«اقتحام الحدود والحزام الأخضر» أبرز محاكمات الأربعاء

إبراهيم سليمان يُحاكم بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعرها الحقيقي

تحرير:سماح عوض الله ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص

هيئة المحكمة بقضية اقتحام الحدود- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية و السجون''، التى يعاد محاكمة المتهمين، فيها بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

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