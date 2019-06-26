جريمة

«اقتحام الحدود والحزام الأخضر» أبرز محاكمات الأربعاء

إبراهيم سليمان يُحاكم بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعرها الحقيقي
تحرير:سماح عوض الله ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٧ ص
هيئة المحكمة بقضية اقتحام الحدود- أرشيفية
هيئة المحكمة بقضية اقتحام الحدود- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية و السجون''، التى يعاد محاكمة المتهمين، فيها بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بـ"إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
مدير بوزارة التخطيط  تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة مدير إدارة العقود والمشتريات بوزارة التخطيط ومدير عام إحدى الشركات لاتهامهم بطلب وتلقى رشوة.  كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم " عماد .ا .ا " مدير إدارة بوزارة التخطيط بطلب وأخذ رشوة من المتهم "محمد .ع 
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ملاحقة حائزي الأسلحة وتجار المخدرات في حملات بسوهاج

استهدفت حملة أمنية مكبرة، شنتها الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، كما لاحقت القوات تجار المخدرات، وتمكنت الحملة من ضبط 21 قطعة سلاح، وتلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا بقيام إدارة المباحث الجنائية، بتنفيذ حملة أمنية بنطاق مراكز وأقسام المحافظة، أسفرت جهودها عن ضبط 5 بنادق آلية، 6 بنادق خرطوش، طبنجة، 9 فرد خرطوش صناعة محلية، وفي إطار ملاحقة تجار المواد المخدرة، تم القبض على عامل، وبحوزته 100 قرص من مخدر التامول، وجار اتخاذ اللازم.
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انتحار طبيب تناول حبة حفظ الغلال في كفر الشيخ

أقدم طبيب بشرى بمستشفى قلين المركزى فى محافظة كفر الشيخ على الانتحار، إذ تناول حبة حفظ الغلال، وذلك لمعاناته من مرض نفسى كما أنه كان يخضع للعلاج من الإدمان وفق ما توصلت إليه تحريات ضباط المباحث. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، بشأن بلاغ ورد إلى العقيد عماد جلال، مأمور مركز شرطة قلين، باستقبال طبيب يبلغ من العمر 34 عامًا، نتيجة تناوله مادة سامة «حبوب حفظ الغلال».
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حبس مصور فيديو «فتاة الموتوسيكل» بالإسكندرية

قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، حبس «محمد. س» وعرضه باكر برفقة تحريات المباحث، فى واقعة ادعاء إنقاذ فتاة من ذوى الاحتياجات الخاصة،، كانت تستقل دراجة نارية مع شقيقيها، إذ قام بتصويرهم واختلاق قصة غير حقيقية. وكانت النيابة قد واجهت الطرفين، خلال التحقيقات، وأكد علاء محمود، ومروان محمود، شقيقا الفتاة، عدم معرفتهما به، وقالا إنهما فوجئا بانتشار مقطع فيديو لهما مع شقيقتهما، واختلاق قصة كاذبة بمطاردتهما والقبض عليهما بسبب خطفها، بالاستعانة بأمين شرطة، وفور علمهما بالخبر قاما بنشر فيديو نفوا فيه الواقعة، ثم توجها فى اليوم التالى لتحرير محضر.
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حبس زياد العليمي وآخرين 15 يوما في قضية «خطة الأمل»

قررت نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، حبس المحامي زياد العليمي، وعضو مجلس الشعب الأسبق، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وعمر الشنيطي، و6 آخرين، 15 يوما احتياطيّا على ذمة التحقيقيات الجارية فى القضية الجديدة؛ المتهمين فيها بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، ومساعدتها على تحقيق أهدافها، وذلك فى إطار ما يسمى بـ«خطة الأمل» وفقا لبيان وزارة الداخلية. ?وشملت قائمة المتهمين المحبوسين على ذمة القضية التي حملت الرقم 930 لسنة 2019، كلا من مصطفى عبد المعز عبد الستار، وأسامة عبد العال العقباوي.
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جلسات-قضية-اقتحام-الحدود

«اقتحام الحدود ورد محكمة البورصة» أبرز محاكمات اليوم

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها قضية اقتحام الحدود الشرقية و السجون، والتى كان متهمًا فيها الرئيس المعزول المتوفى محمد موسى مرسي و آخرين، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين،فى تلك القضية بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة بإعدام عددًا من المتهمين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" ، وقررت «النقض» إعادة محاكمتهم.
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تأجيل محاكمة مرسي في «اقتحام الحدود» لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية "، لجلسة غدا الاثنين، لاستكمال المرفعة، وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض حكم الجنايات القاضي بإعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، وقررت إعادة محاكمتهم.
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«اقتحام الحدود وكتائب حلوان» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات، اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يتقدمها نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة مرسي وآخرين في "اقتحام الحدود الشرقية والسجون"، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي. وتأتى إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية".
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«اقتحام الحدود وشبكة شيما» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات اليوم الخميس بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، نرصد أبرزها فى السطور التالية، ويتقدمها، إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" إبان ثورة 25 يناير، وتأتى إعادة المحاكمة بعدما ألغت محكمة النقض الحكم الصادر بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
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