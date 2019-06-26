بعد موافقة البرلمان.. ما قانون التمويل الاستهلاكي؟

وافق البرلمان على مشروع قانون التمويل الاستهلاكي والذي ينظم عمليات الشراء بالتقسيط، ويبلغ حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر أكثر من 70 مليار جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٦ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٥٠ ص

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، أو ما يعرف بتنظيم الشراء بالتقسيط، من حيث المبدأ، والذى يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين فى هذا النشاط. ويبلغ عدد مواد القانون نحو 30 مادة مقسمة على 5 أبواب، ويشمل القانون الجديد المؤسسات المالية التى تبيع بالتقسيط، فيما استثنى القانون، التمويل الذي تقل المدة الزمنية لسداد أقساطه عن الحد الذي يصدر به قرار من مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل في كل الأحوال عن 6 أشهر، ويصل حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر إلى أكثر من 70 مليار جنيه.

ما التمويل الاستهلاكي؟ ويقصد به النشاط الذي يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع الاستهلاكية والمعمرة ووسائل النقل. وينظم القانون الجديد، كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية في مصر متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية

ما التمويل الاستهلاكي؟

ويقصد به النشاط الذي يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع الاستهلاكية والمعمرة ووسائل النقل.

وينظم القانون الجديد، كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية في مصر متى تم مزاولته على وجه الاعتياد، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أنظمة المدفوعات.

ويتواجد هذا النشاط فى مصر منذ عدة سنوات، ولكن دون أن يكون له رخصة لمزاولته، وهو ما دفع هيئة الرقابة المالية الى إعداد قانون لتنظيم عمل هذا النشاط داخل مصر.

القضاء على الأنشطة غير الرسمية

قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن قانون التمويل الاستهلاكي سيؤدي لاختفاء الأنشطة غير الرسمية تدريجيا، واستبدلها بشركات التمويل الإستهلاكي، على أن يتم الرجوع لهيئة الرقابة المالية، بما يحمي المواطنين من خلال المؤسسات المالية المتخصصة.

وأضاف عمران، أن القانون سيطبق على المؤسسات المالية التي تبيع بالتقسيط وتصل حجم مبيعاتها بالتقسيط إلى 25 مليون جنيه.

كما أكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي، لا يخضع لتنظيم قانون متكامل، ويتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية، تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة و العدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية رغم بلوغه ما يزيد على 70 مليار جنيه سنويا.

وأضافت اللجنة، أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات.

من جانبه أكد شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية سابقا، على ضرورة التفرقة بين نشاط الشركات المعنية بالتمويل الاستهلاكي، وهى التى تمول مستهلكين للشراء بالتقسيط، وبين شركات البيع بالتقسيط، والتى تمارس أنشطة تجارية تقدم خدمات البيع بالتقسيط للترويج لمنتجاتها.

وأوضح سامي، أن هناك 3 عوامل رئيسية يجب على الرقيب التشريعي حمايتها عند صدور تشريع جديد للأنشطة المالية، موضحا أن هذه العوامل تتمثل في العميل بجانب حقوق الشركات المزاولة، بالإضافة إلى المنظومة ككل وثقتها بالسوق.

مزايا القانون الجديد

-يطبق القانون فقط على الشركات التي تقدم تمويلات للمستخدم النهائي فقط، كما يشمل المؤسسات المالية التى تبيع بالتقسيط.

-حدد القانون القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكى والشروط الواجبة للترخيص بمزاولة النشاط، وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص، كما حدد أيضا الشروط الواجب توافرها فى العقود المبرمة مع عملائها.

-أتاح مشروع القانون لشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية وأنظمة المدفوعات، بناء على تعاقدهم مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية، على أن تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي عند إبرام العقد مع عملائها، وفقًا للنموذج الذي تضعه الهيئة على بيان ببائعي ومقدمي السلع والخدمات.

-ألزم القانون الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.

-يتضمن القانون الضوابط التى يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية.

-ينص القانون على إنشاء الاتحاد المصرى للجهات العاملة فى مجال التمويل الاستهلاكي والقواعد المتعلقة به.