جدة طيبة وحفيد ندل.. 400 جنيه تحل لغز جثة الزيتون

المتهم استغل نوم جدته وشقيقه وخنقها حتى الموت.. حضرت لإعطائه أموالا للإنفاق على احتياجاته فكان جزاءها القتل.. وضع جثتها بشنطة سفر واستقل سيارة وتخلص من الجثة في القمامة

تحرير:محمد الأشموني ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

"متموتنيش هتروح في داهية".. حتى قبل مماتها بلحظات كانت تخشى الجدة على حفيدها من حبل المشنقة، تلك العجوز كانت تتألم لما سيحدث لحفيدها بعد موتها على يده، بعدما تملكه الشيطان، ودفعه طمعه إلى الإقدام على قتل الجدة التي حضرت لزيارته وشقيقه رغم المعاناة التي تواجهها، كانت تستعد لتسليمه بعض الأموال التي أرسلها له والده من الخارج ليستطيع الإنفاق على متطلباته رغم علمها بأنه مسرف ولا يقدر قيمة أي شيء، وكثيرا ماحاولت إصلاحه دون فائدة، فيما أكد المتهم في تحقيقات النيابة أن المتوفية كانت تنفق بحذر شديد وهو مادفعه لقتلها.

سافر والده إلى إحدى الدول العربية، أملا في توفير المال المناسب لتعيش عائلته في مستوى اجتماعي ومالي معين، فالأسرة تسكن بحي مصر الجديدة، والأب عود أبناءه على أن "طلباتهم أوامر". قضى الأب سنوات عدة في الغربة، يكد ويتعب لجمع المال، لم يشغله عمره الذي يتسرب من بين يديه في السفر، ومشقة البعد عن الأهل والأحباب،

سافر والده إلى إحدى الدول العربية، أملا في توفير المال المناسب لتعيش عائلته في مستوى اجتماعي ومالي معين، فالأسرة تسكن بحي مصر الجديدة، والأب عود أبناءه على أن "طلباتهم أوامر".

قضى الأب سنوات عدة في الغربة، يكد ويتعب لجمع المال، لم يشغله عمره الذي يتسرب من بين يديه في السفر، ومشقة البعد عن الأهل والأحباب، قدر توفير مايلزم ليعيشوا حياة كريمة، دون الحاجة إلى أحد، أو التفكير في الغد.

خلال تلك الأعوام كانت والدة الرجل تذهب بشكل أسبوعي إلى منزله حيث يعيش حفيديها في تلك الشقة الفارهة بمنطقة مصر الجديدة، كانا يقضيان معظم الوقت في الخارج مثل نظرائهم في تلك المرحلة العمرية، دون الاكتراث لأي شيء، وهو ماكان يزعج الجدة، وكذا الحفيد الأكبر الذي كان بحاجة دائمة للمال، إذ اعتاد الإنفاق ببذخ زائد ليس على نفسه فحسب بل وعلى أصدقائه.

وصلت الجدة إلى الشقة، وعندما أيقنت عدم وجود حفيديها قررت الحصول على قسط من الراحة حتى حضور الأحفاد، لتقوم بتسليمهما بعض الأموال التي أرسلها لها ابنها، للإنفاق على الشابين في غيابه، إذ أنه كان يرفض بشكل قاطع تسليمهما أموالا في أيديهما، خوفا عليهما من تعاطي المواد المخدرة.

ساعات مرت حتى حضر الأحفاد، أحسا بوجود شخص غريب في المنزل، وبعد جولة في الأرجاء تبين أن الجدة تأخذ قيلولة في غرفتها، فتوجه الثنائي إلى غرفتهما وخلدا إلى النوم.

وبينما كان الشقيق الأصغر قد غط في نوم عميق، كان الابن الأكبر يفكر في طريقة للحصول على الأموال، والانتقام من الجدة التي حولت حياتهما إلى جحيم، فهو يريد الحصول على مزيد من الأموال في الوقت الذي ترفض فيه الجدة ذلك.

تأكد الشاب من نوم شقيقه، وتوجه إلى غرفة جدته محاولا سرقة بعض الأموال منها خلال النوم، إلا أنها أحست به واستيقظت، وخوفا من الفضحية وضع الشاب يده على فم جدته لمنعها من الاستغاثة، ثم أسرع وقبض بكلتها يديه على رقبتها، فيما كانت تنظر إليه وطلبت منه تركها لتعيش خوفا على حياته، "هتودي نفسك في داهية، أنا رجلي والقبر يابني".

لم يسمع الشاب لجدته، وأكمل جريمته، محكما قبضتيه على رقبتها حتى فارقت الحياة، وبدم بارد أحضر حقيبة سفر كبيرة، ووضع فيها جثمان الجدة، وخرج بها من الشقة، واستقل سيارة أجرة "تاكسي" دون أن يدري إلى أين يذهب، وعندما سأله السائق: " هنروح فين يابيه" ارتبك وطلب منه التوجه إلى منطقة الزيتون، وبشارع ابن الحكم، ألقى المتهم جثة جدته صاحبة الـ 75 عاما، ثم عاد لمنزله، وأخفى مصوغات جدته، و 400 جنيه وجدها بحوزتها.



وبعد أيام من العثور على الجثة، كان العميد حسام عبدالعزيز رئيس مباحث قطاع شمال القاهرة، قد وضع خطة لفريق البحث المعاون لكشف لغز الجريمة، التي كانت بمثابة لغز، خاصة وأن العجوز لاتحمل بطاقة هوية، وقادتهم التحريات إلى أن الجاني هو حفيدها العاطل صاحب الـ 19 عاما، وبالتنسيق مع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء سليم، تم ضبط المتهم وبحوزته أموال المجني عليها، ومصوغاتها الذهبية، واعترف بارتكاب الحادث مدعيا بخل جدته.

وبالعرض على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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