلة امتحانات الكيمياء والجغرافيا، ومدون على البوكليت رقم الكود الخاصة بالبوكليت. من جانبها، قالت غرفة عمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جاري تتبع مصدر الأسئلة وتحديد هوية الطلاب واسم اللجنة والمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (2)

التعليم: تعليمات جديدة لمقدري درجات التاريخ

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه تم توجيه تعليمات إلى مقدري درجات مادة التاريخ للثانوية العامة، بضرورة التعامل مع منطقية الإجابة وليس نموذج الإجابة كما يجب أن يكون، فإذا أجاب الطالب بشكل علمى وصحيح، حتى ولو لم تكن نصا كما هي في نموذج الإجابة سيحصل على درجته، مشددة على أنه لن يحدث أي تغيير في نموذج الإجابة، لأنه لا توجد أي أخطاء في الامتحان وبالتالي ليست هناك ضرورة لتغيير النموذج، وهنا طلبة حصلوا على الدرجة النهائية في المادة، ودرجات كثيرة مرتفعة في المادة ونسبة النجاح فى العينة العشوائية ستكون مرتفعة.
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مصر تشارك في تأسيس «ضحايا الإرهاب» بالأمم المتحدة

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الذي عُقد بمقر المنظمة، الثلاثاء، للدول المؤسسة لمجموعة أصدقاء «ضحايا الإرهاب»، ومن ضمنها مصر، والذي خُصص لإطلاق المجموعة وإعلان بدء أعمالها، بمشاركة أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وفلاديمير فورونكوف، وكيل السكرتير العام، رئيس مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وخلال الاجتماع، أكد إدريس على ضرورة الاهتمام بضحايا الإرهاب وذويهم، مشددا على أهمية عدم تجاهل تضحياتهم، فضلا عن ضرورة تعامل الدول والأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره مع حقوق ضحايا الإرهاب كأولوية قصوى.
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الصحف الورقية تحتضر على الرصيف (ملف)

رغم تراجع أعداد توزيع النسخ المطبوعة للصحف العامة محليّا وخارجيّا خلال السنوات الماضية، فإن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، خرج بتصريح أمس، زاد من حالة السوء التي تمر بها مهنة الصحافة، إذ أعلن زيادة أسعار الصحف الصادرة عن المؤسسات الصحفية القومية بقيمة «جنيه واحد» لكل من الصحف اليومية والأسبوعية اعتبارًا من أول يوليو المقبل. وشكّل القرار حالة من الجدل والترقب داخل الشارع المصري، كما رآه عدد من رؤساء الصحف يُمثل ضغطا اقتصاديا إلى حد كبير على سوق الصحافة الورقية بشكل عام، سواء كانت قومية أو خاصة أو حزبية.
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طقس-حار (1)

الأرصاد: اليوم طقس شديد الحرارة.. و10 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-حار (2)

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة.. و10 مدن +40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد تحذر: اليوم ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود، اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

الأرصاد تحذر: غدا ارتفاع في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود، غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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