رياضة

نيجيريا تتطلع للتأهل المبكر أمام غينيا في الكان

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص
نيجيريا
نيجيريا
تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب الإسكندرية عندما تواجه نيجيريا نظيرتها غينيا في تمام الساعة 4:30 عصرًا ضمن مباريات المجموعة الثانية، وتحتل نيجيريا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على بوروندي بهدف نظيف، بينما تعادلت غينيا مع مدغشقر بنتيجة 2-2، لتملك في رصيدها نقطة واحدة في المركز الثاني، وتواجه المنتخبان في 17 مباراة سابقة، تبادل فيها كل فريق الفوز في 5 لقاءات وتعادلا في 7 مواجهات.
وتواجها مرة واحدة من قبل في الكان في نسخة 1976 بإثيوبيا وتعادلا 1-1 في دور المجموعات الأخير. أما ثاني مباريات اليوم فسيحتضنها ملعب القاهرة عندما تواجه أوغندا نظيرتها زيمبابوي ضمن مباريات المجموعة الأولى في تمام الساعة 7:00 مساءً، وتحتل أوغندا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بفوزها في الجولة الأولى على
اقرأ المزيد
بوفون (1)

بعد عام على الرحيل.. يوفنتوس يقترب من إعادة بوفون

يستعد الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون للعودة إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس من جديد بالمجان، وذلك بعد نهاية تعاقده هذا الصيف مع باريس سان جيرمان، وقضى الحارس البالغ من العمر 41 عامًا، والمتوج بمونديال 2006 مع إيطاليا، 17 عامًا من قبل في صفوف اليوفي قبل أن انضمامه إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وأبدى بوفون موافقته على العودة للعب كحارس بديل لحارس السيدة العجوز الأساسي تشيزني، حيث من المنتظر أن يوقع على عقد لمدة عام، على أن يحصل على دور إداري في الفريق مباشرة عقب اعتزاله.
.ستيفن-جيرارد (6)

توريس: ستيفن جيرارد أفضل من لعبت معه

بعد إعلانه اعتزال اللعب، اختار فيرناندو توريس، نجم ليفربول السابق، القائد الأسطوري للريدز ستيفن جيرارد، كأفضل لاعب لعب معه خلال مسيرته الاحترافية، وكان المهاجم الإسباني البالغ من العمر 35 عامًا قد عقد مؤتمرًا صحفيًا تحدث فيه عن الأسباب التي دفعته لاعتزال اللعب وعن الإنجازات التي حققها كلاعب خلال مسيرته الطويلة في الملاعب، والتي قضى خلالها 3 مواسم ونصف مع الريدز، محرزًا 81 هدفًا في 142 مباراة، وكون فيها علاقة خاصة داخل وخارج الملعب مع ستيفن جيرارد أثناء فترة تولي رافائيل بينيتيز مسئولية الإدارة الفنية للفريق.
فان-ديك (1)

فيرجيل فان ديك: ليفربول يمتلك مستقبلا رائعا

يمتلك المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان ديك، لاعب ليفربول الإنجليزي، حالة ثقة كبيرة بشأن مستقبل بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وذلك بسبب قائمة الفريق التي تمنحه هذه الثقة، ويبدو أن فان ديك متفائل بتحقيق المزيد من الإنجازات مع الفريق خلال السنوات المقبلة، في ظل وجود مجموعة مستقرة ورائعة من اللاعبين. فيرجيل الحاصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي من قبَل رابطة المحترفين، قال في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "أعتقد أن المستقبل يبدو مشرقًا للغاية، ونمتلك فريقا رائعا مع لاعبين يرغبون في التطوير، فهم يريدون منح كل شيء للنادي والفريق".
اقرأ المزيد من الأخبار
مصر-وزيمبابوي (7)

مصر تدخل موقعة حسم التأهل أمام الكونغو بالكان

يخوض المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، ثاني مبارياته في كأس الأمم الإفريقية في دور المجموعات، بمواجهة الكونغو الديمقراطية في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب القاهرة ضمن مباريات المجموعة الأولى، وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي بهدف نظيف، بينما تتذيل الكونغو الديمقراطية الترتيب بسقوطها في الجولة الأولى بهدفين دون رد أمام أوغندا، ويسعى الفراعنة للفوز بالمباراة وحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 مبكرًا، بينما تسعى الكونغو لتحقيق نتيجة إيجابية وإحياء آمالها في التأهل للدور التالي.
محمد-صلاح-مع-نابى-كيتا

كيتا يشيد بمحمد صلاح: يعاملني مثل شقيقه الأصغر

تحدث الغيني نابي كيتا، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي عن علاقته الجيدة مع زميله محمد صلاح نجم الفريق، ولاعب منتخب مصر الأول، وقال كيتا فى تصريحات عبر الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) خلال تواجده مع فريقه ببطولة أمم إفريقيا: «مو صلاح له دور كبير مع فريق الريدز خلال الآونة الأخيرة، وله تأثير كبير في المباريات التي يتواجد بها، فهو دائمًا يقوم بنصيحتي داخل وخارج ملعب المباراة، ويعمل بكل جدية خلال حصص التدريبات مع الفريق، ولديه الكثير لمساعدة الغير».
منتخب-غينيا‎ (2)

مدرب غينيا: عندما تلعب ضد نيجيريا يجب أن تكون شجاعًا

قال البلجيكى بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني، إن مواجهة الفريق أمام نيجيريا لن تكون سهلة وعلينا الاجتهاد لتحقيق الانتصار فيها، وأضاف "بوت" في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام نيجيريا، ندرك جيدا أهمية المباراة كونها أمام فريق قوي لديه نوعية جيدة من اللاعبين ولابد أن نكون واقعيين، وقال بوت: "هناك عدد من الدروس خرجنا بها من مباراة مدغشق، ويجب علينا أن نتحلى بالتركيز طوال وقت المباراة، وأن نكون في حالة معنوية مرتفعة، وعندما تلعب أمام نيجيريا يجب أن تكون في قمة التركيز وأفضل حال، ويجب أن تكون شجاعًا".
منتخب مصر (3)

شوقي غريب يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة الكونغو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية تختلف عن كل النسخ السابقة من البطولة القارية بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا، وقال غريب في تصريحات إذاعية: "هناك أيضا ظهور جديد لمنتخبات لم تكن معروفة ولكنها تقدم عروضا جيدة، وبداية من دور الـ16 ستكون هناك مواجهات أقوى وأفضل من التي أقيمت حتى الآن". وبسؤاله عن رأيه في أداء المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية قال غريب: "لا يمكن تقييم منتخب مصر على تجربة زيمبابوي الأولى؛ لأننا دخلنا المباراة بحذر، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org