نيجيريا تتطلع للتأهل المبكر أمام غينيا في الكان

٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٤ ص

نيجيريا

تنطلق اليوم مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا في مصر، وستكون ضربة البداية من ملعب الإسكندرية عندما تواجه نيجيريا نظيرتها غينيا في تمام الساعة 4:30 عصرًا ضمن مباريات المجموعة الثانية، وتحتل نيجيريا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزها في الجولة الأولى على بوروندي بهدف نظيف، بينما تعادلت غينيا مع مدغشقر بنتيجة 2-2، لتملك في رصيدها نقطة واحدة في المركز الثاني، وتواجه المنتخبان في 17 مباراة سابقة، تبادل فيها كل فريق الفوز في 5 لقاءات وتعادلا في 7 مواجهات.

وتواجها مرة واحدة من قبل في الكان في نسخة 1976 بإثيوبيا وتعادلا 1-1 في دور المجموعات الأخير. أما ثاني مباريات اليوم فسيحتضنها ملعب القاهرة عندما تواجه أوغندا نظيرتها زيمبابوي ضمن مباريات المجموعة الأولى في تمام الساعة 7:00 مساءً، وتحتل أوغندا صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بفوزها في الجولة الأولى على