ضبط مصريين اثنين في نيكاراجوا يشتبه في صلتهم بداعش

تحرير:وكالات ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص

داعش - صورة أرشيفية

ألقى أفراد من القوات المسلحة في نيكاراجوا، أمس الثلاثاء، القبض على 4 أشخاص (اثنين مصريين واثنين عراقيين)، وذلك للاشتباه في أن لهم صلة بتنظيم داعش الإرهابي، ومن المنتظر ترحيلهم إلى كوستاريكا، إذ قدموا منها بطريقة غير مشروعة. وثلاثة من الأربعة المتهمين تتطابق هوياتهم مع مشتبه بهم وردت أسماؤهم?????? في نشرة تتعلق بتحقيقات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذر من وصول ثلاثة يحتمل أنهم إرهابيون إلى أميركا الوسطى في الفترة الأخيرة، وذلك حسبما ذكرت شرطة نيكاراجوا، ونقل عنها موقع "سكاي نيوز" بالعربية.

والمصريان هما محمد إبراهيم، 33 عاما، ومحمود سامي عيسى، 26 عاما، والعراقيان هما أحمد غانم محمد الجبوري، 41 عاما، ومصطفى علي محمد يعقوب، 29 عاما، ووردت أسماء الثلاثة الأوائل في نشرة تحقيقات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التي نشرتها وسائل إعلام مكسيكية، أول من أمس الإثنين، مشيرة إلى أنهم أعضاء على الأرجح