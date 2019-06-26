طقس اليوم شديد الحرارة.. و18 مدينة +40 درجة

تحرير:أ.ش.أ ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٩ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 40شبين الكوم 25 39طنطا 24 38دمنهور 23 36الإسكندرية 24 32بلطيم 24 32مطروح 23 31السلوم 23 32سيوة 23 40بورسعيد 25 32دمياط 25 30الزقازيق 25 40الإسماعيلية 23 39السويس 24 39العريش 22 33رفح 23 32رأس سدر 26 38نخل 22 38 نويبع 29 40 طابا 25 38 كاترين