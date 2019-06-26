صحف الإمارات: ورشة المنامة تنطلق بالوعود للفلسطينيين

الصحف استعرضت تقليص إيران التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، والمتمثلة في البندين 26 و36 بدءًا من السابع من شهر يوليو المقبل

تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، انطلاق ورشة البحرين حول عملية السلام، كما أبرزت تطورات الصراع بين إيران وأمريكا بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وأبرزت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها انطلاق أعمال ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، أمس، بمشاركة عربية وغربية، على أن تستكمل أعمالها اليوم الأربعاء. وبدأت الورشة بوعود كثيرة لإقناع الفلسطينيين بالمضي في خطة السلام الأمريكية، في حين رد الفلسطينيون برفضهم القاطع لما ينتج عن الورشة.

وجدد الفلسطينيون تمسكهم بمبادرة السلام العربية، ردا على تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، قبيل انعقاد أعمال الورشة، والذي أكد أن الخطة الأمريكية لا تستند إلى مبادرة السلام العربية. وذكرت صحيفة "البيان" أن مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أكد أن الاقتصاد "شرط مسبق وضروري"

وجدد الفلسطينيون تمسكهم بمبادرة السلام العربية، ردا على تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، قبيل انعقاد أعمال الورشة، والذي أكد أن الخطة الأمريكية لا تستند إلى مبادرة السلام العربية.



وذكرت صحيفة "البيان" أن مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أكد أن الاقتصاد "شرط مسبق وضروري" لتحقيق السلام وفق خطة السلام الأمريكية لحل النزاع الإسرائيلي/ الفلسطيني، واصفا الخطة بأنها "فرصة القرن".



وقال جاريد كوشنر، في افتتاح ورشة عمل في المنامة، أمس، حول الجانب الاقتصادي في خطة سلام أمريكية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، إن الاقتصاد "شرط مسبق وضروري" لتحقيق السلام.



وبالانتقال إلى الأزمة الأمريكية الإيرانية، أفادت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "إيران تعلق التزاماتها في الاتفاق النووي.. والعالم يحذرها"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد أنها تريد من إيران الرد على الدبلوماسية بالدبلوماسية، وعدم لجوئها إلى الإرهاب ووقف دعمها له وتمويله، وعدم سعيها إلى امتلاك سلاح نووي، داعيةً إلى التفاوض.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده لا تريد الحرب، ولكنها لن تتردد في "التصدي" لأي اختراق أمريكي لمجالها الجوي أو البحري في إشارة إلى الطائرة الأمريكية المسيرة التي أسقطتها طهران، وتصر على أنها اخترقت مجالها الجوي، في حين تؤكد أمريكا أنها كانت في المجال الجوي الدولي.

وأوضحت "الخليج" تحت عنوان "إيران تتخلى عن بندين جديدين في الاتفاق النووي" أن إيران تعهدت أمس الثلاثاء، بالمضي في تقليص التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية، والمتمثلة في البندين 26 و36 بدءا من السابع من شهر يوليو المقبل، بينما حذرت فرنسا طهران من ارتكاب خطأ فادح، وعدَّ الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق يمر بأصعب مراحله.

وأشارت "الخليج" إلى عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى تشديد خطابه تجاه طهران، وهدد، أمس الثلاثاء، بالرد "بقوة كبيرة وساحقة تصل إلى حد المحو" على أي هجوم إيراني ضد أهداف أمريكية، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني "الرائع" يعاني بسبب سياسات النظام الذي يقود البلاد، وذلك ردا على انتقادات إيرانية حادة جاءت بعد فرض عقوبات أمريكية جديدة.



ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن ترامب قوله عبر "تويتر": "بيان إيران الذي ينطوي على جهل شديد وإهانة، والذي صدر أمس، إنما يُظهر فحسب أنهم لا يدركون الواقع"، مضيفا أن القادة الإيرانيين أنفقوا أموال الشعب الإيراني على الإرهاب، ولا يفهمون إلا لغة القوة.





وتحت عنوان "سلاح أمريكي جديد يصطاد الطائرات المسيرة"، ذكرت "البيان" أن سلاح الجو الأمريكي كشف عن أداة جديدة يمكن أن تتمركز في قواعد حول العالم، وهو نظام إشعاعي عالي الطاقة يسمى "المستجيب التشغيلي للمايكروويف عالي الدقة" أو (THOR) الذي تم تصميمه لحماية القواعد ضد أسراب الطائرات بدون طيار.

وطور مختبر أبحاث سلاح الجو في قاعدة كيرتلاند للقوات الجوية في ألبوكيرك بولاية نيو مكسيكو، النظام الجديد الذي يستخدم رشقات قصيرة من موجات المايكروويف عالية الطاقة، لتعطيل طائرات "الدرون".

وحول الأوضاع في اليمن، كشفت "الاتحاد" عن إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، أن القوات الخاصة السعودية ألقت القبض على زعيم تنظيم "داعش" في اليمن، والملقب بأبي أسامة المهاجر.



وذكرت "البيان" أن العقيد الركن تركي المالكي الناطق الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، والمسؤول المالي للتنظيم وعدد من أعضاء التنظيم المرافقين له.



وأوضح العقيد المالكي أن القوات الخاصة السعودية ونظيرتها اليمنية، نفذت عملية نوعية ناجحة بالداخل اليمني تم على أثرها إلقاء القبض على أمير تنظيم داعش يوم 29 رمضان، الموافق الثالث من يونيو. وقال إن المراقبة المستمرة لأحد المنازل أثبتت وجود أمير التنظيم وأعضاء من تنظيم داعش وثلاث نساء وثلاثة أطفال.



وبالانتقال إلى التطورات في السودان، أشارت "الإمارات اليوم" إلى إعلان حركتين مسلحتين في السودان ترحيبهما بقرار المجلس العسكري الانتقالي الخاص بتشكيل لجنة عليا للتواصل مع المسلحين، لتحقيق السلام في دارفور ومنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق، بينما قال المجلس إنه قابل المبعوث الأمريكي للسودان، وأفاد أن واشنطن اقترحت على المجلس عدم إجراء انتخابات خلال عام.



وتناولت "الخليج" الشأن السوداني تحت عنوان "الانتقالي السوداني يقبل المناصفة بالمجلس السيادي"، حيث بدأ المبعوث الأمريكي للسودان السفير دونالد بوث، مشاورات مع قيادات قوى إعلان الحرية والتغيير، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بينما أعرب عضو المجلس الفريق ياسر العطا عن عدم ممانعة "الانتقالي" في المناصفة بالمجلس السيادي.

وذكر بوث أن مشاوراته تهدف إلى دفع الطرفين إلى استئناف التفاوض المباشر، بينما تواصلت التظاهرات المطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية في معظم المدن السودانية، وفصلت شركة اتصالات مجموعة من موظفيها الذين شاركوا في وقفة احتجاجية.