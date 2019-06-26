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صحف الإمارات: ورشة المنامة تنطلق بالوعود للفلسطينيين

الصحف استعرضت تقليص إيران التزاماتها النووية في إطار الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن، والمتمثلة في البندين 26 و36 بدءًا من السابع من شهر يوليو المقبل
تحرير:وفاء بسيوني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠١ ص
صحف إماراتية
صحف إماراتية
تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، انطلاق ورشة البحرين حول عملية السلام، كما أبرزت تطورات الصراع بين إيران وأمريكا بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات المتنوعة. وأبرزت صحيفة "الخليج" في افتتاحيتها انطلاق أعمال ورشة "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، أمس، بمشاركة عربية وغربية، على أن تستكمل أعمالها اليوم الأربعاء. وبدأت الورشة بوعود كثيرة لإقناع الفلسطينيين بالمضي في خطة السلام الأمريكية، في حين رد الفلسطينيون برفضهم القاطع لما ينتج عن الورشة.
وجدد الفلسطينيون تمسكهم بمبادرة السلام العربية، ردا على تصريحات مبعوث الرئيس الأمريكي ومستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، قبيل انعقاد أعمال الورشة، والذي أكد أن الخطة الأمريكية لا تستند إلى مبادرة السلام العربية. وذكرت صحيفة "البيان" أن مستشار الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، أكد أن الاقتصاد "شرط مسبق وضروري"
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رويترز: الحوثيون استهدفوا مواقع عسكرية في السعودية

ذكر تليفزيون المسيرة التابع للحوثيين في اليمن، نقلا عن متحدث عسكري باسم الحركة المتحالفة مع إيران، أنها هاجمت مواقع عسكرية ومرابض الطائرات في مطاري أبها وجازان السعوديين، بحسب وكالة "رويترز". من جهته، أعلن التحالف لدعم الشرعية، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميلشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط، بحسب " العربية. نت". وأكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء، أن لقوات تحالف دعم الشرعية الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية.
ابو تريكة

أبوتريكة يهاجم كوشنر ويسأل عن سبب حضور إنفانتينو مؤتمر المنامة

علّق محمد أبوتريكة، نجم المنتخب الوطني، والنادي الأهلي السابق، على عقد "ورشة السلام من أجل الازدهار" المعروفة باسم مؤتمر المنامة، اليوم الثلاثاء. وقال أبو تريكة في منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‏صغيري كوشنر الكيان الصهيوني محتل للأراضي الفلسطينية وهذا المزاد المُقام في المنامة لن يغير من هذه الحقيقة". وتابع اللاعب السابق "شكرًا لكل من قاطع هذا المزاد"، واستنكر مشاركة جياني إنفانتينو رئيس "فيفا" في المؤتمر قائلا إن "تواجد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم علامة استفهام كبرى ..مقدساتنا ليست للبيع".
كوشنر

«مضيعة للوقت».. الشكوك تحيط بمؤتمر المنامة

اليوم الثلاثاء، يبدأ مؤتمر المنامة المعروف باسم "ورشة الازدهار من أجل السلام"، الذي يمثل الشق الاقتصادي من صفقة القرن، التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل القضية الفلسطينية، أعماله. إلا أن خطة البيت الأبيض للنمو الاقتصادي والسلام في الشرق الأوسط، والتي من المقرر تقديمها من قبل جاريد كوشنر كبير مستشاري ترامب، في المؤتمر الذي تستضيفه البحرين، قوبلت بالشكوك في مدى جدواها. حيث قال عدد من الخبراء لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن القمة مضيعة للوقت بالنظر إلى عدم حضور إسرائيل أو فلسطين.
جمال-خاشقجي (3)

بيان جديد من السعودية عن مقتل خاشقجي

قال سفير السعودية لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل: إن مسار التحقيقات في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي ما تزال جارية، وأن أي إثارة لهذا الموضوع في المحافل الدولية لا يخدم مسار التحقيقات الجارية في المملكة، ولذلك تؤكد المملكة من جديد التزامها بمحاسبة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة، والشفافية في نشر الوقائع والحقائق بما لا يؤثر على مجريات المحاكمة. جاء ذلك حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء فى بيان ألقاه الواصل أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف.
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صحف الإمارات:قطر تفك حصار إيران وبداية نهاية أردوغان

لا تزال تطورات الأزمة بين أمريكا وإيران تتصدر مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، كما تناولت أوضاع الصراع في الشرق الأوسط. كشفت صحيفة "الخليج" عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي. وأوضحت صحيفة "الاتحاد" أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، أكد إضافة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وثمانية من قادة "الحرس الثوري" الإيراني إلى قائمة العقوبات، خلال الأسبوع المقبل.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: موجة عقوبات أمريكية جديدة على إيران

تناولت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد العقوبات الجديدة التي ستفرضها واشنطن على طهران، كما أبرزت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا، وطالعتنا الصحف أيضا بتطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس، أن العمل العسكري بشأن إيران "لا يزال مطروحاً على الطاولة"، مشيراً إلى أن بلاده تعمل على فرض المزيد من العقوبات على طهران. فيما حثت ألمانيا المجتمع الدولي على ضرورة التوصل إلى "حل سياسي" للأزمة بين واشنطن وطهران.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: واشنطن تعزز قواتها ومشروع استيطاني ضخم

لا تزال تطورات الأوضاع بين واشنطن وطهران تتصدّر مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، كما أبرزت استجواب ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، في قضايا فساد مونديال قطر، بالإضافة إلى استعراض العديد من الموضوعات الأخرى. وتحت عنوان "تهديدات بين واشنطن وطهران.. ولا رغبة في الحرب"، كشفت صحيفة "الخليج" عن تجديد واشنطن وطهران أمس، تأكيد عدم رغبة كل منهما في الحرب، رغم بعض التحركات والتصريحات المتوترة وتبادل التهديدات.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: إيران تبتز شركاءها بتخصيب اليورانيوم

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، بين استعراض الابتزاز الإيراني باستمرار تخصيب اليورانيوم، وسلطت الضوء على مقتل خبراء إيرانيين في اليمن، كما تناولت تطورات الأوضاع في السودان بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. صحيفة "الإمارات اليوم" كشفت أن إيران أعلنت أمس، أنها رفعت وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى أربعة أضعاف، وستتجاوز الحدود المتفق عليها دولياً لمخزونها خلال 10 أيام، فيما وصفت الولايات المتحدة الأمريكية، الخطوة الإيرانية بأنها "ابتزاز نووي"، ويجب مواجهتها بمزيد من الضغوط الدولية.
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