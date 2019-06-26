نيجيريا تتطلع للتأهل المبكر أمام غينيا في الكان
٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص
نيجيريا
تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب الإسكندرية عندما تواجه نيجيريا نظيرتها غينيا في تمام الساعة 4:30 عصرًا ضمن مباريات المجموعة الثانية، وتحتل نيجيريا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على بوروندي بهدف نظيف، بينما تعادلت غينيا مع مدغشقر بنتيجة 2-2، لتملك في رصيدها نقطة واحدة في المركز الثاني، وتواجه المنتخبان في 17 مباراة سابقة، تبادل فيها كل فريق الفوز في 5 لقاءات وتعادلا في 7 مواجهات.
وتواجها مرة واحدة من قبل في الكان في نسخة 1976 بإثيوبيا وتعادلا 1-1 في دور المجموعات الأخير.
أما ثاني مباريات اليوم فسيحتضنها ملعب القاهرة عندما تواجه أوغندا نظيرتها زيمبابوي ضمن مباريات المجموعة الأولى في تمام الساعة 7:00 مساءً، وتحتل أوغندا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بفوزها في الجولة الأولى على
وتواجها مرة واحدة من قبل في الكان في نسخة 1976 بإثيوبيا وتعادلا 1-1 في دور المجموعات الأخير.
أما ثاني مباريات اليوم فسيحتضنها ملعب القاهرة عندما تواجه أوغندا نظيرتها زيمبابوي ضمن مباريات المجموعة الأولى في تمام الساعة 7:00 مساءً، وتحتل أوغندا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بفوزها في الجولة الأولى على الكونغو الديمقراطية 2-0، بينما تحتل زيمبابوي المركز الثالث بخسارتها أمام المنتخب الوطني بهدف نظيف.
وتواجه المنتخبان في 14 مباراة سابقة، حققت خلالها أوغندا الانتصار في مباراتين والتعادل في 7 لقاءات وخسرت 5 مواجهات أخرى، ولم يسبق أن تواجها في كأس الأمم الإفريقية من قبل.
ويختتم المنتخب الوطني مباريات اليوم بمواجهة الكونغو الديمقراطية الساعة 10:00 مساءً على استاد القاهرة.