إرهاب

ضبط مصريين اثنين في نيكاراجوا يشتبه في صلتهم بداعش

تحرير:وكالات ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٥ ص
داعش - صورة أرشيفية
داعش - صورة أرشيفية
ألقى أفراد من القوات المسلحة في نيكاراجوا، أمس الثلاثاء، القبض على 4 أشخاص (اثنين مصريين واثنين عراقيين)، وذلك للاشتباه في أن لهم صلة بتنظيم داعش الإرهابي، ومن المنتظر ترحيلهم إلى كوستاريكا، إذ قدموا منها بطريقة غير مشروعة. وثلاثة من الأربعة المتهمين تتطابق هوياتهم مع مشتبه بهم وردت أسماؤهم?????? في نشرة تتعلق بتحقيقات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذر من وصول ثلاثة يحتمل أنهم إرهابيون إلى أميركا الوسطى في الفترة الأخيرة، وذلك حسبما ذكرت شرطة نيكاراجوا، ونقل عنها موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
والمصريان هما محمد إبراهيم، 33 عاما، ومحمود سامي عيسى، 26 عاما، والعراقيان هما أحمد غانم محمد الجبوري، 41 عاما، ومصطفى علي محمد يعقوب، 29 عاما، ووردت أسماء الثلاثة الأوائل في نشرة تحقيقات وزارة الأمن الداخلي الأمريكية التي نشرتها وسائل إعلام مكسيكية، أول من أمس الإثنين، مشيرة إلى أنهم أعضاء على الأرجح
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حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (4)

استشهاد ضابط و6 مجندين في هجوم إرهابي بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد ضابط و6 مجندين، في هجوم إرهابي بمدينة العريش شمال سيناء، وذلك حسب ما نقلته قناة "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل لها، دون مزيد من التفاصيل. وأصدرت الوزارة، أمس الثلاثاء، بيانا، أعلنت فيه عن إجهاض مخطط إرهابي لجماعة الإخوان، تحت مسمى "خطة الأمل"، إذ أنها كشفت أبعاد المخطط الذي يرتكز على إنشاء مسارات لتدفقات نقدية من الخارج، مضيفة أنه تم توجيه ضربة أمنية لعدد من الكيانات الاقتصادية والقائمين عليها من الجماعة الإرهابية.
القبض-على-أمير-داعش-باليمن-الملقب-بأبو-أسامة-المهاجر

أبوأسامة المهاجر.. «بن لادن اليمن» الذي حير السعودية

بعد فشل العديد من المحاولات للقبض عليه، تمكنت قوات خاصة سعودية، اليوم "الثلاثاء"، من إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن، الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر"، المسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، في أحد المنازل بالبلدة المنكوبة، ووفقا للمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي، فإن القوات الخاصة السعودية بالتعاون مع نظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تمكنت خلالها من القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، وعدد من أعضاء التنظيم كانوا برفقة المهاجر اليوم الثلاثاء.
طالبان (1)

مقتل 14 فردا من جماعة طالبان في أفغانستان

شنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم السبت، عملية ضد جماعة طالبان، في منطقة دياك المضطربة بمقاطعة غزني شرق البلاد، ما أسفر عنه مقتل 14 فردا من أعضاء الجماعة، وذلك بحسب مصادر عسكرية أفغانية، فيما لم يعلق مقاتلو طالبان على العملية حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية. وفي نفس السياق، شنت قوات الأمن الأفغاني، أمس الجمعة، عمليات منفصلة ضد جماعة طالبان، في إقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب البلاد، ما أسفر عنه مقتل 6 أفراد من أعضاء الجماعة.
حركة-طالبان

مقتل 6 أفراد من جماعة طالبان في أفغانستان

شنت قوات الأمن الأفغاني، اليوم الجمعة، عمليات منفصلة ضد جماعة طالبان، في إقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب البلاد، ما أسفر عنه مقتل 6 أفراد من أعضاء الجماعة. وفي ذات السياق، صرحت مصادر عسكرية مضطلعة بأن قوات الأمن الأفغانية عثرت في إقليم أوروزجان، على مخابئ أسلحة تابعة لطالبان، وتم إطلاق عدد من القذائف الجوية، أسفرت مقتل 4 مسلحين وإصابة خامس، مضيفة أن عملية مداهمة أخرى تم تنفيذها بنفس الإقليم من قبل القوات الخاصة الأفغانية، التي عثرت على مخبأ كبير للأسلحة.
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القبض-على-أمير-داعش-باليمن-الملقب-بأبو-أسامة-المهاجر

أبوأسامة المهاجر.. «بن لادن اليمن» الذي حير السعودية

بعد فشل العديد من المحاولات للقبض عليه، تمكنت قوات خاصة سعودية، اليوم "الثلاثاء"، من إلقاء القبض على أمير تنظيم "داعش" الإرهابي في اليمن، الملقب بـ"أبو أسامة المهاجر"، المسؤول المالي للتنظيم، وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له، في أحد المنازل بالبلدة المنكوبة، ووفقا للمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي، تركي المالكي، فإن القوات الخاصة السعودية بالتعاون مع نظيرتها اليمنية نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني، تمكنت خلالها من القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، وعدد من أعضاء التنظيم كانوا برفقة المهاجر اليوم الثلاثاء.
طالبان (1)

مقتل 14 فردا من جماعة طالبان في أفغانستان

شنت القوات الخاصة الأفغانية، اليوم السبت، عملية ضد جماعة طالبان، في منطقة دياك المضطربة بمقاطعة غزني شرق البلاد، ما أسفر عنه مقتل 14 فردا من أعضاء الجماعة، وذلك بحسب مصادر عسكرية أفغانية، فيما لم يعلق مقاتلو طالبان على العملية حتى الآن، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية. وفي نفس السياق، شنت قوات الأمن الأفغاني، أمس الجمعة، عمليات منفصلة ضد جماعة طالبان، في إقليمي أوروزجان وهيلمند جنوب البلاد، ما أسفر عنه مقتل 6 أفراد من أعضاء الجماعة.
الجيش-المصرى-يطهر-سيناء-من-الارهاب

مقر فروع داعش.. «جهاد أبو طبل» أخطر بؤر الإرهاب بمصر

أضحت كمائن الجيش والشرطة، خصوصًا الكمائن الثابتة، مُستهدَفًا للإرهابيين في شمال سيناء، خصوصا خلال الأعياد والمناسبات، وكان آخر هذه الهجمات الاعتداء على كمين 14 بمدينة العريش، وبعد كل عملية إرهابية يفر المسلحون إلى مخابئهم وجحورهم التي اتخذوها أماكن للتدريب والإيواء، ويقول شهود عيان بالعريش بجانب صفحات الأخبار التابعة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الإرهابيين فروا إلى منطقتي "المسمى" و"جهاد أبو طبل"، اللتين تعدان من أخطر البؤر الإرهابية التي تداهمها القوات المسلحة منذ أكثر من أربع سنوات.
داعش

تنظيم داعش الإرهابي يتبنى تفجيرات كابول

لم تكد تمر سوى ساعات على حادث التفجيرات الثلاثة التي وقعت، اليوم الأحد، في العاصمة الأفغانية كابول، والتي نتج عنها وفاة شخصين وإصابة 24 آخرين، حتى أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن التفجيرات، وقال نصرت رحيمي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، إن الانفجار الأول سببه قنبلة كانت مثبتة في أتوبيس يقل طلاب جامعيين، وبعد ذلك بحوالي ثلث الساعة انفجرت قنبلتان كانتا مزروعتين على جانب الطريق في ذات المنطقة، وذلك بحسب تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.
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