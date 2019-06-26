جريمة

جدة طيبة وحفيد ندل.. 400 جنيه تحل لغز جثة الزيتون

المتهم استغل نوم جدته وشقيقه وخنقها حتى الموت.. حضرت لإعطائه أموالا للإنفاق على احتياجاته فكان جزاءها القتل.. وضع جثتها بشنطة سفر واستقل سيارة وتخلص من الجثة في القمامة
تحرير:محمد الأشموني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
"متموتنيش هتروح في داهية".. حتى قبل مماتها بلحظات كانت تخشى الجدة على حفيدها من حبل المشنقة، تلك العجوز كانت تتألم لما سيحدث لحفيدها بعد موتها على يده، بعدما تملكه الشيطان، ودفعه طمعه إلى الإقدام على قتل الجدة التي حضرت لزيارته وشقيقه رغم المعاناة التي تواجهها، كانت تستعد لتسليمه بعض الأموال التي أرسلها له والده من الخارج ليستطيع الإنفاق على متطلباته رغم علمها بأنه مسرف ولا يقدر قيمة أي شيء، وكثيرا ماحاولت إصلاحه دون فائدة، فيما أكد المتهم في تحقيقات النيابة أن المتوفية كانت تنفق بحذر شديد وهو مادفعه لقتلها.
سافر والده إلى إحدى الدول العربية، أملا في توفير المال المناسب لتعيش عائلته في مستوى اجتماعي ومالي معين، فالأسرة تسكن بحي مصر الجديدة، والأب عود أبناءه على أن "طلباتهم أوامر". قضى الأب سنوات عدة في الغربة، يكد ويتعب لجمع المال، لم يشغله عمره الذي يتسرب من بين يديه في السفر، ومشقة البعد عن الأهل والأحباب،
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حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«كبريائي».. أستاذة تصر على خلع زوجها بسبب «ماسنجر»

أستاذة جامعية، متزوجة من مهندس بترول يعمل فى إحدى الدول العربية، لديهما 3 بنات، كبراهن فى المرحلة الإعدادية، ارتبطت بزوجها عن قصة حب وكفاح وتفاهم، لكن يبدو أن سفره إلى الخارج وبعده عن أسرته أغلب الوقت بسبب ظروف عمله غيَّرا من طباعه قليلًا، وأوقعاه فى شرك ارتكاب حماقات على مواقع التواصل الافتراضية، وهو الزلل الذى ما إن اكتشفته زوجته حتى قررت إلقاء الحب ورابط الزواج وكيان الأسرة وراء ظهرها، بإقامة دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، رافضة كل اعتذارات زوجها وعروضه للتصالح معها وجهوده لمحاولات إرضائها.
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ضبط لحوم فاسدة ومخللات رديئة في حملات تموين الجيزة

ضبطت شرطة التموين والتجارة، اليوم الأربعاء، كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، وذلك في إطار الحملة التي استمرت 7 أيام على دوائر أقسام ومراكز الجيزة، وأسفرت الحملة عن ضبط 133 قضية لحوم فاسدة، فيما تمكنت القوات من ضبط 4 أطنان مخللات تم استخدام خامات رديئة في عملية تخليلها، وذلك عقب ورود معلومات لضباط قطاع التموين، بقيام "حسن. ع" صاحب مصنع لتصنيع المخلل باستخدام مستلزمات رديئة وغير صالحة للاستخدام الأدمي، وكشفت التحريات استخدامه ملح السياحات المخصص للأغراض الصناعية في عملية التصنيع.
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مرافق الجيزة تداهم شارع مستشفى الصدر بالعمرانية

مرافق الجيزة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة، شنت اليوم الأربعاء، حملات مكبرة لرفع الإشغالات من المناطق المختلفة بمديرية أمن الجيزة، لتسهيل عملية السير، والتخلص من الإشغالات برفعها من الطرقات العامة، وتطهير الميادين من المعوقات، وكذا تم خلال الحملة إغلاق عدد من الكافيتريات المخالفة وضبط مجموعة من الباعة المتجولين وحائزي الأسلحة البيضاء، بينما تم القبض على تجار مخدرات وتحصيل غرامات، وتسجيل مخالفتي ترخيص وأسطوانات غاز وشمسيات وثلاجات وإستاندات، وجار العرض على النيابة.
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ملاحقة حائزي الأسلحة وتجار المخدرات في حملات بسوهاج

استهدفت حملة أمنية مكبرة، شنتها الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، كما لاحقت القوات تجار المخدرات، وتمكنت الحملة من ضبط 21 قطعة سلاح، وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا بقيام إدارة المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية بنطاق مراكز وأقسام المحافظة، أسفرت جهودها عن ضبط 5 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، طبنجة، 9 فرد خرطوش صناعة محلية، وفي إطار ملاحقة تجار المواد المخدرة، تم القبض على عامل، وبحوزته 100 قرص من مخدر التامول، وجار اتخاذ اللازم.
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«قتلته ورميت جثته في المزارع».. جريمة الصديق الخائن

أدلى المتهمون بقتل سائق توك توك للاستيلاء على المركبة الخاصة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، وقال المتهم الرئيسي "م.ع" 26 سنة، إن المجني عليه "ب.ر"، صديقه منذ عدة سنوات، ولكن احتياجه للأموال دفعه للتخلص منه لسرقته، وأوضح المتهم أنه خطط لارتكاب جريمته واتفق مع صديق له يدعى " ع.م " حلاق على استدراج المجني عليه وسرقة مركبة التوك توك خاصته وفي سبيل تنفيذ ذلك قام المتهم الذي تربطه به علاقة صداقة وجيرة بطلب توصيله من المجني عليه إلى مدينة العبور لقضاء بعض مستلزمات زفاف شقيقته.
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«أبويا اتقتل» تفاصيل جريمة «قتيل قميص النوم» بالسلام

"علاء الدين.ع" رجل ستيني يتمتع بحب واحترام المقربين له، يعمل سائقاً على سيارته الملاكي، يشهد له الجميع بدماثة خلقه وطباعه الجيدة، منتصف الأسبوع الماضي، بينما يستعد الأهالي للذهاب لأعمالهم صباحًا فوجئ الأهالي بصوت صراخ من شقته، وباستطلاع الأمر تبين وجود نجل جارهم المسن في حالة هستيرية بعد العثور على جثة والده مسجاة على الأرض غارقا في بركة من الدماء، مما أثار حالة من الخوف بين الجيران. "التحرير" انتقل إلى حي إسبيكو بمدينة السلام للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث.
جثة

كشف لغز ذبح سائق السلام داخل شقته| والصديق كلمة السر

عقب عدة أيام من البحث والتحري وجمع المعلومات وانتشار رجال الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع الحادث، نجحت، اليوم الإثنين، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في كشف لغز العثور على جثة سائق مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وتبين أن صديقه وراء الواقعة، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما في أثناء جلوسهما في شقة المجني عليه، ما دفع المتهم للتعدي عليه بسكين ومزق جسده وفر هاربا عقب الحادث، وباتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة وعقب مباشرة التحقيقات، أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.
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تفاصيل جديدة في مقتل حداد بحلوان: 4 أشقاء مزقوا جسده

مرت أيام على جلسة صلح عقدت بين حداد، وجاره العاطل، بالعزبة البحرية، بحلوان، قبل أن يقوم الأخير بتبييت النية للخلاص من الجار، حيث تربص له وصحبه أشقاؤه، وطعنوه حتى الموت، حيث تلقى العميد بدوي هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى حلوان العام، باستقبال محمد هريدي، 25 سنة، حداد، جثة هامدة، نتيجة إصابته بعدة طعنات بأماكن متفرقة من جسده، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "محمود. ا" وأشقائه "عبدالفتاح، رمضان، إبراهيم"، وأنهم طعنوه ولاحقوه داخل أحد المحال حيث أجهزوا عليه.
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